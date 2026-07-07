Khi chuẩn sống đô thị được nâng cấp thành đô thị nghỉ dưỡng

Từ chuẩn mực toàn cầu đến bước chuyển của bất động sản Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ qua, "Work – Live – Play" đã trở thành một trong những mô hình phát triển đô thị tiêu biểu trên thế giới. Tại các trung tâm như New York, Singapore hay Dubai, mô hình này định hình một hệ sinh thái nơi con người có thể làm việc, sinh sống và giải trí trong cùng một không gian tích hợp, tối ưu hóa thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống.

Tại Việt Nam, mô hình này đã được hiện thực hóa trong hơn một thập kỷ qua. Tại các dự án đã vận hành thực tế theo triết lý "Work – Live – Play", nơi cư dân có thể làm việc trong các tòa nhà văn phòng, sinh sống trong khu căn hộ và tiếp cận hệ tiện ích thương mại – giải trí ngay trong nội khu. Những mô hình này góp phần định hình một chuẩn sống đô thị mới tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khi thu nhập tăng lên và nhu cầu trải nghiệm sống ngày càng cao, "Play" – yếu tố giải trí – dần trở nên chưa đủ. Người mua, đặc biệt là tầng lớp chuyên gia và nhóm khách hàng quốc tế, không chỉ tìm kiếm tiện ích, mà còn hướng đến một môi trường sống có khả năng phục hồi năng lượng, cân bằng thể chất và tinh thần.

Đó là lý do mô hình "Work – Live – Resort" dần xuất hiện như một bước tiến tiếp theo. Nếu "Work – Live – Play" tối ưu hóa sự tiện lợi, thì "Work – Live – Resort" nâng cấp trải nghiệm sống lên một cấp độ cao hơn – nơi cư dân được sống trong môi trường mang chất lượng nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Khác biệt cốt lõi nằm ở bản chất trải nghiệm: "Play" mang tính tiêu dùng và giải trí, trong khi "Resort" hướng đến sự thư giãn, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng lâu dài. Trên thế giới, xu hướng này thể hiện rõ qua các dự án tích hợp hồ bơi chuẩn resort, spa, không gian wellness, co-working và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn – tạo nên một mô hình kết hợp giữa bất động sản nhà ở và khách sạn cao cấp.

Đà Nẵng – nền tảng hiếm có cho chuẩn sống Work – Live – Resort

Không phải đô thị nào cũng đủ điều kiện để phát triển mô hình "Work – Live – Resort". Tại Việt Nam, Đà Nẵng đang nổi lên như một trong những điểm hội tụ hiếm hoi khi sở hữu đồng thời hai động lực: du lịch nghỉ dưỡng và dòng chuyên gia quốc tế.

Ở góc độ du lịch, các số liệu mới nhất cho thấy đà tăng trưởng rõ nét của ngành. Báo cáo từ Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón gần 6 triệu lượt khách lưu trú, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách trong nước đạt 2.593 nghìn lượt, tăng 12,5%, khách quốc tế gần 3,4 triệu lượt, tăng hơn 24,9 % so với cùng kỳ năm 2025.

Đà Nẵng là nơi lý tưởng để phát triển mô hình BĐS đô thị nghỉ dưỡng tích hợp khi sở hữu lợi thế kép: thủ phủ du lịch và trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam

Đáng chú ý, xu hướng lưu trú dài ngày của khách du lịch đang gia tăng, kéo theo sự tăng trưởng mạnh của doanh thu dịch vụ lưu trú. Cụ thể, số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung 4 tháng đầu năm 2026 là 1,98 ngày/lượt; trong đó, khách quốc tế là 1,98 ngày/lượt và khách trong nước là 1,69 ngày/lượt. Ở nhiều cơ sở lưu trú cao cấp, công suất phòng dịp nghỉ lễ dài vừa qua đạt trung bình hơn 90%, phản ánh xu hướng du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để ở lại "hơn một đêm" tại Đà Nẵng.

Song song với du lịch, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tái định vị chiến lược khi hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm logistics trọng điểm của khu vực miền Trung. Cụ thể, trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (VIFC-DN) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2026 đã giúp nâng cao vị thế thành phố trên bản đồ tài chính khu vực, giúp nơi này trở thành điểm trung chuyển dòng vốn trong khu vực, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và nguồn nhân sự chất lượng cao đa quốc gia.

Song song đó, thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng logistics ngày càng hoàn thiện, với sân bay quốc tế Đà Nẵng – một trong ba cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước, hiện có công suất phục vụ trung bình khoảng 15 triệu lượt khách, hướng đến mở rộng công suất hơn 20 triệu lượt mỗi năm, cùng cảng Tiên Sa và định hướng phát triển cảng Liên Chiểu trở thành cảng nước sâu quy mô lớn của miền Trung.

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD được khởi công vào ngày 25/4/2026

Đặc biệt khi sáp nhập với Quảng Nam – nơi có khu kinh tế mở Chu Lai, cảng Chu Lai và mạng lưới khu công nghiệp đang phát triển mạnh – Đà Nẵng không chỉ là trung tâm du lịch, mà còn dần hình thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, từ tài chính, logistics đến sản xuất. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, quản lý cấp cao và lực lượng lao động chất lượng cao làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI, cảng và sân bay quốc tế. Với vai trò là trung tâm vùng, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lưu trú dài hạn của nhóm chuyên gia này, đặc biệt trong bối cảnh chính sách visa và cư trú ngày càng được mở rộng.

Chính sự giao thoa giữa hai dòng nhu cầu – du lịch và chuyên gia – đã tạo ra một cấu trúc thị trường đặc biệt: nhu cầu lưu trú không còn chỉ mang tính ngắn hạn, mà mở rộng sang trung và dài hạn, đòi hỏi không gian sống vừa tiện nghi, vừa có chất lượng nghỉ dưỡng.

Trong bối cảnh đó, những dự án có thể đáp ứng đồng thời ba yếu tố "Work – Live – Resort" bắt đầu trở thành tâm điểm.

M Riverside Danang là một trong những dự án hiếm hoi hiện thực hóa rõ nét mô hình này tại Đà Nẵng. Tọa lạc tại khu vực bên sông Hàn – trục cảnh quan và kinh tế quan trọng bậc nhất thành phố – dự án sở hữu lợi thế vị trí khi nằm trong lõi trung tâm, đồng thời kết nối thuận tiện đến các điểm du lịch nổi tiếng như cầu Rồng, công viên APEC, cầu tình yêu, biển Mỹ Khê; khu vực trung tâm tài chính quốc tế (VIFC-DN); khu thương mại tự do; sân bay quốc tế và các trục giao thông liên vùng.

Phối cảnh của dự án M Riverside Danang bên sông Hàn – TP Đà Nẵng

Quan trọng hơn, hệ tiện ích của dự án được thiết kế theo đúng chuẩn "Work – Live – Resort", không dừng ở mức tích hợp cơ bản mà hướng đến trải nghiệm sống toàn diện. "Work" mang đến không gian làm việc linh hoạt, khu co-working, phòng họp riêng, dịch vụ văn phòng cơ bản – phù hợp với nhóm chuyên gia, doanh nhân và công dân số toàn cầu cần môi trường làm việc hiệu quả ngay tại nơi ở. "Live" được thiết kế thông qua các căn hộ tối ưu công năng, tầm nhìn thoáng đãng, dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn sống dài hạn về mặt pháp lý. Và "Resort" là hệ tiện ích mang tính nghỉ dưỡng như hồ bơi, gym, spa, rooftop lounge, nhà hàng, … giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Một góc rooftop lounge M Riverside Danang với tầm nhìn ngắm pháo hoa

Chính cấu trúc này tạo nên một lợi thế đặc biệt: bất động sản không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn có thể khai thác linh hoạt theo nhiều mô hình lưu trú. Với nhóm chuyên gia, đây là nơi lưu trú dài hạn chất lượng cao, thúc đẩy hiệu quả công việc; với khách du lịch, đây là một sản phẩm linh hoạt mang lại trải nghiệm resort ngay giữa trung tâm thành phố, đồng thời vẫn dễ dàng kết nối đến các thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng. Với những cư dân có nhu cầulưu trú, M Riverside Danang là một lựa chọn hoàn hảo hội đủ trong 3 chức năng: sống – làm việc – nghỉ dưỡng.

Sự chuyển dịch từ "Work – Live – Play" sang "Work – Live – Resort" vì vậy không chỉ là một xu hướng mang tính khái niệm, mà phản ánh một thay đổi thực chất trong nhu cầu thị trường. Và trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, những dự án hội tụ được cả vị trí trung tâm, tiện ích nghỉ dưỡng và khả năng khai thác linh hoạt như M Riverside Danang sẽ là nhóm tài sản có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong dài hạn.

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