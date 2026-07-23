Vlasta Premier - Phú Thuận: Nơi không gian sống trở thành nền tảng phát triển cho thế hệ tương lai

Không gian sống là "lớp học" đầu tiên của trẻ

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, không gian sống xanh tích hợp hệ sinh thái giáo dục đã trở thành tiêu chí ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn nơi an cư của các gia đình có con nhỏ.

Tác động trực tiếp giữa không gian sống và sự trưởng thành của trẻ đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Báo cáo Place Matters của Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Harvard khẳng định, môi trường sống hằng ngày có tác động trực tiếp đến sự phát triển não bộ, sức khỏe thể chất lẫn năng lực cảm xúc - xã hội của trẻ.

Đồng quan điểm, nghiên cứu diện rộng trên PubMed, khảo sát hơn 30.000 trẻ tại vùng đô thị Metro Vancouver (Canada), chỉ ra rằng trẻ em sống tại các khu dân cư có nhiều không gian xanh và tiện ích công cộng có sự phát triển tốt hơn về thể chất, cảm xúc, kỹ năng xã hội và nhận thức khi bước vào tuổi đến trường. Không gian công cộng giúp trẻ học cách chia sẻ, tương tác và hình thành các kỹ năng mềm quan trọng.

Điều đó cũng làm thay đổi tư duy quy hoạch của nhiều dự án, khu đô thị hiện đại. Giáo dục không còn được giới hạn trong khuôn viên trường học, mà tích hợp vào toàn bộ không gian sống, hình thành hệ sinh thái tạo ra giá trị học tập và trải nghiệm liên tục.

Vlasta Premier - Phú Thuận kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ

Với triết lý quy hoạch chú trọng trải nghiệm và kết nối cộng đồng, Vlasta Premier - Phú Thuận đã phát triển không gian sống đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gắn liền với cơ hội học hỏi và phát triển của trẻ. Trên quy mô gần 9.100 m2, dự án duy trì mật độ xây dựng chỉ khoảng 47%, dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và không gian mở bốn hướng. Phương án quy hoạch này không chỉ mang đến môi trường sống thông thoáng mà còn mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học, giúp trẻ có cơ hội giải phóng năng lượng để phát triển thể chất, cũng như nuôi dưỡng tinh thần lành mạnh.

Song hành với không gian xanh là hệ tiện ích giáo dục - giải trí được bố trí ngay trong tòa nhà, tạo điều kiện để trẻ học tập, vui chơi và khám phá trong cùng một môi trường sống.

Vlasta Premier - Phú Thuận sở hữu không gian sống xanh cùng hệ tiện ích giáo dục - giải trí ngay trong tòa nhà, kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ

Hệ giá trị này được Vlasta Premier - Phú Thuận hiện thực hóa với ngôi trường mầm non ở khối đế và thư viện, phòng đọc sách nội khu mang đến môi trường học tập thuận tiện, không khoảng cách. Báo cáo của UNESCO và UNICEF đã chỉ ra giai đoạn từ 0-6 tuổi là thời kỳ quan trọng nhất đối với sự phát triển não bộ và khả năng học tập trong suốt cuộc đời. Việc được tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng ngay gần nơi sinh sống không chỉ giúp trẻ có nhịp sinh hoạt ổn định, sớm hình thành thói quen tự lập, tư duy chủ động và giảm áp lực đưa đón của cha mẹ.

Vlasta Premier - Phú Thuận cũng xây dựng chuỗi tiện ích giải trí cao cấp như bể bơi trẻ em, khu vui chơi ngoài trời, rạp phim mini, phòng game gia đình, sân golf 3D, khu thể thao…. Đây là những "lớp học mở" để trẻ có thể tự do vận động, tương tác và gắn kết với gia đình cùng cộng đồng. Không gian vui chơi - giải trí an toàn, có tính kết nối cao là môi trường hoàn hảo để trẻ tự học cách giải quyết vấn đề, rèn luyện giao tiếp và thích nghi xã hội. Sở hữu chuỗi tiện ích này, dự án mang đến đặc quyền phát triển toàn diện cho trẻ và sự an tâm cho các bậc phụ huynh.

Bên cạnh môi trường vật chất, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Tại đây, các gia đình có cơ hội kết nối, trẻ thường xuyên tham gia hoạt động tập thể và nhiều thế hệ cùng chia sẻ không gian sinh hoạt sẽ tạo điều kiện để trẻ hình thành kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Môi trường sống cộng đồng tại Vlasta Premier - Phú Thuận góp phần nuôi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức cộng đồng cho trẻ.

Tại Vlasta Premier - Phú Thuận, không gian sinh hoạt cộng đồng là điểm kết nối cư dân ưu tú thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu và sự kiện đầy ý nghĩa. Đại diện Văn Phú - đơn vị phát triển dự án chia sẻ, Vlasta Premier - Phú Thuận không chỉ kiến tạo những ngôi nhà, mà đang xây dựng một cộng đồng đồng điệu về triết lý giáo dục, sự phát triển của con trẻ và văn hoá sống bền vững: "Chúng tôi tin rằng không gian sống chính là người thầy đầu tiên của con trẻ. Qua những kết nối hằng ngày trong nội khu, trẻ không chỉ được mở rộng thế giới quan mà còn tự rèn luyện sự tự tin, cởi mở, nuôi dưỡng khát vọng lớn"

Khoản đầu tư thông minh và bền vững nhất của các bậc cha mẹ luôn là đầu tư cho tương lai của con trẻ. Vlasta Premier - Phú Thuận không chỉ là chốn an cư, mà còn là khởi điểm của một hành trình trưởng thành hạnh phúc, nơi mỗi công dân nhí được tiếp thêm bản lĩnh để tự do khám phá và làm chủ tương lai.