Giải mã biểu tượng kiến trúc sóng đôi vô cực tại tổ hợp 12 tòa tháp bên sông Sài Gòn của Sunshine Group

Khi 12 tòa nhà 13-37 tầng tái hiện dòng chảy thịnh vượng bên sông

Không phát triển các tòa nhà như những khối kiến trúc độc lập, đội ngũ kiến trúc sư của Sunshine Group đã tạo nên một cuộc cách mạng về hình khối khi lựa chọn kết nối toàn bộ 12 tòa tháp Noble Crystal Riverside thành một dải công trình liên hoàn theo hình tượng sóng đôi, ôm trọn chu vi khu đất với ba mặt hướng sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Thay vì tạo nên một đường chân trời bằng phẳng, 12 tòa tháp được thiết kế với mái giật cấp và cao độ biến thiên từ 13 đến 37 tầng, hình thành nên một skyline nhiều lớp, mềm mại và giàu nhịp điệu. Từ xa, toàn bộ công trình giống như những con sóng đang nâng dần lên rồi hạ xuống theo tiết tấu tự nhiên của dòng nước - biểu tượng của phong thủy thịnh vượng và tài lộc bền vững. Hình thái sóng đôi liên hoàn vì thế không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gợi nhắc đến biểu tượng vô cực, hàm chứa triết lý về sự giao hòa, tính vĩnh cửu của giá trị sống trường tồn theo thời gian.

Một dải công trình không đứt đoạn, tựa như một vòng tuần hoàn không ngừng vận động, cũng là cách các nhà thiết kế gửi gắm thông điệp về sự sinh sôi, tiếp nối của một không gian sống bên sông.

Ngôn ngữ thiết kế này cũng tạo nên hiệu ứng thị giác hiếm gặp. Khi di chuyển quanh dự án, người quan sát gần như không bắt gặp hai góc nhìn giống nhau. Mỗi vị trí lại mở ra một tỷ lệ kiến trúc khác biệt, một nhịp điệu hình khối mới cùng sự biến đổi liên tục của ánh sáng và bóng đổ trên mặt đứng công trình, tạo cảm giác về sự vận động không ngừng của dự án giữa thiên nhiên.

Đằng sau vẻ đẹp ấy là hàng loạt tính toán về vi khí hậu. Đường cong của công trình được nghiên cứu trên cơ sở hướng gió, bức xạ mặt trời, tầm nhìn và khả năng lưu thông không khí giữa các tòa nhà. Kết hợp với hệ façade kính Low-E cao cấp, thiết kế giúp tối ưu khả năng đón gió tự nhiên, tiết giảm bức xạ nhiệt, tăng cường ánh sáng ban ngày và mở rộng tầm nhìn về phía sông Sài Gòn, trung tâm thành phố cũng như lõi cảnh quan nội khu. Giải pháp thiết kế này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản theo thời gian.

Mật độ xây dựng 23,6% cùng triết lý "chất sống thượng lưu trên từng cao độ" kiến tạo chuỗi tiện ích xanh đa tầng

Nếu kiến trúc sóng đôi tạo nên dấu ấn nhận diện bên ngoài thì "linh hồn" của Noble Crystal Riverside lại nằm ở cách tổ chức không gian sống bên trong. Tại đây, triết lý "resort trên từng cao độ" được hiện thực hóa thông qua mô hình tiện ích theo chiều thẳng đứng (Vertical Resort). Cư dân không cần phải di chuyển đến các khu nghỉ dưỡng xa xôi, bởi trải nghiệm nghỉ dưỡng luôn sẵn sàng ngay tại thềm nhà.

Với mật độ xây dựng chỉ 23,6%, dự án dành phần lớn diện tích đất để kiến tạo lõi cảnh quan quy mô lớn

Dưới mặt đất, dự án sở hữu một lõi cảnh quan có quy mô ấn tượng ở chính giữa, được ví như một "ốc đảo" biệt lập. Đây là nơi tập trung hệ mặt nước, cây xanh, hòa cùng các lối tản bộ, các chòi nghỉ xinh xắn…tạo nên một vùng vi khí hậu mát mẻ, riêng tư. Trên cao, hệ mái giật cấp được khai thác như một "tầng cảnh quan" đặc biệt, với chuỗi không gian sinh thái gồm cây xanh, mặt nước, sân vườn và các điểm ngắm cảnh trải dài theo từng cao độ. Từ đây, cư dân có thể thu trọn đường chân trời TP.HCM, dòng chảy sông Sài Gòn và toàn cảnh lõi xanh của dự án trong một góc nhìn rộng mở hiếm có.

Vừa tận hưởng không gian sinh thái trên cao, vừa thưởng lãm tầm view hướng sông Sài Gòn là đặc quyền của cư dân Noble Crystal Riverside

Thiết kế giật cấp kết hợp không gian xanh đa tầng đảm bảo 100% căn hộ tiếp cận ánh sáng tự nhiên, thông gió và tầm nhìn cảnh quan

Kết hợp cùng chuỗi tiện ích được bố trí xuyên suốt theo nhiều cao độ, từ khu vui chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa, trung tâm chăm sóc sức khỏe, gym, yoga, spa, phòng sinh hoạt cộng đồng đến bể bơi rooftop, café - nhà hàng rooftop và những khu vườn dạo bộ trên không…kiến tạo hành trình nghỉ dưỡng liền mạch ngay trong chính nơi ở.

Hiện tại, dự án đang áp dụng chính sách bán hàng ưu việt: Bình ổn lãi suất và ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đồng thời, với chính sách NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ. Khoản ký quỹ này được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng mua bán. Cộng hưởng cùng các ưu đãi hiện hành, những chủ nhân tiên phong có cơ hội hưởng tổng đặc quyền chiết khấu lên đến 17%, gia tăng đáng kể lợi thế tài chính ngay từ thời điểm xuống tiền.