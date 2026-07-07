Tây Hồ Tây vẫn là "thủ phủ" căn hộ cho thuê cao cấp, dự án nào là tâm điểm của BĐS dòng tiền?

Thị trường cho thuê Tây Hồ Tây hấp dẫn bậc nhất nội đô

Không phải ngẫu nhiên Tây Hồ Tây nhiều năm liên tiếp dẫn đầu thị trường cho thuê căn hộ cao cấp Hà Nội. Theo khảo sát của các đơn vị môi giới quốc tế, căn hộ 2 phòng ngủ tại Ciputra hiện phổ biến 700-1.200 USD/tháng, trong khi các căn diện tích lớn đạt 2.000-2.500 USD/tháng. Một số dự án đã vận hành ghi nhận lợi suất 6-7%/năm, gần gấp đôi mức bình quân 3,54% của thị trường căn hộ Hà Nội.

Động lực đầu tiên đến từ nguồn cầu cao cấp gần như không bao giờ cạn. Riêng tại Ciputra hiện có hơn 40% cư dân là người nước ngoài đến từ khoảng 80 quốc gia, hình thành cộng đồng expat lớn bậc nhất Thủ đô, cùng đông đảo giới chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và Việt kiều. Theo anh Minh Hùng, môi giới phân khúc cao cấp tại khu vực, nhóm khách này có thu nhập cao, giá thuê luôn neo theo USD và thường "đi theo cộng đồng", ưu tiên những khu vực ven sông, ven hồ, tiện ích 5 sao và đã hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa. Chính đặc điểm đó giúp Tây Hồ Tây luôn duy trì nguồn cầu cao cấp ổn định, tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền bền vững cho chủ sở hữu.

Động lực thứ hai đến từ sự dịch chuyển của "trung tâm quyền lực" và "trung tâm việc làm" của Thủ đô. Với cú hích từ cầu Tứ Liên, Metro số 2, trục cảnh quan sông Hồng và đề án phát triển Hồ Tây, Tây Hồ Tây đang dần trở thành trung tâm hành chính, tài chính và thương mại mới của Hà Nội. Chủ trương đưa các trụ sở bộ, ngành Trung ương về khu vực này, cùng sự hiện diện ngày càng nhiều của các đại sứ quán, văn phòng hạng A và tập đoàn đa quốc gia đang tạo ra một "nam châm" hút hàng chục nghìn chuyên gia, nhà quản lý và lao động chất lượng cao. Theo Giám đốc Phòng Cho thuê Thương mại Savills Hà Nội, xu hướng phát triển văn phòng đang mở rộng mạnh sang Tây Hồ khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế lựa chọn khu vực này làm nơi đặt trụ sở và trung tâm điều hành. Kinh nghiệm từ nhiều thị trường cho thấy, nơi việc làm tăng trưởng, nhu cầu thuê nhà ở chất lượng cao thường bùng nổ đầu tiên.

Yếu tố thứ ba là sự khan hiếm. Những quy định chặt chẽ về chiều cao, mật độ xây dựng và bảo tồn cảnh quan khiến nguồn cung căn hộ hạng sang mới ngày càng cạn kiệt, thậm chí giai đoạn 2024-2025 chỉ có một vài dự án quy mô vừa đủ điều kiện mở bán.Chính sự cộng hưởng các yếu tố này giúp bất động sản cho thuê tại Tây Hồ liên tục thiết lập những mặt bằng giá mới cũng như tỷ lệ lấp đầy vượt trội.

Sunshine River Park: Tâm điểm mới trong chuỗi giá trị cho thuê của Tây Hồ Tây

Hội tụ đồng thời nguồn cầu thuê cao cấp ổn định, dư địa tăng trưởng từ hạ tầng và nguồn cung ngày càng khan hiếm, Tây Hồ Tây đang bước vào giai đoạn sàng lọc những dự án có khả năng tạo dòng tiền bền vững. Trong số các nguồn cung mới, Sunshine River Park được đánh giá là một trong những dự án của Sunshine Group hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái cho thuê đã hình thành tại khu vực.

Dự án tọa lạc tại phường Phú Thượng, ngay sát KĐT Ciputra, sở hữu ba mặt hướng sông Hồng và kết nối trực tiếp với khu vực Tây Hồ Tây. Với vị trí liền kề vùng lõi cộng đồng chuyên gia quốc tế, dự án được xem là một trong số ít nguồn cung mới tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái cho thuê đã hình thành ổn định tại khu vực.

Dự án tọa lạc giữa tứ giác vàng sinh thái: Hồ Tây, sông Hồng, công viên Phú thượng 20ha và công viên Ciputra 65ha

Sunshine River Park mang đến bộ sưu tập căn hộ từ 69,8m² đến 345m², gồm các dòng 2PN, 3PN, Dual Key và Penthouse. Đặc biệt, dòng Dual Key với hai không gian độc lập và lối đi riêng cho phép chủ sở hữu linh hoạt lựa chọn giữa nhu cầu ở, cho thuê hoặc kết hợp cả hai, tối ưu hiệu quả khai thác trên cùng một tài sản.

Sunshine River Park ghi dấu ấn với BST diện tích linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu ở thực tại Tây Hồ Tây

Kết hợp cùng hệ tiện ích theo mô hình "urban resort" như River Park Oasis, Infinity Pool, Sky Garden và tổ hợp wellness trên tầng cao, Sunshine River Park đang dần định hình như một lựa chọn hiếm hoi hội tụ đồng thời ba yếu tố mà thị trường ngày càng tìm kiếm: vị trí nằm trong vùng lõi nhu cầu thuê chuyên gia quốc tế, nguồn cung mới khan hiếm và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Được biết, dự án sẽ được giới thiệu trong chương trình livestream trên ứng dụng NOBLEX App vào 20:00 ngày 08/07, mang đến quyền mua 5 căn hộ giới hạn (diện tích tim tường 70–102,2 m²) cùng chương trình quà tặng lên tới 400 triệu đồng/căn, chỉ áp dụng trong thời gian livestream.