BĐS trung tâm TP.HCM lập đỉnh, xuất hiện căn hộ 3 mặt hướng sông gần Phú Mỹ Hưng giá từ 7x triệu/m²

BĐS trung tâm lập đỉnh mới, khu Nam TP.HCM hút dòng tiền an cư

Theo Cushman & Wakefield, giá sơ cấp căn hộ tại khu lõi TP.HCM trong quý I/2026 đã tiệm cận 190-200 triệu đồng/m² – mức cao nhất từ trước đến nay. Với mặt bằng giá này, việc sở hữu một căn hộ trung tâm đang ngày càng xa tầm với của phần lớn gia đình trẻ.

Trong bối cảnh đó, những dự án vừa giữ được khoảng cách kết nối với trung tâm, vừa có mức giá hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người mua ở thực. Nổi bật trong số đó là Sunshine Sky City với mức giá từ 7x triệu đồng/m² và phương án sở hữu chỉ cần khoảng 600 triệu đồng vốn ban đầu.

Sơ đồ kết nối vùng của Sunshine Sky City.

Không chỉ có lợi thế về giá, dự án còn tọa lạc tại khu vực Quận 7 cũ, liền kề Phú Mỹ Hưng, sở hữu vị trí 3 mặt hướng sông và đón đầu động lực từ loạt công trình hạ tầng đang được thúc đẩy như cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, metro số 4, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ cùng các trục giao thông huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh. Chỉ trong bán kính khoảng 3 km, cư dân có thể tiếp cận hệ sinh thái "compound" giáo dục – y tế – mua sắm – vui chơi đã hiện hữu của Nam TP.HCM như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ hiện hữu và cộng đồng dân cư ổn định tại các khu đô thị lân cận.

Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và Căn hộ "chuẩn khách sạn" ven sông – Sunshine Sky City sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm.

Sunshine Sky City – Không gian sống quốc tế tại tâm điểm Nam TP.HCM

Không chỉ hưởng lợi từ vị trí và hạ tầng, Sunshine Sky City còn được phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ "chuẩn khách sạn" ven sông. Điểm nhấn là hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn bao phủ toàn bộ căn hộ, vừa mở rộng tầm nhìn panorama hướng sông Sài Gòn và sông Cả Cấm, vừa tăng khả năng cách âm, cách nhiệt, đưa ánh sáng và gió trời tự nhiên vào không gian sống.

Trên quy mô 9 tòa tháp với gần 3.500 căn hộ, dự án dành hơn 12.000 m² cho cây xanh và mặt nước, kết hợp hơn 50 tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng như đường dạo trên không, vườn nhiệt đới, đường dạo cảnh quan, vườn thiền, hồ bơi, spa, khu tập luyện và khu vui chơi trẻ em… Chuỗi tiện ích này góp phần hình thành một môi trường sống cân bằng, nơi cư dân giải quyết được phần lớn nhu cầu hằng ngày ngay trong nội khu.

Một góc cảnh quan, tiện ích nội khu tại phân khu Thịnh Vượng, thuộc Sunshine Sky City.

Danh mục căn hộ được phát triển đa dạng, từ officetel, căn hộ 1-3 phòng ngủ đến Sky Villa, phù hợp với người độc thân, các cặp đôi trẻ, gia đình có con và hộ gia đình nhiều thế hệ. Nội thất bàn giao được hoàn thiện từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu như Hafele, Duravit, Hansgrohe hoặc tương đương. Song song, Sunshine Sky City còn tích hợp hệ sinh thái công nghệ vận hành xuyên suốt từng điểm chạm trong cuộc sống thường nhật tới tận không gian sống riêng tư.

Khách hàng có thể lựa chọn trang bị các gói bàn giao ứng dụng công nghệ tiên tiến tùy theo nhu cầu mong muốn.

Theo cập nhật từ chủ đầu tư, tháp Sky 1 đã được bàn giao và đi vào vận hành, các tháp Sky 2, 3, 4 đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao dự kiến cuối quý III/2026. 5 tòa tháp thuộc phân khu Thịnh Vượng cũng đang được triển khai thi công.

Đi cùng tiến độ thực tế là các giải pháp tài chính được thiết kế để tối ưu dòng tiền cho từng nhóm khách. Với NobleX Capital, người mua có thể thanh toán trước 75% để được hưởng lợi ích tài chính 12%/năm với thời gian sở hữu linh hoạt tới 12 tháng tại các tháp Sky 2, 3, 4 và nâng lên mốc 13%/năm kéo dài đến 36 tháng tại phân khu Thịnh Vượng, đồng thời có thể chọn rút gốc kèm lợi ích tài chính hay tiếp tục nắm giữ tài sản lâu dài.

Riêng tại phân khu Thịnh Vượng, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ là sẽ được hưởng lợi ích 8%/360 ngày trên số tiền này và được khấu trừ vào giá trị hợp đồng khi ký HĐMB. (Áp dụng theo Chính sách bán hàng chi tiết).

Toàn bộ hành trình vay mua nhà cũng được số hóa trên nền tảng NobleX Hub thuộc ứng dụng NobleX App, nơi khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc khoản vay trong chưa tới 3 phút.