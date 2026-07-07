Dự án càng vận hành càng đắt giá: chiến lược "giá trị thật" đang giúp một ông lớn BĐS đi ngược số đông

Trên thị trường bất động sản đang tồn tại hai kịch bản trái ngược. Có những dự án lập đỉnh giá ngay khi mở bán nhờ hiệu ứng truyền thông, chính sách kích cầu và tâm lý FOMO, nhưng sau đó nhanh chóng hụt hơi về giá trị. Ngược lại, không ít dự án càng đi vào vận hành lại càng chứng minh sức hút theo thời gian.

Theo nhiều chuyên gia, khi các ưu đãi chiết khấu kết thúc, yếu tố quyết định đà tăng giá trị của dự án vẫn phải là vị trí thật, chất lượng thật, khả năng khai thác dòng tiền và nhu cầu ở thực. Đó cũng là lý do những tài sản vừa đáng sống, vừa dễ khai thác tại các lõi nội đô hay mặt tiền huyết mạch ngày càng đắt đỏ bất chấp biến động.

Diễn biến này đang được ghi nhận khá rõ tại quỹ dự án của một “ông lớn” BĐS nổi tiếng về giá trị thực là Sunshine Group. Từ Hà Nội đến TP.HCM, hàng loạt dự án của doanh nghiệp này sau nhiều năm bàn giao vẫn tiếp tục xác lập mặt bằng giá mới trên thị trường thứ cấp.

Có thể kể đến các dự án cao cấp như Sunshine City, Sunshine Golden River hay Sunshine Riverside tại KĐT Ciputra đang ghi nhận mức tăng giá gần gấp 3 lần sau 7-8 năm, từ giá mở bán khoảng 4x triệu đồng/m² giai đoạn 2018-2019 hiện đã lên tới 120-130 triệu đồng/m². Tương tự, dự án thấp tầng Sunshine Capital Tay Thang Long trên mặt tiền đại lộ Tây Thăng Long hiện khoảng 240 triệu đồng/m², tăng mạnh so với gần 140 triệu đồng/m² năm 2020.

Tại Long Biên, tổ hợp cao tầng Sunshine Green Iconic cũng tăng khoảng 3,4 lần sau 6 năm, từ 38 triệu đồng/m² (2020) lên gần 130 triệu đồng/m² (2026). Một số dự án khác ở Hà Nội như Sunshine Palace, Sunshine Garden, Sunshine Center hay các tháp căn hộ đã vận hành tại Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside thuộc Quận 7 cũ (Tp.HCM) cũng ghi nhận đà tăng giá tương tự.

Nhiều dự án của Sunshine tại Ciputra ghi nhận mức tăng giá gấp 3 lần sau 7-8 năm đưa vào vận hành (Ảnh: Sunshine City) .

Ngoài yếu tố tích cực của thị trường chung, giới quan sát cho rằng đà tăng mạnh của các dự án nhà Sunshine đến từ hai yếu tố chính, một là vị trí đắc địa và hai là chất lượng về thiết kế, tiện ích vượt xa các chủ đầu tư trên thị trường hiện nay.

“Điểm chung trong các dự án đã bàn giao của Sunshine là vị trí “kim cương” tại lõi nội đô hay các trục tăng trưởng “nóng” nhất hiện nay. Từ Ciputra (Tây Hồ Tây), Long Biên, trục Tây Thăng Long hay khu Quận 7 cũ (TP.HCM) gần kề Phú Mỹ Hưng… hầu hết đều sở hữu cảnh quan hiếm có kế cận sông nước, sân golf hoặc các đại công viên quy mô, đồng thời liên tục được hưởng lợi từ loạt siêu dự án hạ tầng, khiến giá trị càng nhân lên theo thời gian.

Trong đó, Ciputra được xem là tâm điểm thượng lưu Hà Nội – khu vực gần như đã cạn kiệt về quỹ đất nhưng vẫn dẫn đầu về hạ tầng, tiện ích đẳng cấp và cộng đồng cư dân quốc tế đông đảo bậc nhất Thủ đô”, lãnh đạo cấp cao của một đơn vị tư vấn, phân phối BĐS từng nhiều năm đồng hành cùng Sunshine nhận định.

Bên cạnh vị trí là câu chuyện về vật liệu, thiết kế và tiện ích. Một lãnh đạo của Sunshine từng chia sẻ, có những chi tiết tưởng rất nhỏ nhưng lại quyết định chất lượng sống lâu dài: từ những tuyến phố chú trọng đến từng viên đá lát vỉa hè, từng cột đèn đường tinh xảo đến những dinh thự được chăm chút từ lan can, phào chỉ đến chất liệu chuyên biệt dành cho công tác phục chế các bảo tàng, cung điện cổ châu Âu.

Bên cạnh đó là các giải pháp đón sáng, đón gió tối ưu để mọi không gian đều ngập tràn ánh sáng và năng lượng, hạn chế tối đa câu chuyện “phòng tối” trong dự án.

Cùng với hệ tiện ích All-in-One quy mô (trường học, trung tâm thương mại, bể bơi, công viên…), nhiều dự án của Sunshine còn sở hữu những dấu ấn hiếm gặp như cầu dạo bộ trên không, thác tràn nhiệt đới, bể bơi rooftop, hệ ban công được “giải phóng” với diện tích rộng tương đương 1 căn hộ 2-3 PN để đưa vườn xanh lên tầng cao, hay giải pháp kết nối hầm đa năng riêng tư dưới dinh thự vào thẳng giao thông ngầm nội khu để mang đến sự riêng tư tuyệt đối cho từng gia chủ…

Sự cầu toàn ấy khiến nhiều dự án thực tế của Sunshine được cộng đồng đánh giá "đẹp hơn cả phối cảnh", và tiếp tục lập mặt bằng giá mới khi chất lượng được kiểm chứng sau nhiều năm bàn giao.

Hệ thống cầu nối liên tòa tại Sunshine City.

Cư dân Sunshine City vừa thư giãn tại bể bơi rooftop, vừa có thể ngắm toàn cảnh sông Hồng hay thành phố sôi động .

Một dự án dinh thự hàng hiệu đang được Sunshine Group xây dựng tại Ciputra với các hầm riêng tư đa năng kết nối trực tiếp hệ giao thông ngầm kín đáo (Ảnh: Noble Palace Tay Ho) .

Không chỉ được phản ánh qua mặt bằng giá thứ cấp, niềm tin của thị trường còn thể hiện ở khoản người mua trả trước dồi dào. Khoản mục này trên báo cáo tài chính của Sunshine cuối 2025 đạt gần 24.600 tỷ đồng, gấp 4,3 lần đầu năm, rồi tiếp tục tăng lên gần 27.600 tỷ đồng cuối quý I/2026 cho thấy dòng tiền đang đổ về các dự án Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences, Noble Crystal Long Bien Worldhotels Residences, Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences, Noble Palace Long Bien, Sunshine Sky City…

Trong một thị trường đã đủ trải nghiệm những cơn sóng ngắn hạn, có lẽ câu hỏi đáng giá nhất hiện tại không còn là "mua lúc nào rẻ nhất", mà phải là "tài sản nào có thể tăng giá bền bỉ sau khi bàn giao?". Những dự án đã được thời gian và thị trường kiểm chứng đang cho thấy, "giá trị thật" không chỉ là một thông điệp, mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững nhất mà doanh nghiệp cần hướng đến trong đường dà i.