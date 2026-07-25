Khu vực lõi thủ đô xuất hiện dự án thấp tầng với giá bán chưa đến 110 triệu/m2 sàn xây dựng

Dự án Heritage Láng Hạ được cấp sổ đỏ từng căn tháng 5/2026.

Dự án được quan tâm khi là một trong số ít sản phẩm thấp tầng tại khu vực trung tâm hoàn thiện pháp lý sau thời điểm Hà Nội công bố điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô, đồng thời bước vào giai đoạn sẵn sàng bàn giao.



Theo tìm hiểu, dự án The Heritage Láng Hạ được xây dựng trên diện tích 4.096m2 tại 29 Láng Hạ, trung tâm Hà Nội (khu vực quận Ba Đình cũ), tâm điểm giao thương và kết nối của Thủ đô. Với vị trí vô cùng đắc địa, dự án có quy mô gồm 25 căn, diện tích đa dạng từ 90m² - 120m², thiết kế cao 6-7 tầng.

The Heritage Láng Hạ được phát triển theo mô hình các căn Townhouse đa công năng, kết hợp kinh doanh – văn phòng – lưu trú trong cùng một tài sản. Mỗi căn có tổng diện tích sàn xây dựng từ 528,5–657,7 m², tương đương chỉ khoảng 105 triệu đồng/m². Dự án bắt đầu bàn giao nhà từ cuối tháng 7/2026.

Ảnh khách hàng nhận bàn giao nhà ngày 22/7/2026.

Được biết, trong nhiều năm qua, khu vực Láng Hạ gần như không còn nhiều quỹ đất đủ điều kiện để phát triển các dự án nhà ở thấp tầng mới. Quá trình đô thị hóa cùng mật độ xây dựng cao khiến nguồn cung bất động sản thấp tầng tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế, trong khi các dự án mới chủ yếu phát triển theo mô hình cao tầng. Trong bối cảnh đó, The Heritage Láng Hạ trở thành dự án thấp tầng duy nhất gia nhập nguồn cung thứ cấp thị trường trong năm 2026.

Trước đó, khu vực này cũng đã từng đón Dự án căn hộ cao tầng The Nelson, 29 Láng Hạ gia nhập thị trường sau nhiều năm không có nguồn cung mới. Được biết, các căn hộ The Nelson được thị trường chào bán hiện nay có giá khoảng 170 triệu đồng/m² căn hộ. Hiện mặt bằng giá các dự án căn hộ xung quanh khu vực Láng Hạ giao động trong khoảng 170-200 triệu đồng/m2, cách đó không xa dự án Vinhomes Giảng Võ từng rò rỉ thông tin giá bán lên tới hơn 1 tỷ đồng/m2 đất.

The Heritage Láng Hạ nằm tại 29 Láng Hạ, cạnh Dự án căn hộ cao cấp The Nelson.

Trong bối cảnh Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển mới với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, yếu tố pháp lý đang trở thành tiêu chí được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Giá trị của một bất động sản không còn chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn ở sự chắc chắn về quyền sở hữu và khả năng khai thác lâu dài, có giá trị truyền đời cho nhiều thế hệ.

Đó cũng là lý do sổ hồng từng căn của The Heritage Láng Hạ được cấp ngày 30/05/2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Giá trị không nằm ở việc cuốn sổ vừa được cấp, mà nằm ở việc tài sản đã hoàn thiện đầy đủ nền tảng pháp lý trong giai đoạn quy hoạch mới của Thủ đô chính thức được xác lập.

Nói cách khác, "sổ hồng vừa ráo mực" không phải để khẳng định độ mới của giấy tờ, mà để khẳng định độ chắc của tài sản.

The Heritage Láng Hạ là một trong số rất ít dự án thấp tầng tại lõi Ba Đình sở hữu sổ hồng từng căn được cấp sau thời điểm Quy hoạch Thủ đô được ban hành, đồng thời cũng là một trong những nguồn cung townhouse hiếm hoi còn lại giữa khu vực trung tâm Hà Nội.