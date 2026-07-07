Việt Nam sắp có trung tâm kinh tế biển rộng hơn 12.000 ha

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Sen Ngư đến năm 2050.

Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng hơn 12.000 ha, bao trùm toàn bộ địa giới hành chính xã Sen Ngư. Khu vực này giáp xã Cam Hồng ở phía Bắc, xã Vĩnh Linh và xã Vĩnh Hoàng ở phía Nam, Biển Đông ở phía Đông và xã Tân Mỹ ở phía Tây.

Quy hoạch có thời hạn 25 năm, chia thành hai giai đoạn gồm giai đoạn đến năm 2030 và giai đoạn đến năm 2050. Mục tiêu là rà soát, điều chỉnh và bổ sung các đồ án quy hoạch của các đơn vị hành chính cũ, bảo đảm phù hợp với định hướng tái cơ cấu phát triển cấp vùng và cấp tỉnh.

Xã Sen Ngư được thành lập vào tháng 6/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Sen Thủy, Ngư Thủy và Hưng Thủy. Với đường bờ biển dài hơn 13 km, địa phương được định hướng trở thành vùng kinh tế biển trọng điểm, phát triển đồng thời dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái.

Theo định hướng quy hoạch, Sen Ngư sẽ là xã ven biển, trung du và gò đồi, đóng vai trò vùng chuyển tiếp hỗ trợ các đô thị lân cận. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển gồm kinh tế biển với các hoạt động khai thác, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần thủy sản; phát triển du lịch, thương mại tại khu vực hồ Bàu Sen và dải ven biển; quản lý, khai thác hiệu quả các mỏ titan có giá trị kinh tế; đồng thời ổn định khu dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Một trong những lợi thế của Sen Ngư là hệ thống hạ tầng giao thông với Quốc lộ 1, tuyến đường tránh BOT và đường ven biển đi qua địa bàn. Đây được xem là các trục kết nối liên vùng quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và thu hút các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, thời gian lập quy hoạch là 9 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn. UBND xã Sen Ngư được giao tổ chức lập quy hoạch, trong khi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.