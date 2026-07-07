Không chỉ có nhiều đặc khu nhất Việt Nam, tỉnh này còn quy hoạch xây đảo nhân tạo, khu lấn biển và thí điểm đô thị Carbon Zero

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong vừa chủ trì phiên họp chuyên đề thành viên UBND tỉnh, thống nhất thông qua 5 đồ án quy hoạch chung đô thị gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên và Chi Lăng. Đây là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo quy hoạch, đô thị Rạch Giá đến năm 2050 được định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

Tỉnh sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), mở rộng không gian về phía Tây với các khu lấn biển, đảo nhân tạo và về phía Đông Bắc gắn với trục động lực Rạch Giá - Long Xuyên. Quy hoạch cũng định hướng hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh, các khu đô thị sinh thái, khu logistics, khu đô thị lấn biển và khu thí điểm đô thị Carbon Zero.

Đối với Long Xuyên , quy hoạch xác định đây là đô thị động lực của tỉnh, trung tâm thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, đô thị đại học và trung tâm đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời là đầu mối nông nghiệp, công nghiệp chế biến, dịch vụ và logistics nông nghiệp.

Không gian đô thị được phát triển theo mô hình "đa trung tâm mở", lấy các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, sông Hậu, rạch Long Xuyên, tuyến Rạch Giá - Long Xuyên và cảng Mỹ Thới làm khung phát triển, hình thành các khu đô thị công nghiệp - logistics, đô thị giáo dục - khoa học công nghệ, đô thị thương mại - dịch vụ và du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao.

Theo quy hoạch, Tịnh Biên được định hướng trở thành đô thị loại III, là một trong những đô thị động lực của tỉnh, phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, bền vững, với thế mạnh về thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái, văn hóa và tín ngưỡng. Không gian đô thị sẽ gắn với Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và các hành lang giao thông đối ngoại.

Trong khi đó, Châu Đốc được xác định là trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sông nước của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời là cửa ngõ giao thương với Campuchia, trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics cửa khẩu. Đô thị sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm theo chuỗi, lấy trục Tân Lộ Kiều Lương làm trục kết nối chính, gắn với khu vực Núi Sam, sông Hậu, kênh Vĩnh Tế và Cồn Tiên.

Đối với Chi Lăng , quy hoạch xác định đây là đô thị giữ vai trò kết nối khu vực phía Bắc của tỉnh với Tịnh Biên, Châu Đốc, Tri Tôn, Núi Cấm, Trà Sư và các địa phương lân cận.

Đô thị phát triển theo định hướng sinh thái, gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biên mậu. Không gian phát triển theo trục Tây - Đông, lấy kênh Trà Sư làm trục cảnh quan và động lực phát triển, gồm bốn phân khu chức năng: khu đô thị trung tâm, khu phát triển kinh tế chuyên ngành, khu hạn chế tác động và khu phát triển kinh tế nông nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong đánh giá việc lập và thẩm định 5 đồ án quy hoạch đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với quy hoạch tỉnh cũng như các quy hoạch đô thị hiện hành. Các đồ án đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, địa phương và người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất thông qua cả 5 đồ án, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.