Quốc lộ 6 mở rộng đang dần định hình

Nhiều hộ dân tại phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Sau khi cơ bản hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng, địa phương đang đẩy nhanh việc di dời, tạo điều kiện để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.
Theo UBND phường Yên Nghĩa, phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 qua địa bàn phường có chiều dài khoảng 3,5 km, với tổng diện tích thu hồi gần 14,89 ha và 594 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.
Trong tổng số các trường hợp bị ảnh hưởng, có 498 hộ gia đình bị thu hồi khoảng 3,77 ha đất ở; 74 hộ bị thu hồi khoảng 0,35 ha đất thương mại, dịch vụ; 16 hộ bị thu hồi khoảng 0,14 ha đất nông nghiệp. Ngoài ra, dự án còn thu hồi diện tích đất của 6 tổ chức, doanh nghiệp cùng gần 9,73 ha đất công, đất giao thông và đất thủy lợi do địa phương quản lý