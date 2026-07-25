“Trái ngọt” cho những cư dân tiên phong tại Vinhomes Royal Island

Những người tiên phong nhìn thấy điều thị trường chưa nhìn thấy

Hơn một năm trước, trong lần đầu tham quan Vinhomes Royal Island, chị Thu Minh, hiện làm việc tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, gần như đã đưa ra quyết định ngay sau khi bước vào khu Hoàng Gia.

"Điều khiến tôi bị thuyết phục không phải chỉ là kiến trúc hay quy mô dự án, mà là cảm giác rất khác về môi trường sống. Không gian rộng, nhiều cây xanh, mặt nước và mọi tiện ích đều được quy hoạch đồng bộ. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi gia đình mình muốn gắn bó lâu dài", chị chia sẻ.

Doanh nhân Bùi Đình Đông, người sở hữu gần 30 cơ sở vui chơi giải trí trên cả nước, cũng có trải nghiệm tương tự.

"Tôi từng cân nhắc nhiều lựa chọn, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm và đứng trước căn biệt thự Golf Land với tầm nhìn rộng mở ra sân golf, tôi gần như không phải đắn đo thêm", anh nói.

Theo các chuyên gia, những quyết định tưởng như rất nhanh ấy thực chất phản ánh sự thay đổi trong tư duy lựa chọn nơi an cư của tầng lớp thành đạt tại Hải Phòng.

Ông Vũ Đức Thịnh, Giám đốc Dự án Công ty CP Diamond Land, cho rằng nếu trước đây người Hải Phòng mua nhà thường ưu tiên vị trí trong khu vực nội đô, thì hiện nay tiêu chí lựa chọn đã thay đổi rõ rệt.

"Không gian sống, môi trường sinh thái, tiện ích và khả năng kết nối ngày càng trở thành những yếu tố quyết định. Người mua sẵn sàng dịch chuyển nếu đổi lại là chất lượng sống tốt hơn", ông Vũ Đức Thịnh nhận định.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn nửa đầu năm 2026, khi môi trường sống nằm trong nhóm tiêu chí được người mua ở đặc biệt quan tâm, với 65% người được hỏi lựa chọn.

Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, được bao bọc bởi ba dòng sông, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 22% trên quy mô 877 ha, mang đến môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, đáp ứng vượt kỳ vọng đó của tầng lớp thượng lưu mới.

Quan trọng hơn, những rào cản từng khiến nhiều người e ngại khi lựa chọn "vượt sông Cấm" dần được xóa bỏ. Cầu Hoàng Gia rút ngắn thời gian di chuyển từ đại đô thị đến nội đô lịch sử chỉ còn 5 phút.

Cùng lúc, định hướng mở rộng không gian phát triển về Bắc sông Cấm, lấy Thủy Nguyên và trung tâm hành chính mới làm hạt nhân, đã đưa Vinhomes Royal Island từ vị trí "bên kia sông" trở thành tâm điểm của cực phát triển mới.

"Việc lựa chọn Vinhomes Royal Island ngay từ những giai đoạn đầu cho thấy tầm nhìn và khả năng đón đầu xu hướng của nhiều khách hàng", ông Thịnh nhìn nhận.

Khu Hoàng Gia sở hữu những biệt thự dát vàng, biển riêng sau nhà, bể bơi pha lê với quy mô 800m2

Nơi cuộc sống trong mơ thành hiện thực

Gia đình chị Minh chuyển về Vinhomes Royal Island đúng dịp Tết Nguyên đán 2026. Sau gần nửa năm sinh sống, điều khiến chị hài lòng nhất không phải là căn biệt thự sang trọng mang kiến trúc châu Âu, mà là cách cả gia đình tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Ở đây, cuối tuần vợ chồng chị không còn phải nghĩ xem sẽ đưa con đi đâu, bởi chỉ cần bước ra khỏi nhà là có công viên, quảng trường, các hoạt động cộng đồng hay không gian ven sông để cả nhà thư giãn.

"Dường như những tiện ích cao cấp nhất, những đặc quyền tinh túy nhất đều được chủ đầu tư mang về đây cho cư dân. Không chỉ Hải Phòng mà khắp Việt Nam cũng khó tìm được một chốn sống đẳng cấp như thế", chị Minh chia sẻ.

Với ông Bùi Ngọc Anh, cuộc sống sau khi chuyển về căn nhà tại Đảo Vua cũng trở nên nhẹ nhàng và cân bằng hơn hẳn.

"Buổi chiều cả gia đình thường đi dạo trong công viên. Cuối tuần thì gặp bạn bè, tham gia các sự kiện hoặc tổ chức BBQ ngoài trời. Mọi tiện ích đều ở rất gần, nên ai cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn", ông tâm đắc.

Ông Bùi Ngọc Anh đặc biệt hài lòng với cuộc sống mới tại căn biệt thự tại Đảo Vua

Vinhomes Royal Island đang định hình chuẩn sống cao cấp dành cho tầng lớp tinh hoa tại Hải Phòng. Chuẩn sống ấy được kiến tạo từ hệ sinh thái đồng bộ: sân golf 36 hố quy mô 160 ha thường xuyên tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế; Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy với chương trình đào tạo dành cho cư dân nhí; VinWonders, Vincom Mega Mall và chuỗi tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu trải nghiệm mỗi ngày.

Phố đi bộ và Quảng trường châu Âu sáng đèn mỗi tuần với chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc và hoạt động cộng đồng. Hàng nghìn cư dân đang tiếp tục chuyển về đô thị đảo an cư, trong khi hàng triệu lượt khách từ Hải Phòng và các địa phương lân cận ghé thăm mỗi năm, đưa Vinhomes Royal Island trở thành điểm đến sôi động bậc nhất thành phố Cảng.

"Nguồn khách rất đa dạng, từ cư dân nội khu, khách du lịch đến người tham gia lễ hội, sự kiện hay khách liên vùng. Sự luân chuyển liên tục của các nhóm khách giúp hoạt động kinh doanh luôn duy trì được sức sống", doanh nhân Bùi Đình Đông cho biết.

Vinhomes Royal Island thu hút hàng triệu lượt khách đổ về các tiện ích vui chơi giải trí và chuỗi sự kiện diễn ra suốt 365 ngày trong năm

Sau gần hai năm, lựa chọn của những cư dân tiên phong tại Vinhomes Royal Island không chỉ được đền đáp bằng một môi trường sống chất lượng hơn, mà còn bằng cơ hội kinh doanh ngày càng rộng mở và việc sở hữu tài sản tại một đại đô thị đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thực chất. Đó cũng là "trái ngọt" lớn nhất dành cho những người đã chọn Vũ Yên trước khi nơi đây trở thành trung tâm mới của Hải Phòng.