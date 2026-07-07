Thiên Khôi Group phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn diện

Tại Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 (VREBD 2026) diễn ra ngày 26-27/6 tại TP Cần Thơ, Thiên Khôi Group được vinh danh trong "Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng" với hai nền tảng Thiên Khôi Proptech và Thiên Khôi HRM.

Giải thưởng thuộc khuôn khổ VARS Awards 2026, do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA). Đây được xem là sự ghi nhận cho những nỗ lực đầu tư công nghệ của Thiên Khôi Group trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng.

Thị trường bất động sản cần nhiều hơn một nền tảng giao dịch

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam dần phục hồi và bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tính minh bạch, khả năng chuẩn hóa dữ liệu và hiệu quả vận hành trở thành những yêu cầu quan trọng.

Theo nhiều chuyên gia, thị trường bất động sản hiện nay không chỉ cần các công cụ kết nối giao dịch, mà còn cần những hệ thống có khả năng quản lý, xác thực và chuẩn hóa thông tin để phục vụ đồng thời nhiều chủ thể như người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh BTC

Thực tế cho thấy, dữ liệu thị trường vẫn còn tồn tại tình trạng phân tán, thiếu đồng bộ và chưa được cập nhật đầy đủ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, mà còn tác động đến hoạt động định giá, quản lý rủi ro và hoạch định chính sách.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lựa chọn đầu tư vào công nghệ như một giải pháp chiến lược. Tuy nhiên, thay vì phát triển các nền tảng tập trung chủ yếu vào quảng bá và kết nối nhu cầu, Thiên Khôi Group lựa chọn hướng tiếp cận khác: xây dựng hệ sinh thái công nghệ phục vụ toàn bộ hoạt động của thị trường môi giới bất động sản.

Xây dựng hạ tầng dữ liệu từ thực tiễn thị trường

Hệ thống Thiên Khôi Proptech được phát triển từ nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường bất động sản. Thay vì chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ giao dịch, nền tảng này được định hướng trở thành một phần của hạ tầng dữ liệu, phục vụ quá trình quản lý, cập nhật và khai thác thông tin bất động sản trên quy mô lớn.

Thông qua việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu nguồn hàng, cập nhật lịch sử biến động và hỗ trợ phân tích thông tin, Thiên Khôi Proptech góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dữ liệu chính xác, kịp thời và có hệ thống. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường bất động sản trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo doanh nghiệp, giá trị của công nghệ không nằm ở việc sở hữu một nền tảng riêng lẻ, mà ở khả năng kết nối dữ liệu, quy trình và hoạt động thực tiễn, từ đó tạo ra những giá trị bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái.

Xây dựng hệ sinh thái vận hành trên nền tảng công nghệ

Song song với việc phát triển nền tảng dữ liệu bất động sản, Thiên Khôi Group cũng đầu tư xây dựng Thiên Khôi HRM nhằm phục vụ công tác quản trị, đào tạo và phát triển nguồn lực trên quy mô lớn.

Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ quản lý, điều phối và kết nối đội ngũ theo hướng tập trung, góp phần tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Việc kết hợp giữa nền tảng dữ liệu và nền tảng quản trị nguồn lực cho thấy định hướng phát triển công nghệ của Thiên Khôi Group không dừng lại ở việc số hóa từng hoạt động riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái vận hành đồng bộ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp và minh bạch cao hơn, việc đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ toàn diện sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực vận hành, chất lượng dịch vụ và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của thị trường.

Hướng tới thị trường bất động sản minh bạch và hiện đại

Việc được vinh danh tại VARS Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực đầu tư công nghệ, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn.

Top 5 đơn vị dẫn đầu phát triển nền tảng công nghệ cho môi giới BĐS và khách hàng. Ảnh BTC

Trong thời gian tới, Thiên Khôi Group sẽ tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ mới, đồng thời hướng tới việc đóng góp nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật cho hoạt động quản lý và phát triển thị trường.

Với định hướng lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy con người làm trung tâm và lấy công nghệ làm nền tảng, Thiên Khôi Group cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu góp phần hiện đại hóa, minh bạch hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường bất động sản Việt Nam trong kỷ nguyên số.