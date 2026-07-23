Sắp triển khai siêu dự án 6,2 tỷ USD lớn nhất lịch sử Cần Thơ

Ngày 22/7, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ công tác số 5), nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp.

Theo báo cáo, Tổ công tác số 5 đang theo dõi, đôn đốc triển khai 5 dự án trọng điểm, trong đó có dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong với quy mô khoảng 2.945 ha.

Đến nay, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 và đang chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã yêu cầu các đơn vị tăng tốc triển khai các bước tiếp theo của dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Mới đây, vào ngày 15/6, Tổ công tác 3175 của UBND TP Cần Thơ cũng đã ban hành Kế hoạch số 131 về xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xúc tiến đầu tư Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Nhiều thủ tục pháp lý quan trọng của dự án dự kiến được triển khai trong năm 2026 như: Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội; chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong được xác định là một trong những dự án trọng điểm của TP Cần Thơ, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, dự án có diện tích khoảng 2.945 ha, quy mô dân số dự kiến 300.000 người.

Theo quy hoạch, khu đất được giới hạn bởi các ranh giới hành chính: phía Bắc giáp xã Châu Thành, phía Nam giáp xã Thạnh Hòa, phía Đông giáp xã Phú Hữu và phía Tây giáp xã Đông Phước. Đây được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam TP. Cần Thơ.

Dự án dự kiến phát triển theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp nhiều tiện ích như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và khu tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng giải pháp thoát nước, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển bền vững. Cơ cấu sử dụng đất bao gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.