Diễn biến mới tại "siêu" dự án cao tốc hơn 25.000 tỷ đồng kết nối tới “Đà Lạt thứ 2” do Tập đoàn Sun Group đề xuất

Chiều 6/7, tại Hà Nội, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là tiến độ dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen).

Đối với dự án này, nhà đầu tư mong muốn tỉnh ủng hộ triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Việc thực hiện dự án được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, góp phần phát triển du lịch Măng Đen trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường cho biết, trong tuần này Tập đoàn sẽ họp để thống nhất phương án cuối cùng về loại hợp đồng BT hay BOT để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về phía địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Sun Group triển khai dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Sun Group ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Phương án tuyến (nguồn ảnh: Sở Xây dựng Quảng Ngãi).

Được biết, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chiều dài 136 km, thực hiện trước năm 2030. Tuyến dự kiến thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 22 - 24,7m, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 44.000 tỷ đồng.

Trước đó, ông Đặng Minh Trường đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen).

Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 82 km, đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Điểm đầu tại Km0+000, kết nối với Cao tốc Bắc – Nam phía Đông thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm. Điểm cuối tại Km82+000 thuộc khu vực Măng Đen.

Tuyến cao tốc được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22–24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP với hợp đồng BT.

Theo doanh nghiệp, nếu được chấp thuận nghiên cứu đầu tư, Sun Group sẽ huy động nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ dự án.