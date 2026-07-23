Vì sao Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"?

Điểm dễ nhận thấy nhất là khu trung tâm hành chính xã. Tại bộ phận "một cửa", người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn theo quy trình thống nhất, trong khi cán bộ xử lý hồ sơ trên nền tảng số. Mô hình mới hướng tới giảm thời gian giải quyết công việc, tăng tính công khai và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.