Giải mã sức hút Siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ

Chương trình có sự tham dự của quý đối tác, đại diện chủ đầu tư Vinhomes cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và phát triển bền vững ESG. Đây được xem là sự kiện nội bộ quy mô lớn, không chỉ truyền tải thông tin chiến lược về dự án mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho các chiến binh kinh doanh trước giai đoạn chinh phục Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – Siêu đô thị ESG++ xanh – thông minh – sinh thái & tái sinh hàng đầu thế giới

Vinhomes Green Paradise không chỉ là một siêu đô thị biển lớn bậc nhất từ trước đến nay của Việt Nam, mà đại diện cho niềm Tự hào và Trí tuệ Việt có thể kiến tạo Kỳ quan Xanh Chuẩn mực ESG++ Toàn cầu, là dự án tâm đắc nhất của Vinhomes từ trước đến nay.

ESG là bộ tiêu chuẩn quốc tế về E – Environment (Môi trường), S – Social (Xã hội), G – Governance (Quản trị), vốn đã được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới áp dụng nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và bảo tồn thiên nhiên. Ở Việt Nam, ESG đã được ứng dụng trong một dự án BĐS, với sự tiên phong tại Vinhomes Green Paradise. Điều đặc biệt, tại đây, ESG được nâng tầm thành ESG++ – không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ những chuẩn mực quốc tế, mà còn được mở rộng thành một triết lý phát triển toàn diện. Ở đó, con người và chất lượng cuộc sống giữ vai trò trung tâm, đồng thời được bổ sung những giá trị gia tăng về công nghệ, tiện ích và trải nghiệm sống vượt trội.

Nằm liền kề Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha được UNESCO công nhận, dự án Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ sở hữu giá trị thiên nhiên hiếm có toàn cầu với hệ sinh thái rừng – sông – biển – bãi triều nguyên bản, mang lại môi trường sống trong lành, trị liệu và tái sinh.

Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ - Siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam

Với quy mô 2.870ha, Vinhomes Green Paradise - Cần Giờ được phát triển theo mô hình ESG++ toàn cầu, vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo, giao thông xanh thông minh và hạ tầng ứng dụng IoT – AI – Big Data.

Hệ tiện ích đẳng cấp tại Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Đặc biệt, dự án quy tụ một hệ sinh thái tiện ích "chưa từng có": từ tháp chọc trời 108 tầng nằm trong Top 10 thế giới và nhà hát Blue Waves Theatre lớn nhất Đông Nam Á, đến hai sân golf 18 lỗ đẳng cấp quốc tế, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800ha với nước mặn tự nhiên lớn nhất thế giới, cảng du thuyền 5 sao Landmark Habour, quần thể vui chơi giải trí 122ha cùng quảng trường – công viên thể thao 130ha sôi động, tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng gần 7.000 phòng lớn bậc nhất Việt Nam, và bệnh viện quốc tế Cleveland Clinic – hệ thống y tế số một nước Mỹ. Tất cả tạo nên một chuẩn sống xanh – khỏe mạnh – thịnh vượng, nơi con người được hòa hợp cùng thiên nhiên trong một cộng đồng bền vững.

Hoàn thiện cho bức tranh ấy là hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đang được ráo riết chuẩn bị khởi công với tuyến metro tốc độ cao 350 km/h, dự kiến từ Vinhomes Green Paradise chỉ mất 12 phút Phú Mỹ Hưng và chỉ khoảng 30 phút từ trung tâm Thành phố, cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, cùng các cao tốc Bến Lức – Long Thành và Bạch Đằng – Vũng Tàu – Cần Giờ, mở rộng kết nối toàn vùng và khẳng định vị thế siêu đô thị biển mang tầm vóc mới của TP.HCM.

500 chiến binh – một tinh thần, một mục tiêu

Nếu như phần chia sẻ từ các chuyên gia, diễn giả đã mang đến nền tảng kiến thức quý giá về xu hướng phát triển đô thị theo chuẩn ESG++, những phân tích chuyên sâu về tiềm năng thị trường bất động sản Cần Giờ cũng như tầm nhìn chiến lược của dự án Vinhomes Green Paradise, thì nguồn năng lượng làm nên sức sống của sự kiện lại đến từ chính sự hiện diện của 500 chiến binh kinh doanh VietnamGroove – những người sẵn sàng lan tỏa giá trị và khát vọng chinh phục siêu đô thị biển mang tầm vóc toàn cầu.

Hình ảnh tại sự kiện Hội Thảo

Đây không chỉ là buổi đào tạo thông tin dự án, mà còn là nghi thức "kick-off" quan trọng, tiếp thêm năng lượng để đội ngũ sẵn sàng mang dự án đến với khách hàng. Những giây phút đồng lòng, khi 500 con tim cùng chung nhịp đập, đã khẳng định sức mạnh tập thể – yếu tố làm nên bản sắc VietnamGroove: Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.

VietnamGroove – Đại lý phân phối chiến lược, người đồng hành đáng tin cậy

Là Đại lý phân phối chiến lược F1 của Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ, VietnamGroove không chỉ được biết đến như một đơn vị phân phối chuyên nghiệp, mà còn là "hạt nhân" tạo ra sức mạnh tinh thần cho đội ngũ kinh doanh. Với triết lý Uy tín – Chuyên nghiệp – Hiệu quả, VietnamGroove đã nhiều lần chứng minh khả năng tổ chức, dẫn dắt và đồng hành cùng lực lượng sales để biến những mục tiêu lớn thành hiện thực.

Tập thể cộng sự VietnamGroove thể hiện quyết tâm.

Đại diện VietnamGroove nhấn mạnh: "Mỗi chiến binh hôm nay không chỉ là nhân viên kinh doanh, mà còn là đại sứ lan tỏa hình ảnh và giá trị của dự án. Sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở sản phẩm vượt trội, mà còn đến từ niềm tin, sự nhiệt huyết và tinh thần gắn kết của cả một tập thể."

Trong vai trò đó, VietnamGroove đã chứng minh mình không chỉ là một đại lý phân phối chiến lược, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, giữ trọng trách tạo động lực, xây dựng đội ngũ và truyền tải tầm nhìn của chủ đầu tư đến thị trường. Chính sự kết hợp giữa sản phẩm mang tính biểu tượng và lực lượng kinh doanh đầy nhiệt huyết đã tạo nên sức bật mạnh mẽ cho hành trình của VietnamGroove cùng Vinhomes Green Paradise – Cần Giờ.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản VietnamGroove

Đại lý F1 phân phối chiến lược Dự án Vinhomes Green Paradise

Trụ sở chính: 278 Trần Não, Khu phố 1, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 901 884 034

Website: https://vietnamgroove.vn/