Từ ngày 19/8, những người muốn đi Đà Lạt sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương, sáng 23/7, sân bay chính thức bước vào đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau khi được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

Đây là bước nghiệm thu quan trọng nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ dự án nâng cấp, đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi sân bay mở cửa khai thác trở lại.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác hiệu chuẩn, Cảng HKQT Liên Khương sẽ phối hợp với các hãng hàng không khôi phục mạng lưới đường bay từ ngày 19/8/2026.

Dự kiến, sân bay sẽ khai thác bình quân 36-40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Đường bay quốc tế Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) cũng dự kiến được nối lại với tần suất 8 lượt chuyến mỗi tuần.

Riêng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng HKQT Liên Khương trong thời gian từ 0h ngày 23/7 đến 23h59 ngày 28/7/2026 (giờ địa phương).

Theo phân công, Cảng HKQT Liên Khương chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn, phối hợp với các đơn vị liên quan như ATTECH, Đài Kiểm soát không lưu (TWR) Liên Khương nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành các chuyến bay kiểm tra, hiệu chuẩn an toàn và thực hiện phát hành NOTAM theo đúng quy định. Trong khi đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị tham gia.

Cảng HKQT Liên Khương đã đóng cửa từ ngày 4/3/2026 để triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Dự án thuộc nội dung điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường cất hạ cánh đã xuống cấp, nâng cấp hệ thống đường lăn, cải tạo hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay, đồng thời xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ, hướng tới nâng công suất Cảng HKQT Liên Khương lên hơn 5 triệu lượt khách mỗi năm sau năm 2030.