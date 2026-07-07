24 giờ giữa phố biển Sunshine Bay Retreat: Khi mỗi khoảnh khắc là một tầng trải nghiệm “thăng hoa”

Giữa nhịp đô thị mỗi lúc một chật chội, con người càng khao khát một khoảng trời đủ rộng để thở, một nơi đủ gần phố thị để vẫn kết nối công việc, nhưng cũng đủ xa những ồn ào để nghỉ dưỡng và tái tạo mỗi ngày.

Đón trọn nhu cầu ấy, Sunshine Bay Retreat được phát triển theo định hướng "Thành phố trẻ bên bờ biển ngọc Phương Nam" với quy mô gần 20ha tầm nhìn trực diện biển biển Chí Linh - Vũng Tàu (nay thuộc phường Phước Thắng, TP.HCM), tiếp giáp trục đường Ba Tháng Hai huyết mạch. Theo mô hình "Vertical Resort", kết hợp hệ cây xanh đa tầng Multi-layer Greenery và mật độ xây dựng khoảng 25%, dự án hướng đến việc đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng vào không gian sống thường nhật, nơi mỗi tầng, mỗi căn hộ đều trở thành một tầng trải nghiệm.

Sunshine Bay Retreat trải dài bên bãi biển Chí Linh, nơi phố thị và đại dương chỉ cách nhau một hơi thở.

Buổi sáng: Làm việc, kết nối và tận hưởng tại thiên đường ven biển

Tại Sunshine Bay Retreat, ngày mới không được đánh thức bởi tiếng còi xe hay nhịp vội của phố thị. Thay vào đó là tiếng sóng, làn gió mang vị mặn của đại dương và ánh nắng đầu tiên tràn qua khung cửa. Một ngày mới có thể bắt đầu bằng những bước chân thong thả giữa rặng dừa ven biển, men theo tán cây mát lành kề bên hồ bơi liên hoàn tại nội khu. Người yêu vận động có thể chạy bộ dọc bãi biển, tập yoga trong không gian mở hay khởi động bằng vài vòng bơi dưới làn nước trong xanh. Không cần chờ đến cuối tuần để tận hưởng resort, bởi ngay dưới thềm nhà, mỗi tiện ích đều được thiết kế để việc chăm sóc sức khỏe trở thành một phần tự nhiên của nhịp sống.

Tầm nhìn panorama hướng biển Chí Linh khoáng đạt và đón trọn sinh khí từ ban công căn hộ.

Sau bữa sáng bên biển, một phiên làm việc có thể bắt đầu ngay trong căn hộ tiện nghi, hoặc tại những không gian kết nối yên tĩnh thuộc đô thị tiện ích "Vertical City of Hubs", giữa không gian hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn 5 sao chuẩn Âu và tầm nhìn mở ra vòm trời, mặt nước xanh thẳm.

Với vị trí cách trung tâm TP.HCM khoảng 60 phút và sân bay Quốc tế Long Thành chừng 30 phút, Sunshine Bay Retreat đủ gần để công việc luôn thông suốt, đủ thoáng để áp lực di chuyển được cắt giảm, trả lại hoàn toàn cho chủ nhân quỹ thời gian từng "đóng băng" trên đường.

Buổi chiều bên đại dương: Nhịp làm việc khép lại, tầng trải nghiệm mới mở ra

Khi màn hình máy tính khép lại cũng là lúc một "thành phố nghỉ dưỡng" mở ra. Chỉ vài phút sau khi rời bàn làm việc, cư dân đã có thể thả mình trong hồ bơi ngoài trời, chạy dọc mép sóng, chèo SUP, kayak, lướt ván buồm hay đơn giản là nằm dài trên khu tắm nắng để lắng nghe tiếng biển. Nếu muốn chậm lại, Tổ hợp thể thao giải trí - chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Aqua Retreat mang đến hành trình chăm sóc sức khỏe với gym, yoga và các liệu trình thư giãn giữa những khoảng xanh nhiệt đới. Mỗi người đều có thể tìm thấy nhịp sống phù hợp với chính mình, dù là sôi động hay tĩnh tại.

Tổ hợp thể thao giải trí - chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Aqua Retreat - Ốc đảo xanh ngay giữa lòng Sunshine Bay Retreat.

Nếu muốn tiếp nối cuộc vui trong nhà, tổ hợp dịch vụ giải trí trong nhà luôn "chờ đợi" để phục vụ nhu cầu của chủ nhân. Khi vị giác lên tiếng, hành trình khám phá có thể bắt đầu từ những bữa tối tại chuỗi nhà hàng Solina Restaurant, The Elysian Restaurant đến các tâm điểm ẩm thực sôi động trải dài tại khối đế thương mại, mỗi khoảnh khắc đều được lấp đầy bởi hương vị, ánh sáng và những cuộc gặp gỡ. Còn với những ai yêu nghệ thuật, Trung tâm triển lãm The Sand Gallery và Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Sea-Verse lại mở ra một chiều thưởng lãm khác biệt, để mọi trải nghiệm tận hưởng đều được đáp ứng trong cùng một điểm đến.

Quảng trường ánh sáng Lumina Square - điểm hẹn ngoài trời nơi nhịp sống, ánh sáng và các hoạt động cộng đồng giao hòa giữa trung tâm.

Hoàng hôn buông: Sunshine Bay Retreat đánh thức nhịp sống sôi động về đêm

Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời, Sunshine Bay Retreat lại bước vào một nhịp sống khác. Các tổ hợp giải trí trên cao như Sky Bar & Lounge, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop hay The Ocean Bar dần sáng đèn trong ánh hoàng hôn nhuộm tím mặt biển. Từ giữa tầng không nhìn xuống, đường bờ biển Chí Linh hiện lên như một dải lụa ánh sáng, mở ra cảm giác thư thái, làm mềm lại những tất bật của nhịp sống thường ngày.

Eden Sky Garden - Tổ hợp giải trí tầng mái đẳng cấp 5 sao mở ra tầm nhìn ôm trọn biển Chí Linh.

Ở phía dưới, quảng trường ánh sáng Lumina Square trở thành trái tim của nhịp sống đêm, rực sáng trong sắc màu lễ hội, nơi các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và giải trí nối tiếp nhau đánh thức cảm xúc. Dư vị tận hưởng còn được nối dài tới cuối tuần với BBQ ven biển, spa wellness và chuỗi lễ hội sát biển, mở ra kỳ nghỉ tại chỗ chuẩn resort 5 sao ngay giữa lòng đô thị biển.

Không chỉ mang đến một kỳ nghỉ ngắn ngày, Sunshine Bay Retreat đang mở ra một nhịp sống mới, nơi mỗi ngày đều là hành trình tận hưởng trọn vẹn từ bình minh đến khi phố biển lên đèn. Ở giai đoạn này, khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại hai tòa The Runway và The Monochrome với giá từ 1,99 tỷ đồng/căn, bàn giao nội thất tiêu chuẩn 5 sao tích hợp Smart Home, dự kiến bàn giao quý II/2028. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, bình ổn lãi suất 12 tháng tiếp theo, đồng thời hưởng ưu đãi NobleX Home+, 12 tháng phí quản lý và đặc quyền "Chủ nhân Tiên phong". Tổng ưu đãi có thể lên tới khoảng 23%, áp dụng theo chính sách bán hàng, sản phẩm và thời điểm cụ thể.