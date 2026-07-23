Lãnh đạo Hà Nội: 'Nộp thuế chậm thì các anh phạt, thuế chậm hoàn thì chẳng ai phạt'

Chiều 23/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến doanh nghiệp nêu những khó khăn, "điểm nghẽn" trong hoạt động doanh nghiệp. Trong đó, một số ý kiến nêu về vướng mắc trong hoàn thuế VAT.

Cụ thể, doanh nghiệp phản ánh nhiều hồ sơ hoàn thuế VAT cho hàng xuất khẩu bị kéo dài mà chưa được giải quyết, gây ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp, cũng như hạn chế nguồn lực để mở rộng sản xuất. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp tại hội nghị.

Trước phản ánh trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành phải thay đổi tư duy làm việc, chuyển từ trạng thái bị động chờ đợi sang chủ động nắm bắt "hơi thở" của doanh nghiệp. Ông Lưu yêu cầu đối với các ý kiến mà doanh nghiệp nêu tại hội nghị, trong vòng 10 ngày, các sở ngành phải hoàn thành việc trả lời.

Ông Lưu cho biết thêm, đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn, thành phố đã kiến nghị Trung ương đưa cụm công nghiệp ra khỏi danh mục loại hình bất động sản để khơi thông nguồn lực. Cùng với đó là một số cơ chế đặc thù được thống nhất triển khai bao gồm: Cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp trong vòng 6 tháng; Nghiên cứu cơ chế Nhà nước chi trả tiền giải phóng mặt bằng và hạ tầng cho chủ đầu tư, sau đó thu hồi 50% quỹ đất để ưu tiên cho doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp sạch thuê sản xuất...

Doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị.

Về nguồn vốn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu khẳng định sẵn sàng hỗ trợ bằng văn bản để các ngân hàng tối đa hóa hạn mức cho vay; nghiên cứu mở rộng danh mục các ngành hàng được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi.

Liên quan đến thuế và hoàn thuế, ông Lưu khẳng định doanh nghiệp mong hoàn thuế như mong một nguồn lực mới, nhanh là tăng trưởng, chậm không tăng trưởng.

Nhấn mạnh, mỗi bộ hồ sơ đến với thuế nhanh ngày nào là quý ngày đấy, Phó Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm: "Người ta nộp thuế chậm thì các anh phạt, thuế chậm hoàn thì chẳng ai phạt".

Về xuất khẩu nhập khẩu, Phó Chủ tịch Hà Nội cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp làm việc với các Bộ, ngành để tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu.