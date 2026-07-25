Soi tiêu chuẩn bàn giao 5 sao tại dự án “hot” bậc nhất phía Đông Hà Nội của Sunshine Group

Không ít người mua căn hộ từng rơi vào tình cảnh "nhận nhà nhưng chưa thể ở", bởi sau bàn giao vẫn phải dành nhiều tháng để hoàn thiện nội thất với chi phí phát sinh không hề nhỏ. Sunshine Legend City lựa chọn cách tiếp cận khác.

Với mức giá chỉ từ 50 triệu đồng/m² sau khi áp dụng các chính sách, dự án đã tích hợp sẵn hệ nội thất liền tường đến từ các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Bosch, Hafele, Duravit, Grohe...Đồng thời, khách hàng có thể lựa chọn gói bàn giao full nội thất, nhận nhà là có thể vào ở hoặc cho thuê ngay.

Trong bối cảnh dự án đã được ký hợp đồng mua bán và dự kiến bàn giao vào 2028, người mua có thể chủ động kế hoạch tài chính, an tâm chuyển về an cư ngay khi được bàn giao mà không phải gánh thêm áp lực hoàn thiện căn hộ.

Sunshine Legend City hiện đang là một trong những dự án “hot” bậc nhất phía Đông hiện nay với bộ sưu tập gần 8.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý hướng đến thế hệ trẻ. Dự án nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa Vành đai 4 và 3.5, kết nối nhanh tới cầu Ngọc Hồi, chỉ mất chưa đầy 20 phút để kết nối tới trung tâm Hà Nội.

Chuẩn 5 sao đến từng chi tiết bàn giao

Ngay từ khu vực cửa căn hộ, dự án sử dụng cửa chống cháy, chống ồn bề mặt phủ laminate cùng khóa từ kỹ thuật số kiểu dáng hiện đại, đa tính năng: thẻ, chìa khóa cơ, mật mã, vân tay…từ các thương hiệu như Bosch, Hafele, Morgen hoặc tương đương. Hệ thống chuông cửa có hình ảnh giúp tăng cường khả năng kiểm soát an ninh và kết nối nội bộ.

Không gian phòng khách được hoàn thiện bằng gạch porcelain hoặc ceramic cao cấp, tường sơn hoàn thiện nhiều lớp với sơn Dulux/Jotun; trần thạch cao sử dụng hệ khung Vĩnh Tường/Zinka/Nanotech/Gyproc... kết hợp hệ đèn downlight âm trần từ Philips, Panasonic... tạo nên không gian hiện đại và đồng bộ.

Các không gian chức năng được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp, hạn chế nhu cầu cải tạo sau nhận nhà

Khu bếp - "trái tim" của căn hộ - được đầu tư với hệ tủ bếp chống ẩm cao cấp, mặt bếp đá nhân tạo, tường bếp ốp kính kính cường lực hoặc đá nhân tạo, cùng bộ thiết bị như bếp từ, máy hút mùi, chậu rửa và vòi rửa đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Bosch/Hafele/Brandt.

Trong khi đó, phòng ngủ sử dụng sàn gỗ công nghiệp cao cấp, cửa chống ẩm, chống ồn, hệ cửa sổ kính hộp cách âm…hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi yên tĩnh và riêng tư.

Tiêu chuẩn bàn giao tại dự án hướng tới nâng cao trải nghiệm sống của cư dân

Đặc biệt, khu vực phòng tắm được đầu tư theo tiêu chuẩn tương đương nhiều dự án hạng sang với bồn cầu treo tường thông minh, két nước âm tường, cùng hệ thống chậu rửa, vòi rửa, sen tắm từ Duravit/Grohe/Kohler/Hansgrohe; cùng tủ đổ lavabo chống ẩm cao cấp, vách kính tắm cường lực….Việc lựa chọn đồng bộ các thương hiệu quốc tế không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng mà còn đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ trong quá trình vận hành lâu dài.

Hệ thống trang thiết bị trong căn hộ cũng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn cao cấp, từ thẻ phòng chip không tiếp xúc tích hợp khóa cửa, kiểm soát an ninh và quyền sử dụng tiện ích; công tắc, ổ cắm thông minh kết nối Wi-Fi/BLE; phần mềm quản lý nhà thông minh Smarthome; hệ thống mạng truyền hình; điều hòa âm trần Daikin/Mitsubishi, đến tủ điện và các hạng mục kỹ thuật được hoàn thiện chỉn chu, góp phần kiến tạo trải nghiệm sống thông minh, tiện nghi và vận hành hiệu quả.

Lợi thế lớn từ gói bàn giao full nội thất

Bên cạnh tiêu chuẩn hoàn thiện cao cấp, Sunshine Group còn cung cấp lựa chọn bàn giao full nội thất đồng bộ với các sản phẩm đến từ những thương hiệu quốc tế.

Theo tính toán, giải pháp này giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc tự thiết kế và hoàn thiện sau khi nhận nhà. Đồng thời, người mua cũng rút ngắn từ 3-6 tháng thời gian hoàn thiện nội thất, tránh những phát sinh về nhân công, vật tư, thiết kế hay giám sát thi công.

Gói bàn giao full nội thất đáp ứng nhu cầu "nhận nhà là ở" của nhiều khách hàng

Bên cạnh các căn hộ được đầu tư kỳ công, Sunshine Group còn mạnh tay kiến tạo hệ tiện ích cùng không gian cảnh quan mặt nước rộng hơn 31.000m². Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng tổ hợp văn hóa nghệ thuật ứng dụng công nghệ 3D Mapping & Hologram, clubhouse nghỉ dưỡng, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không, trường học liên cấp quốc tế, Legend Center - không gian kết nối tri thức, sáng tạo và cộng đồng, hay GenZ Hub - điểm hẹn dành riêng cho giới trẻ.

Không gian sống xanh tại dự án

Đặc biệt, khách hàng mua nhà tại dự án trong thời điểm này sẽ được hưởng đồng thời hàng loạt chính sách ưu đãi gồm: NobleX Home+, “An cư thảnh thơi”, NobleX Capital. Sau khi áp dụng các chính sách, mức giá căn hộ tại dự án chỉ còn từ 50 triệu đồng/m2.

Khách hàng cũng có thể đăng ký vay mua nhà trên NobleX Hub (thuộc ứng dụng NobleX App) với quy trình xét duyệt nguyên tắc chỉ còn khoảng 3 phút, tối ưu thời gian tiếp cận các giải pháp tài chính linh hoạt.

(*) Tiêu chuẩn và danh mục bàn giao được quy định chi tiết trong Hợp đồng mua bán giữa khách hàng và CĐT. Các thương hiệu, sản phẩm có thể được thay thế bằng những nhãn hiệu tương đương hoặc cao hơn về chất lượng theo thực tế triển khai.