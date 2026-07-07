Khu nghỉ dưỡng 2.000 tỷ đồng nằm sát vách Hà Nội do Tập đoàn BRG làm chủ đầu tư có diễn biến mới

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Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ vừa có buổi làm việc với các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ những tồn tại tại hai dự án quy mô lớn trên địa bàn gồm Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng và Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn.

Trong đó, Dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng do CTCP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái BRG Group làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 141,7ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ, vui chơi giải trí và nhà ở.

Theo báo cáo, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 130,9ha. Tuy nhiên, vẫn còn 5.837m2 đất của 10 hộ dân dọc Quốc lộ 6 chưa thể bàn giao do nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng tuyến đường.

UBND xã Lương Sơn cho biết phương án bồi thường đã được phê duyệt từ nhiều năm trước với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng. Ngoài khoản bồi thường theo quy định, chủ đầu tư cũng cam kết hỗ trợ thêm khoảng 31 tỷ đồng nhằm tạo sự đồng thuận và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Dù vậy, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận với phương án hiện nay và tiếp tục đề nghị được bồi thường theo hình thức thỏa thuận với mức giá cao hơn, khiến dự án chưa thể hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh dự án của BRG Group, lãnh đạo tỉnh cũng kiểm tra Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn do Công ty TNHH Legacy Riverside làm chủ đầu tư.

Dự án này có quy mô khoảng 98,34ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 91,4ha, tương đương hơn 93% diện tích. Chủ đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật để triển khai.

Tuy nhiên, gần 7ha còn lại vẫn chưa được giải phóng mặt bằng do một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa phối hợp kiểm đếm. Ngoài ra, việc xác minh nguồn gốc đất, điều chỉnh địa giới hành chính và di dời tuyến điện 35kV cũng chưa hoàn tất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá đây đều là những dự án quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch của địa phương. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến dòng chảy sông Bùi để bảo đảm tiến độ.