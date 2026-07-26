Công trình chưa từng có tại Việt Nam sắp về đích: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ 13/13 nhịp, nhà biểu diễn 4.000 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar dần lộ diện

Đại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đại công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút.

Trong đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang bước vào giai đoạn tăng tốc với 3.000 công nhân tham gia tất cả các khâu, riêng đội ngũ thi công kết cấu khoảng 2.000 người cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động, thi công liên tục để bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Sau hơn một năm triển khai, công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính và hệ mái quy mô lớn, hiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện ngoại thất bên ngoài và chuẩn bị thi công nội thất.



Dự kiến hoàn tất phần mái và cơ bản khép kín vỏ công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC vào giữa tháng 8/2026.

Cụ thể, công trình đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép và lắp đủ 13/13 nhịp mái thép. Theo thiết kế, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài và 165 m chiều rộng và 40 m cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Nhà thầu đang đồng loạt triển khai lợp mái, bao che, cơ điện, mặt dựng và hoàn thiện nội thất. Dự kiến hoàn tất phần mái và cơ bản khép kín vỏ công trình vào giữa tháng 8/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và hoàn thiện nội thất vào ngày 31/1/2027.﻿

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn xây dựng 157.375m² với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, sở hữu không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81m không cột, diện tích 11.050m², vượt qua ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum ở Las Vegas (10.220m²).

Công trình có thể tổ chức sự kiện cho tới 10.000 người, không gian tiệc cho 5.000 người, khu Dinner Show sức chứa 2.000 chỗ ngồi do Cirque du Soleil dàn dựng và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng khoảng 3.000 - 4.000 phóng viên tác nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà biểu diễn đa năng có tổng diện tích sàn xây dựng 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi, do các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro tham gia thiết kế. Quy mô này biến Nhà biểu diễn đa năng APEC vào nhóm lớn ở châu Á, thậm chí hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) nơi diễn ra lễ trao giải Oscar (3.400 chỗ ngồi).

Công trình mang hình khối tròn tượng trưng cho trời, đặt cạnh khối vuông của Trung tâm Hội nghị tượng trưng cho đất, cùng 50 cột trụ tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Sau APEC, nơi đây sẽ trở thành điểm tổ chức concert quốc tế, liên hoan phim và các sự kiện văn hóa – giải trí quy mô lớn.

Theo đơn vị thi công, đối với nhà biểu diễn đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép cũng đạt khoảng 90%. Những cấu kiện kết cấu thép đầu tiên đã được lắp dựng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành toàn bộ tổ hợp đúng kế hoạch.﻿

Cùng với Công viên APEC lấy cảm hứng từ mái đình làng biển, toàn bộ tổ hợp đang dần thành hình giữa những ngày công trường rực rỡ ánh đèn thi công xuyên đêm.

Cụm công trình phục vụ tổ chức Hội nghị APEC là dự án trọng điểm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng.﻿