Thung lũng Mường Hoa: Nơi "bất động sản di sản" được kiến tạo

Sa Pa - Vùng đất của những di sản thiên nhiên và văn hóa

Từ hơn một thế kỷ trước, Sa Pa đã được khám phá và vinh danh như một "kinh đô nghỉ mát mùa hè" . Sự giao hòa hiếm có giữa độ cao, khí hậu ôn đới, những biển mây bồng bềnh và địa hình núi non trùng điệp đã sớm định vị nơi đây không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là một vùng đất di sản thiên nhiên mang tầm vóc quốc tế.

Nếu khí hậu khiến người ta tìm đến Sa Pa thì thung lũng Mường Hoa mới là lý do khiến họ muốn quay trở lại. Bởi Mường Hoa không chỉ là một danh thắng để ghé qua hay một thung lũng để ngắm nhìn. Đây là vùng lõi làm nên bản sắc của Sa Pa, là nơi những giá trị tự nhiên và văn hóa kết tinh để tạo nên thương hiệu của vùng đất này trên bản đồ du lịch quốc tế.

Giá trị của vùng đất này được tạo nên từ nhiều lớp di sản chồng xếp lên nhau qua thời gian. Phía trên là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và núi Hàm Rồng biểu tượng, phía dưới là dòng suối Mường Hoa uốn lượn qua những bản làng, xen giữa là hệ sinh thái núi cao đặc hữu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Mỗi yếu tố đều đẹp theo cách riêng, nhưng chỉ khi hòa quyện với nhau, chúng mới tạo nên Mường Hoa của hôm nay.

Nhưng điểm nhấn rực rỡ nhất, làm nên "linh hồn" của thung lũng này chính là hệ thống ruộng bậc thang. Đây là một trong những quần thể ruộng bậc thang đẹp và quy mô nhất Việt Nam được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia và đang được đề cử UNESCO xem xét công nhận là Di sản thế giới.

Ruộng bậc thang Mường Hoa – cảnh quan biểu tượng làm nên vẻ đẹp vượt thời gian của thung lũng đẹp bậc nhất Tây Bắc.

Điều làm nên giá trị của ruộng bậc thang Mường Hoa không chỉ là vẻ đẹp của mùa nước đổ hay mùa lúa chín trải khắp thung lũng. Điều quý giá hơn nằm ở chỗ, mỗi đường cong uốn theo sườn núi đều lưu giữ dấu vết của hàng trăm năm con người bền bỉ thích nghi với thiên nhiên.

Những thửa ruộng ấy không được tạo ra để phục vụ du lịch, mà được hình thành từ nhu cầu mưu sinh, từ tri thức canh tác được vun đắp qua nhiều thế hệ đồng bào bản địa. Theo thời gian, chúng không chỉ trở thành một kiệt tác cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người và thiên nhiên cùng kiến tạo nên một vùng đất. Chính điều đó đã làm nên một di sản không thể di dời, không thể tái tạo và cũng không thể sao chép.

Quyện chặt vào cảnh quan ấy là lớp di sản văn hóa sống động. Thung lũng Mường Hoa là “mái nhà” chung của các bản làng người H'Mông, Dao Đỏ, Giáy, Tày, Xá Phó và người Kinh. Có lẽ vì thế mà thung lũng Mường Hoa chưa bao giờ là một "bảo tàng ngoài trời" đứng yên theo thời gian. Di sản ở đây vẫn đang sống. Ở đó, tiếng khèn vẫn vang lên mỗi dịp xuân về, nghề dệt vẫn được truyền từ truyền qua từng thế hệ, những mùa lúa vẫn nối tiếp nhau trên các triền núi. Chính sự cộng sinh giữa thiên nhiên và con người mới là điều làm nên sức sống mà rất ít vùng đất còn giữ được.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ và nguồn vốn có thể tạo ra những kỳ tích. Người ta có thể dùng dòng vốn khổng lồ để xây thêm hàng chục khách sạn 5 sao, kiến tạo thêm những khu resort xa hoa hay các khu đô thị tráng lệ. Nhưng, không một nguồn vốn nào có thể tạo thêm một thung lũng Mường Hoa thứ hai.

Không ai có thể đắp lại những thửa ruộng bậc thang mang tuổi đời hàng thế kỷ. Không ai có thể "xây" nên một không gian văn hóa sống động, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một. Và chắc chắn, không ai có thể dịch chuyển những lớp trầm tích di sản ấy sang một vùng đất khác. Đó mới chính là giá trị hiếm nhất, đắt giá nhất. Nơi đây không chỉ là tài nguyên du lịch, mà là tài sản vô giá của rất nhiều thế hệ.

Lần đầu tiên Sa Pa xuất hiện một quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á

Sa Pa ngày nay đang bước vào một chu kỳ cất cánh mới để trở thành điểm đến toàn cầu. Cùng với sự chuyển mình đó, xu hướng du lịch của giới tinh hoa cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Họ hướng tới Wellness (du lịch sức khỏe), Slow Travel (du lịch chậm) và Luxury Travel (du lịch xa xỉ). Du khách khao khát ở lại lâu hơn, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu khắt khe về những trải nghiệm sâu sắc, riêng tư và mang tính chữa lành.

Chính vì vậy, câu chuyện của thung lũng Mường Hoa hôm nay không còn chỉ là bảo tồn một vùng di sản. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để di sản tiếp tục sống, tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế mà không đánh đổi bản sắc vốn phải mất hàng trăm năm mới hình thành.

Từ bài toán ấy, một hướng tiếp cận mới được đặt ra: Liệu có thể kiến tạo một điểm đến nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế mà vẫn gìn giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa của nơi đây. Cũng từ đó, “bất động sản di sản” dần được định hình tại vùng đất Mường Hoa.

Ở đó, "bất động sản di sản" không đơn thuần là một công trình nằm cạnh di sản để hưởng lợi từ cảnh quan. Giá trị của nó phải bắt nguồn từ chính di sản, tôn trọng địa hình tự nhiên, đồng hành cùng văn hóa bản địa và góp phần làm giàu thêm giá trị của vùng đất theo thời gian. Khi đó, bất động sản không còn là phần đứng ngoài di sản mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái gìn giữ và phát huy di sản.

Chính tư duy đó đã trở thành nền tảng cho hành trình phát triển Alphora Muong Hoa của Tập đoàn Alphanam. Không đơn thuần xây một khu nghỉ dưỡng, Alphanam lựa chọn kiến tạo một quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu quy mô 83 ha ngay giữa trái tim thung lũng Mường Hoa. Dự án được bao quanh bởi những bản làng nguyên sơ, rừng vầu, suối Duyên, suối May và những thửa ruộng bậc thang trải dài, một quỹ đất hiếm hoi còn hội tụ trọn vẹn những giá trị tự nhiên và văn hóa làm nên bản sắc của vùng đất này.

Bên cạnh yếu tố di sản, Alphora Muong Hoa sở hữu một điểm hiếm có trên thị trường là quy tụ các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới qua các dự án thành phần The Residences at InterContinental Sapa Resort, InterContinental Sapa Resort, Sofitel Residences Sapa Valley, JW Marriott Sapa Resort & Spa, Apartments by Marriott Bonvoy, Courtyard by Marriott Sapa, Holiday Inn Sapa Resort.

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm mang thương hiệu quốc tế, Alphora Muong Hoa còn sở hữu bộ sưu tập biệt thự giới hạn ON 39 Villas - dòng sản phẩm tinh hoa được phát triển dành riêng cho những chủ nhân tìm kiếm phiên bản "may đo" cho chính mình giữa thung lũng. Tại đây, hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa, thương mại và chăm sóc sức khỏe được hội tụ với các điểm nhấn như Sapa Premium Shopping Outlet, Trung tâm Văn hóa Tây Bắc, Panorama Onsen Spa & Resort, Làng Ẩm thực quốc tế cùng chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí đa dạng. Tất cả hòa quyện để tạo nên một điểm đến đa trải nghiệm, giúp cho mỗi hành trình đến Sa Pa không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, mà còn là cơ hội khám phá sâu hơn những giá trị văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống đặc trưng của vùng đất Mường Hoa. Mục tiêu của Tập đoàn Alphanam không đơn thuần là mang những tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế đến Sa Pa, mà là đưa trải nghiệm đẳng cấp toàn cầu hòa quyện với cảnh quan và văn hóa bản địa, để giá trị của Mường Hoa vươn tầm quốc tế.

Phân khu The Residences at InterContinental Sapa Resort với 79 căn biệt thự sở hữu tầm nhìn ôm trọn thung lũng Mường Hoa.

Khi được phát triển trên nền tảng ấy, giá trị của Alphora Muong Hoa cũng không còn được đo đếm theo cách thông thường. Đây không chỉ là một bất động sản nghỉ dưỡng, mà là một tài sản gắn liền với sự khan hiếm của chính vùng đất di sản nơi nó hiện diện. Và đó cũng là điểm tạo nên sự khác biệt giữa "bất động sản di sản" với các loại hình bất động sản trên thị trường.

Thị trường luôn có những bất động sản tăng giá theo các chu kỳ kinh tế hay cú hích hạ tầng. Nhưng ở một tầng giá trị khác, có những tài sản được định giá bởi chính sự hữu hạn của vùng đất mà chúng hiện diện. Khi quỹ đất ấy không thể mở rộng và những giá trị làm nên bản sắc của nó cũng không thể sao chép, sự khan hiếm trở thành nền tảng tạo nên giá trị lâu dài.

Giữa một thung lũng Mường Hoa không thể có phiên bản thứ hai, giá trị của một căn biệt thự hay một căn hộ hàng hiệu không dừng lại ở quyền sở hữu. Đó còn là quyền được sống giữa một vùng di sản đang hiện hữu, được đồng hành cùng thiên nhiên và văn hóa trong trạng thái nguyên bản nhất.

Có lẽ vì thế, giá trị lớn nhất của những “bất động sản di sản” này không nằm ở việc hôm nay chúng được định giá bao nhiêu. Mà nằm ở việc nhiều năm sau, khi trao lại cho thế hệ kế tiếp, chủ nhân không chỉ trao đi một bất động sản, mà còn trao đi quyền sở hữu một phần của vùng đất di sản không thể thay thế.