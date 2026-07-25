Tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường gần 20km kết nối loạt quốc lộ, khu công nghiệp

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.398, đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.524 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và các quy hoạch đô thị Hiệp Hòa, Việt Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi hoàn thành, tuyến ĐT.398 sẽ trở thành tuyến đường tỉnh đồng thời là trục chính đô thị, kết nối các xã, phường Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà và Nếnh với mạng lưới giao thông quốc gia thông qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 17, Quốc lộ 37 cùng các tuyến ĐT.295, ĐT.295B và ĐT.298B.

Theo quy hoạch, dự án có chiều dài gần 20km, điểm đầu tại cầu Xuân Cẩm (xã Xuân Cẩm), điểm cuối tại nút giao N141 theo quy hoạch chung đô thị Việt Yên (phường Nếnh), với diện tích sử dụng đất khoảng 66,97ha. Tuyến đường được đầu tư theo quy mô nền đường rộng 60m, gồm mặt đường chính, đường gom hai bên, dải phân cách và hệ thống hè đường đồng bộ.

Ngoài tuyến chính, dự án sẽ mở rộng cầu vượt đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng dài khoảng 204,3m và cầu vượt ĐT.295B dài khoảng 174,5m, đồng thời cải tạo đoạn từ nút giao N141 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 và triển khai từ năm 2027 đến năm 2031.

Thời gian qua, địa phương đã và đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua Bắc Ninh), tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua Bắc Ninh) và dự án thành phần 7 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua Bắc Ninh).

Các dự án được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với hệ thống cao tốc, quốc lộ và các đầu mối giao thông chiến lược.

Động thái đẩy mạnh đầu tư hạ tầng diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang chuẩn bị các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mới đây, tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã thông qua chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Trước đó, cuối tháng 6, Bộ Chính trị cũng đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Sau khi hợp nhất với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới có diện tích khoảng 4.700km2, dân số gần 4 triệu người, trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn ở khu vực phía Bắc.

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Ninh xác định hạ tầng giao thông là một trong những trụ cột quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,27%, đứng thứ 5 cả nước.

Theo định hướng phát triển, Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đồng thời lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, hướng tới trở thành trung tâm điện tử, bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.