Người dân Hà Nội sống tại chung cư, nhà tập thể từ 3 tầng trở lên cần chuẩn bị 2 loại giấy tờ quan trọng để hoàn thiện dữ liệu đất đai

Trong chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn Hà Nội, ngoài hai nhóm đối tượng là các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc chưa đăng ký đất đai, còn có một nhóm đối tượng khác là nhà tập thể từ 3 tầng trở lên và các tòa chung cư.

Đối với nhóm này, quy trình thực hiện có sự khác biệt. Cụ thể, nhóm công tác sẽ không cập nhật thông tin và định vị thửa đất trên cơ sở dữ liệu Quốc gia mà thu nhận hồ sơ để chuyển về UBND phường thông qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Theo hướng dẫn, các hộ dân, cá nhân cần căn cước công dân của những người đứng tên trong các loại giấy tờ về nhà đất, bản sao chứng thực các giấy tờ về nhà đất như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán căn hộ và các giấy tờ liên quan khác (nếu có), cùng bản sao chứng thực giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất khác hoặc giấy mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho (nếu có)...

Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha diện tích tự nhiên, tương ứng với khoảng hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.