Quốc lộ 6 mở rộng đang dần định hình

Nhiều hộ dân tại phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Sau khi cơ bản hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng, địa phương đang đẩy nhanh việc di dời, tạo điều kiện để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.

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Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 23/7, dọc Quốc lộ 6 qua địa bàn phường Yên Nghĩa, nhiều hộ dân đang tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường quốc lộ 6. Máy xúc, xe cẩu cùng công nhân được huy động để hỗ trợ phá dỡ các công trình, thu gom vật liệu và giải phóng hiện trường. Tại một số vị trí, các công trình chỉ còn phần khung hoặc đã được phá dỡ hoàn toàn. Gạch, bê tông, sắt thép được tập kết để vận chuyển ra khỏi hiện trường, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng. Theo UBND phường Yên Nghĩa, phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 qua địa bàn phường có chiều dài khoảng 3,5 km, với tổng diện tích thu hồi gần 14,89 ha và 594 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Trong tổng số các trường hợp bị ảnh hưởng, có 498 hộ gia đình bị thu hồi khoảng 3,77 ha đất ở; 74 hộ bị thu hồi khoảng 0,35 ha đất thương mại, dịch vụ; 16 hộ bị thu hồi khoảng 0,14 ha đất nông nghiệp. Ngoài ra, dự án còn thu hồi diện tích đất của 6 tổ chức, doanh nghiệp cùng gần 9,73 ha đất công, đất giao thông và đất thủy lợi do địa phương quản lý Đến ngày 13/7/2026, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Yên Nghĩa cơ bản hoàn tất. UBND phường cho biết đã bàn giao cho chủ đầu tư 14,84/14,89 ha, đạt 99,66% diện tích cần thu hồi, tạo điều kiện để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công tại nhiều vị trí trên tuyến. Máy móc được huy động hoạt động liên tục để thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng sau khi các công trình được tháo dỡ. Nhiều ngôi nhà vẫn đang được tháo dỡ, máy móc hoạt động liên tục. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò kết nối khu vực trung tâm với cửa ngõ phía Tây thành phố và các tỉnh Tây Bắc. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực thông hành của tuyến Quốc lộ 6, giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.