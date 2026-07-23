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Vì sao Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"?

| | Bất động sản

Rộng hơn 42 km² với gần 91.000 dân, Phúc Thịnh sở hữu lợi thế về vị trí, hạ tầng và dư địa phát triển ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Những hình ảnh dưới đây ghi lại diện mạo địa phương vừa được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

VIDEO: Diện mạo xã Phúc Thịnh - địa phương được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".

Giữa những cánh đồng và khu dân cư đang mở rộng, Phúc Thịnh - một trong hai địa phương đầu tiên được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" - đang cho thấy diện mạo của một vùng ven đô trên đà phát triển.

Tháng 7, Thành ủy Hà Nội quyết định lựa chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa". Theo định hướng của thành phố, hai địa phương sẽ thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện dịch vụ công và hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, Phúc Thịnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều xã của huyện Đông Anh cũ. Địa phương có diện tích 42,68 km², dân số gần 91.000 người, trở thành một trong những xã có quy mô lớn của Hà Nội.

Điểm dễ nhận thấy nhất là khu trung tâm hành chính xã. Tại bộ phận "một cửa", người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn theo quy trình thống nhất, trong khi cán bộ xử lý hồ sơ trên nền tảng số. Mô hình mới hướng tới giảm thời gian giải quyết công việc, tăng tính công khai và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Những tuyến đường rộng mở kết nối các khu dân cư, trường học, trạm y tế và nhà văn hóa. Hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và mở rộng không gian phát triển.

Dọc các trục đường chính, nhiều khu dân cư mới hình thành bên cạnh những xóm làng lâu đời. Đồng ruộng vẫn hiện diện giữa các khu dân cư, tạo nên bức tranh đan xen giữa nông thôn truyền thống và quá trình đô thị hóa.

Tại chợ trung tâm, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp. Trên những cánh đồng còn lại, người dân vẫn duy trì sản xuất nông nghiệp, trong khi các thiết chế văn hóa tiếp tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng, các không gian công cộng và thiết chế văn hóa trên địa bàn cũng tiếp tục được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và gắn kết cộng đồng.

Theo quy hoạch, lợi thế về quỹ đất, vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô cùng hệ thống giao thông kết nối với sân bay Nội Bài và các khu vực lân cận sẽ tạo thêm dư địa để Phúc Thịnh phát triển đô thị, dịch vụ và logistics trong những năm tới.

Việc trở thành một trong hai địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" mở ra giai đoạn phát triển mới đối với Phúc Thịnh. Những kết quả trong công tác quản trị, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân sẽ là cơ sở để thành phố tổng kết, đánh giá quá trình triển khai trong thời gian tới﻿.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

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