Siêu dự án hơn 25.000 tỷ đồng do Sun Group triển khai có diễn biến mới

Mới đây, tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã thông tin tiến độ dự án này.

Theo đó, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 27,7 km, được đầu tư với mặt cắt ngang 120 m, gồm cao tốc 10 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h. Trên tuyến bố trí 6 nút giao liên thông nhiều tầng, 16 cầu chính vượt sông và đường, 12 cầu vượt cùng 35 cầu tại các nút giao.

Dự án được chia thành 2 đoạn, gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT) và đoạn dài 9 km sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Công trình được khởi công từ ngày 12/6/2026. Đến ngày 22/7, địa phương đã bàn giao 304/412 ha mặt bằng, đạt khoảng 74%, đồng thời cam kết hoàn thành cơ bản phần diện tích còn lại trước ngày 31/7. Nguồn vật liệu đất đắp cũng đang được chuẩn bị, với trữ lượng các mỏ đã quy hoạch được đánh giá đáp ứng nhu cầu của dự án.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca để phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn Hà Nội, dự án gồm 7 km xây dựng mới và 6,55 km nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu lên quy mô mặt cắt ngang 120 m. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 95,7% về thu hồi và chi trả bồi thường, khoảng 85% diện tích đã được bàn giao cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời đường điện 110 kV, tổ chức thi công tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh. Hà Nội kiến nghị các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng, đẩy nhanh di dời hạ tầng kỹ thuật và các di tích nằm trong phạm vi dự án.

Đại diện chủ đầu tư là Tập đoàn Sun Group cho biết các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng ở Hà Nội và Bắc Ninh, đặc biệt tại các hạng mục phức tạp. Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và cam kết tập trung nguồn lực để hoàn thành thông tuyến vào tháng 10/2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an cũng rà soát tiến độ, đồng thời thống nhất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và xử lý các điểm giao cắt nhằm bảo đảm tiến độ dự án.