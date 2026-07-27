Đà Nẵng sắp có đại đô thị lấn biển 15 tỷ USD, tích hợp 5 đảo nhân tạo chưa từng có trong lịch sử

Theo Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam, sáng 27/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại TP Đà Nẵng.

Theo dự thảo, các cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng đối với dự án khu đô thị lấn biển tại vịnh Đà Nẵng với quy mô khoảng 1.500 ha, nằm đối diện đường Nguyễn Tất Thành. Dự án được quy hoạch gồm 5 cụm đảo nhân tạo đa chức năng cùng hệ thống đê và đảo điều tiết thủy văn, cảnh quan.

Theo định hướng, khu đô thị sẽ phát triển các chức năng như nhà ở, du lịch quốc tế, thương mại tự do, đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế, khu vui chơi giải trí và hệ thống hạ tầng đồng bộ; hướng tới hình thành khu đô thị - dịch vụ biển đa chức năng, phát triển theo mô hình xanh, thông minh, sinh thái và bền vững, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển.

Trước đó, vào tháng 4/2025, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất bổ sung đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng vào danh mục đầu tư công năm 2025. Theo kế hoạch, diện tích thực hiện dự kiến lên tới gần 1.500 ha, gồm 5 đảo lớn với định hướng xây dựng nhân tạo bằng công nghệ lấn biển tiên tiến, dự kiến tạo thêm khoảng 48 km đường bờ biển mới.

Khu vực nghiên cứu lấn biển dự kiến nằm tại vịnh Đà Nẵng, dọc đường Nguyễn Tất Thành. Thành phố đang nghiên cứu đề án hình thành đô thị mới đa chức năng, gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo cùng các dịch vụ chất lượng cao như du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí, văn hóa - thể thao.

Mục tiêu là hình thành "công viên biển đô thị", vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế - đô thị, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, hài hòa cảnh quan và hệ sinh thái vịnh Đà Nẵng.

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ USD, dự án đô thị lấn biển vịnh Đà Nẵng được đánh giá là có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Đây không chỉ là một dự án phát triển đô thị, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển mới, góp phần nâng tầm vị thế của Đà Nẵng trong mạng lưới các trung tâm kinh tế – tài chính – du lịch của khu vực và quốc tế.