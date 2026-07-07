Tự ý cho thuê mặt bằng vỉa hè, công viên làm trạm sạc xe điện

Ngày 6/7, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết vừa có văn bản xử lý phản ánh của cư dân liên quan việc lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện tại Khu B - Đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ, Huế) do Công ty CP Apec Land Huế làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh, doanh nghiệp đã cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè để lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện khi chưa lấy ý kiến cư dân và chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch.

Các trụ sạc xe điện được tập kết chờ lắp đặt dọc vỉa hè tuyến đường Lê Đức Anh, phường Vỹ Dạ.

Qua rà soát, Sở Xây dựng TP. Huế nhận định việc bố trí các trạm sạc tại khu vực công cộng đã làm thay đổi công năng sử dụng, phương án tổ chức hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng của dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Việc tự ý cho thuê mặt bằng để lắp đặt trạm sạc được xác định là làm thay đổi nội dung dự án đã được phê duyệt, không phù hợp với quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Để bảo đảm tuân thủ pháp luật và trật tự xây dựng đô thị, Sở Xây dựng TP. Huế yêu cầu Công ty CP Apec Land Huế dừng ngay mọi hoạt động thi công, lắp đặt trạm sạc, đổi pin xe điện tại công viên, vỉa hè và ven các tuyến đường nội bộ thuộc Khu B - Đô thị Royal Park cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Các trụ sạc được tập kết tại công viên của khu đô thị mới cạnh đường Võ Nguyên Giáp, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Sở Xây dựng còn yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo và báo cáo kết quả; trường hợp tiếp tục thi công khi chưa được chấp thuận sẽ bị xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ cũng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Apec Land Huế khẩn trương rà soát toàn bộ việc lắp đặt các trạm sạc, đổi pin xe điện trong phạm vi Khu B - Đô thị Royal Park, đối chiếu với hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

Việc tự ý cho thuê mặt bằng để lắp đặt trạm sạc xe điện khi chưa điều chỉnh quy hoạch được cơ quan chức năng xác định là hành vi tự ý thay đổi nội dung dự án đã được phê duyệt.

Địa phương yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng triển khai mới, mở rộng hoặc đưa vào sử dụng các trạm sạc tại những vị trí chưa bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và các quy định khác.

Đối với các hạng mục đã lắp đặt nhưng chưa bảo đảm điều kiện theo quy định, chủ đầu tư phải xây dựng phương án khắc phục, tháo dỡ hoặc di dời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng phường Vỹ Dạ đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu Công ty CP Apec Land Huế chấn chỉnh tình trạng này.

Trung tâm yêu cầu Công ty CP Apec Land Huế báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện và phương án xử lý trước ngày 12/7/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND phường báo cáo Sở Xây dựng và UBND TP. Huế.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện dọc tuyến đường Lê Đức Anh và vỉa hè một số tuyến đường nội bộ, khu công viên thuộc khu đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ), nhiều trụ sạc xe điện được tập kết tại hiện trường, phần lớn còn bọc trong thùng carton chờ lắp đặt. Một số cụm trạm sạc đã cơ bản hoàn thiện thi công.