Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam sắp có trung tâm kinh tế biển rộng hơn 12.000 ha

| | Bất động sản

Với đường bờ biển dài hơn 13 km, xã Sen Ngư tại tỉnh Quảng Trị được định hướng trở thành vùng kinh tế biển trọng điểm, phát triển đồng thời dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Sen Ngư đến năm 2050.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng hơn 12.000 ha, bao trùm toàn bộ địa giới hành chính xã Sen Ngư. Khu vực này giáp xã Cam Hồng ở phía Bắc, xã Vĩnh Linh và xã Vĩnh Hoàng ở phía Nam, Biển Đông ở phía Đông và xã Tân Mỹ ở phía Tây.

Quy hoạch có thời hạn 25 năm, chia thành hai giai đoạn gồm giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn đến năm 2050. Mục tiêu là rà soát, điều chỉnh và bổ sung các đồ án quy hoạch của các đơn vị hành chính cũ, bảo đảm phù hợp với định hướng tái cơ cấu phát triển cấp vùng và cấp tỉnh.

Xã Sen Ngư được thành lập vào tháng 6/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Sen Thủy, Ngư Thủy và Hưng Thủy. Với đường bờ biển dài hơn 13 km, địa phương được định hướng trở thành vùng kinh tế biển trọng điểm, phát triển đồng thời dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái.

Theo định hướng quy hoạch, Sen Ngư sẽ là xã ven biển, trung du và gò đồi, đóng vai trò vùng chuyển tiếp hỗ trợ các đô thị lân cận. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển gồm kinh tế biển với các hoạt động khai thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần thủy sản; phát triển du lịch, thương mại tại khu vực hồ Bàu Sen và dải ven biển; quản lý, khai thác hiệu quả các mỏ titan có giá trị kinh tế; đồng thời ổn định khu dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Một trong những lợi thế của Sen Ngư là hệ thống hạ tầng giao thông với Quốc lộ 1, tuyến đường tránh BOT và đường ven biển đi qua địa bàn. Đây được xem là các trục kết nối liên vùng quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thu hút các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch là 9 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn. UBND xã Sen Ngư được giao tổ chức lập quy hoạch, trong khi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tú An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực đầu và cuối tuyến đường sắt đô thị dài nhất Hà Nội: Nơi là hạt nhân thành phố phía Tây, nơi là tâm điểm nguồn cung bất động sản

Toàn cảnh khu vực đầu và cuối tuyến đường sắt đô thị dài nhất Hà Nội: Nơi là hạt nhân thành phố phía Tây, nơi là tâm điểm nguồn cung bất động sản Nổi bật

Nhà đầu tư khóc ròng: Shophouse giá chục tỷ cho thuê được 8 triệu đồng/tháng

Nhà đầu tư khóc ròng: Shophouse giá chục tỷ cho thuê được 8 triệu đồng/tháng Nổi bật

Nhà thầu đảm nhận 40.000 tấn thép ở sân vận động top lớn nhất thế giới ở VN lần đầu tiết lộ công nghệ

Nhà thầu đảm nhận 40.000 tấn thép ở sân vận động top lớn nhất thế giới ở VN lần đầu tiết lộ công nghệ

23:21 , 06/07/2026
Định hình lại hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội

Định hình lại hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội

22:59 , 06/07/2026
Chủ tịch UBND TPHCM: Giải ngân 100% vốn đầu tư công là "pháp lệnh"

Chủ tịch UBND TPHCM: Giải ngân 100% vốn đầu tư công là "pháp lệnh"

22:28 , 06/07/2026
Thu hồi khu đất vàng tại số 561 đường Kinh Dương Vương của Vinafood 2

Thu hồi khu đất vàng tại số 561 đường Kinh Dương Vương của Vinafood 2

21:59 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên