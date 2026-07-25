Bài toán dòng tiền của nhà đầu tư căn hộ The Fest tại Nha Trang

Cuộc dịch chuyển từ tư duy của nhà đầu tư

Nhà đầu tư hiện nay không còn ngồi chờ BĐS nhích giá theo từng năm, mà nghiêng về những tài sản có thể chủ động tạo dòng tiền đều đặn, với tỷ suất hấp dẫn, ổn định hơn vàng, chứng khoán hay tiền gửi. Xu thế này đặt các nhà phát triển BĐS nghỉ dưỡng vào thế buộc phải giải bài toán mới: tạo dòng khách ổn định đến các quần thể để thực sự sinh lời cho tài sản.

Anh Việt Anh - Quản lý cấp trung tại một ngân hàng ở TP.HCM cho biết vợ chồng anh tính rất kỹ khi tìm kiếm một kênh đầu tư sinh lời an toàn cho khoản tiền tích lũy: "Với 2 tỷ đồng dành dụm được sau nhiều năm, tôi tìm hiểu khá nhiều kênh để gia tăng giá trị. Gửi tiết kiệm lãi suất trung bình khoảng 8%/năm; vàng thì quá biến động. Số tiền này mua căn hộ ở Sài Gòn chắc chắn không đủ, nhưng đi đến các thành phố khác thì cũng có thể sở hữu một BĐS cao cấp trong đô thị. Cuối cùng vợ chồng tôi chọn mua một căn hộ tại quê ngoại Nha Trang để kinh doanh lâu dài."

Theo anh Việt Anh, tương lai khi nhận nhà, vợ chồng anh có thể cho thuê lưu trú ngay lập tức. Nha Trang là thành phố biển du lịch bốn mùa, nên khi vận hành ổn định, sau 2 năm khai thác với công suất lấp đầy dự kiến khoảng 90%, tổng lợi nhuận tạm tính có thể đạt tỷ suất trung bình từ 20-40% trên vốn bỏ ra, tùy phương án thanh toán và lượng vốn tự có ban đầu. "Khi khách ổn định, tôi kỳ vọng có thể nhận lợi nhuận cho thuê (lưu trú ngắn ngày) hơn 20 triệu đồng/tháng - gần gấp đôi mức cho thuê một căn studio tại TP.HCM. Tiền lãi từ cho thuê tôi lại đem gửi ngân hàng, vậy là nhân đôi nguồn sinh lời", anh nói.

Mô hình cho thuê ngắn ngày tại Nha Trang có dư địa doanh thu cao nhờ đặc thù đón khách quanh năm.

Điều đáng nói là 2 tỷ đồng tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM gần như không đủ sở hữu một căn hộ gần trung tâm. Trong khi đó, tại một đô thị du lịch như Nha Trang, cùng khoản chi phí này lại có thể trở thành tài sản vừa có khả năng giữ tiền, vừa tạo dòng tiền khai thác đều đặn hằng tháng. Mô hình khai thác lưu trú ngắn ngày tại các đô thị nghỉ dưỡng như Nha Trang có dư địa mang lại doanh thu cao hơn đáng kể, nhờ đặc thù đón khách du lịch quanh năm, lượng khách quốc tế lớn.

Bài toán đầu tư tại The Fest, Nha Trang

Những khung lợi suất kể trên chỉ là con số lý tưởng khi BĐS nghỉ dưỡng thỏa mãn điều kiện tiên quyết: khả năng lấp đầy quanh năm. Đây là lúc yếu tố tiện ích và trải nghiệm trong hệ sinh thái trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng hơn cả bản thân căn hộ.

Nhìn từ thị trường BĐS tại nhiều quốc gia phát triển có thể thấy rõ: giá trị khai thác của một BĐS tỷ lệ thuận với quy mô và sức hấp dẫn của hệ tiện ích xung quanh. Ví dụ, lân cận các công viên giải trí lớn như Disneyland ở Anaheim, California, các căn hộ cho thuê ngắn ngày ghi nhận giá thuê trung bình 325-371 USD/đêm. Vào mùa cao điểm hè hay lễ hội cuối năm, doanh thu một căn hộ có thể tăng lên hơn 10.000 USD/tháng, du khách thậm chí phải đặt trước cả 2 tháng mới có phòng. Chủ nhà gần như không cần chi tiền quảng cáo, bởi chính các show diễn, trò chơi và lễ hội đã tự động đưa hàng triệu lượt khách đến cửa nhà họ suốt 365 ngày.

Giá trị khai thác của bất động sản tỷ lệ thuận với quy mô hệ tiện ích xung quanh.

Đây cũng là logic vận hành Sun Group áp dụng khi phát triển Festival Island - phân khu được dành tới 116 ha trong tổng quy mô 227 ha của đô thị Charmora City, Nam Nha Trang. "Trái tim giải trí" này sở hữu hồ sân khấu nước biểu tượng rộng 7,3 ha - nơi vận hành các show diễn đa phương tiện triệu USD đẳng cấp quốc tế, kết hợp thể thao mạo hiểm Jetski, Flyboard và những bản giao hưởng pháo hoa rực rỡ hằng đêm.

Nằm tại lõi trung tâm đảo lễ hội Festival Island, tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp The Fest với đa dạng dòng sản phẩm từ studio khoảng 29,4m² đến các căn 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ chính là mảnh ghép được đo ni đóng giày để hưởng trọn dòng người và nhu cầu lưu trú khổng lồ từ hệ sinh thái. Thay vì tự tìm nguồn khách và phụ thuộc vào tính mùa vụ của du lịch biển truyền thống, The Fest nghiễm nhiên đón lượng khách vãng lai lớn đổ về từ các show diễn, phố đi bộ ẩm thực 24/7, quảng trường hay chợ đêm VUIFest mỗi ngày.

Căn hộ The Fest hưởng trọn dòng khách khổng lồ từ hệ sinh thái giải trí Festival Island, Charmora City.

Lợi thế cạnh tranh của The Fest còn đến từ việc sở hữu 100% quỹ căn được quy hoạch thương mại dịch vụ có pháp lý rõ ràng, giúp chủ nhân dễ dàng tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh lưu trú ngắn ngày. Bên cạnh đó, không gian nội khu được chú trọng với bể bơi hiện đại rộng 1.400 m², vườn dạo bộ, clubhouse onsen,... cùng chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Đơn cử, căn hộ Studio tại The Fest (Charmora City) với giá niêm yết khoảng 2,4 tỷ đồng mang đến bài toán đầu tư linh hoạt sau 2 năm đầu vận hành (giả định công suất lấp đầy đạt 90%). Nhà đầu tư có thể chủ động cân đối nguồn vốn qua ba giải pháp dòng tiền tùy theo năng lực tài chính cá nhân.

Đầu tiên là phương án thanh toán sớm 95% để nhận chiết khấu lên đến 22.5%, đưa tổng vốn đầu tư hoàn thiện (gồm cả gói nội thất cơ bản) về mức chưa đến 2 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận khoảng 22% sau 2 năm. Thứ hai là chính sách Sun Early Key giúp giãn tiến độ thanh toán lên đến 55 tháng với tổng vốn chuẩn bị khoảng 1,6 tỷ đồng, ghi nhận tỷ suất lợi nhuận khoảng 30% sau 2 năm. Cuối cùng, nếu tận dụng đòn bẩy tài chính với số vốn tự có ban đầu chỉ 30% (tương đương hơn 870 triệu đồng), tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư có thể đạt mức 38% sau 2 năm.

Chính sách Sun Early Key giúp nhà đầu tư giãn tiến độ thanh toán căn hộ The Fest lên đến 55 tháng.

Khi Festival Island từng bước trở thành tâm điểm kinh tế đêm của Nha Trang, với khoản đầu tư khoảng 2 tỷ đồng cho căn hộ The Fest, nhà đầu tư đang có trong tay một lựa chọn lý tưởng: vừa sở hữu tài sản, vừa tạo dòng tiền ổn định ngay từ năm đầu tiên.