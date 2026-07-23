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Hàng xóm rầm rộ đi hoàn thiện dữ liệu đất đai, nhà mình không được thông báo có lo ngại?

| | Bất động sản

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Các kế hoạch thực hiện được xây dựng chi tiết đến từng xã phường, kiểm đếm từng ngày, bảm bảo rõ người rõ việc đảm bảo chất lượng công việc.

Thấy tổ dân phố thông báo các hộ xung quanh mang theo căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tới nhà văn hóa để hoàn thiện dữ liệu đất đai nhưng anh Nguyễn Linh (Từ Liêm, Hà Nội) không được thông báo. Anh tỏ ra sốt ruột.

"Bốn hộ cạnh nhà tôi đều được thông báo đi đối soát dữ liệu, nhưng chờ 2 ngày sau vẫn không thấy tới lượt gia đình mình. Một số nhà khác trong tổ dân phố cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Không được gọi tên trong đợt cập nhật quan trọng này khiến chúng tôi rất lo lắng, không rõ sổ đỏ nhà mình có vấn đề gì không", anh Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, sự lo lắng của anh Linh nhanh chóng được giải tỏa khi anh trực tiếp gặp tổ trưởng dân phố thì được biết, nguyên nhân gia đình anh không nhận được thông báo là do hồ sơ thửa đất đã đảm bảo đủ các tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" trên hệ thống. Trong đợt cao điểm này, thành phố chỉ tập trung hoàn thiện những hộ gia đình sở hữu nhà, đất bị thiếu thông tin hoặc dữ liệu chưa đồng bộ để tiến hành cập nhật, chỉnh lý.

Trường hợp của anh Linh cũng là thắc mắc chung của rất nhiều người dân Thủ đô trong bối cảnh Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang dồn lực triển khai chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 19/7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống. Tuy nhiên, còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/7 và khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30/8.

Dữ liệu thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

Thanh Phong

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