Ít ngày nữa sẽ hợp long cây cầu hơn 1.800 tỷ nối Hà Nội với "thủ phủ công nghiệp" nước ta, thay thế cây cầu hơn 120 năm tuổi

Dự án xây dựng cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng đang được các nhà thầu tăng tốc thi công sau khi nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Đây là một trong những công trình hạ tầng quan trọng của Hà Nội, góp phần nâng cấp đồng bộ giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy trên hành lang sông Đuống.

Được đưa vào khai thác từ năm 1902, cầu Đuống cũ là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, cùng với cầu Tam Bạc. Ban đầu, cầu được thiết kế với trục quay ở giữa để tàu thuyền lưu thông. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phần quay bị đánh hỏng và đến năm 1981, công trình được xây dựng lại trên nền móng, vị trí cũ.

Cầu Đuống mới (cầu Lệ Chi) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được khởi công năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng.

Suốt hơn 120 năm, cầu Đuống vừa đảm nhiệm giao thông đường bộ, vừa phục vụ tuyến đường sắt kết nối khu vực phía Đông với trung tâm Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn một thế kỷ khai thác, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu chỉ cao hơn mực nước khoảng 2 m, khoang thông thuyền rộng khoảng 26 m khiến tàu thuyền trọng tải lớn khó lưu thông, trở thành "điểm nghẽn" trên tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Bên cạnh đó, nhiều đợt lũ lớn đã khiến khu vực chân cầu bị xói lở, làm lộ một phần kết cấu dù đã nhiều lần được gia cố. Thực trạng xuống cấp cùng những hạn chế về tĩnh không và năng lực khai thác là một trong những nguyên nhân khiến dự án xây dựng cầu Đuống mới được triển khai nhằm thay thế công trình hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô.

Theo kế hoạch, nhịp chính của cầu sẽ được hợp long trong tháng 7.

Nằm cách cầu Đuống hiện hữu khoảng 100 m, cầu Đuống mới được khởi công từ tháng 7/2023 nhưng từng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi các điểm nghẽn dần được tháo gỡ, nhà thầu đã huy động thêm nhân lực, máy móc, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Theo thiết kế, dự án gồm hai công trình độc lập là cầu đường bộ và cầu đường sắt. Trong đó, cầu đường bộ dài 382 m, rộng 18,5 m, quy mô 6 làn xe với tốc độ thiết kế 80 km/h; cầu đường sắt dài gần 1 km, sử dụng kết cấu 6 nhịp dầm thép, cho phép khai thác đồng thời hai khổ ray với tốc độ tối đa 80 km/h.

Một trong những điểm nhấn của dự án là tĩnh không thông thuyền được nâng lên 7 m ngay trong giai đoạn đầu và có thể nâng lên 9,5 m trong tương lai để đáp ứng quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 1. Cùng với đó, hệ thống đường dẫn dài khoảng 700 m kết nối từ nút giao Ngô Gia Tự đến khu vực Hà Huy Tập - Phan Đăng Lưu sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường kết nối khu vực phía Đông Hà Nội.

Dự án cầu đường sắt dài gần 1 km, sử dụng kết cấu 6 nhịp dầm thép.

Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với Bắc Ninh địa phương được xem là "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam, cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Thủ đô. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ tăng cường kết nối giữa Hà Nội và Bắc Ninh, giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đặc biệt trong các dịp cao điểm, đồng thời nâng cao năng lực lưu thông giữa hai bờ sông Đuống và cải thiện khả năng kết nối trên cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

Theo kế hoạch, nhịp chính của cầu sẽ được hợp long trong tháng 7, trước khi công trình cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9/2026.