Bất động sản Đức Hòa - Hậu Nghĩa “đổi vận” nhờ cú hích kép từ hạ tầng và quy hoạch

Đón đầu động lực này, Vinhomes Green City sẵn sàng đón cư dân về an cư từ quý IV/2026 với hệ tiện ích đẳng cấp ngày càng hoàn thiện cùng chuỗi lễ hội, sự kiện diễn ra liên tục từ tháng 8 đến hết năm 2026.

"Giao điểm tỷ đô" đón sóng tăng trưởng tại Tây Bắc TP.HCM

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn trong 6 tháng đầu năm chỉ ra rằng, dòng tiền và dân cư tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ "theo dấu chân hạ tầng". Tư duy "nhất thiết phải ở trung tâm cũ" đang dần bị thay thế khi 69% người được hỏi cho biết sẵn sàng tìm về các đô thị vệ tinh có kết nối tốt để tận hưởng không gian sống xanh, rộng rãi và tiện nghi hơn với mức giá hợp lý.

Đón đầu xu hướng này, Đức Hòa - Hậu Nghĩa đang chứng kiến bước ngoặt phát triển mang tính lịch sử. Theo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực được định vị là Trung tâm Hành chính - Chính trị mới, giữ vai trò hạt nhân trong cấu trúc đô thị đa trung tâm của địa phương.

Cùng với quy hoạch, mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang đồng loạt được triển khai cũng tạo bệ phóng cho cả khu vực.

Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ N2, đường Võ Văn Kiệt nối dài và ĐT823D sẽ kết nối trực tiếp Đức Hòa - Hậu Nghĩa với TP.HCM, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Đông - Tây Nam Bộ. Khi mọi rào cản khoảng cách được xóa bỏ, khu vực từng là vùng ven sẽ vươn mình trở thành đầu mối giao thương, logistics và công nghiệp mới của toàn vùng.

Nằm ở tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô, Đức Hoà - Hậu Nghĩa sẽ trở thành hạt nhân tăng trưởng của Tây Ninh nói riêng và Tây Bắc TP.HCM nói chung

Song song với đó, việc tập trung nguồn lực phát triển Trung tâm Hành chính - Chính trị mới với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng chính là cú hích góp phần tái định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, văn minh và gia tăng giá trị bất động sản.

Cộng hưởng cùng quy hoạch là vị thế thủ phủ công nghiệp, khi tọa độ này hiện đóng góp tới hơn 70% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng, thu hút hơn 1,4 tỷ USD vốn FDI với tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp đạt mốc 90%. Đây chính là nền tảng vững chắc thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao về làm việc, thúc đẩy nhu cầu nhà ở và tiêu dùng tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hạ tầng dọn đường và quy hoạch tạo lõi đã biến Đức Hòa - Hậu Nghĩa thành "vùng xanh an toàn" hội tụ đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng hấp thụ dòng vốn đầu tư tỷ đô và làn sóng dịch chuyển của cộng đồng chuyên gia, giới tinh hoa trong kỷ nguyên phát triển mới.

Sẵn sàng đón cư dân bằng hệ tiện ích hoàn chỉnh và chuỗi lễ hội sôi động

Nằm tại trung tâm khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các động lực phát triển, Vinhomes Green City đang từng bước chuyển hóa tiềm năng của vùng đất thành giá trị sống hiện hữu.

Trên quy mô gần 200 ha, đại đô thị được quy hoạch theo mô hình all-in-one hiện đại, tích hợp toàn diện từ trung tâm thương mại, hệ thống giáo dục chất lượng cao đến không gian xanh đa tầng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - học tập - giải trí ngay trong nội khu.

Từ tháng 8 đến hết năm 2026, Vinhomes Green City sẽ bùng nổ với chuỗi sự kiện, lễ hội hoành tráng, thổi bùng sức sống cho khu Tây Bắc TP.HCM

Dự án gây ấn tượng mạnh nhờ tiến độ thi công thần tốc. Chỉ sau hơn một năm triển khai, nhiều hạng mục trọng điểm đã hoàn thiện. Hồ cảnh quan The Green Lake, công viên thể thao The Pop Art Park, công viên dưỡng sinh Wellness Park và công viên nước Aqua Adventure đều đã đi vào vận hành, tạo nền tảng để cư dân tận hưởng chuẩn sống xanh - nghỉ dưỡng ngay khi nhận nhà.

Không dừng lại ở việc hoàn thiện diện mạo, chủ đầu tư chủ động kiến tạo nhịp sống cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu hình thành đô thị.

Bắt đầu từ tháng 8/2026, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí sẽ được tổ chức liên tục đến hết năm, góp phần đưa đại đô thị nhanh chóng trở thành điểm đến sôi động của khu vực. Mở đầu là các giải Pickleball và bóng đá dành cho cư dân và cộng đồng địa phương, tiếp nối bằng Family Carnival, lễ hội Trung thu "Miền Trăng Xưa", sự kiện "Nàng Thơ Mùa Thu", trước khi khép lại bằng mùa lễ hội cuối năm với Giáng sinh và đại tiệc Countdown 2027.

Những căn nhà đầu tiên tại Vinhomes Green City sẽ được bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026

Với quy mô khoảng 40.000 cư dân cùng hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, Vinhomes Green City sẽ hình thành nguồn cầu lớn cho nhà ở, thương mại và dịch vụ. Đây là nền tảng để các sản phẩm nhà ở, shophouse phát huy hiệu quả theo mô hình "hai trong một", vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra cơ hội kinh doanh ngay khi đô thị đi vào vận hành.

Dự kiến bàn giao những căn nhà đầu tiên trong quý IV/2026, Vinhomes Green City còn được tiếp thêm sức sống với chuỗi lễ hội, sự kiện kéo dài từ tháng 8 đến hết năm. Cộng hưởng cùng động lực hạ tầng và quy hoạch, đại đô thị được kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng cư dân mới và cực tăng trưởng năng động tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.