Rời ngõ nhỏ chật hẹp, người Hà Nội ráo riết tìm nhà phố mới vừa an cư vừa kinh doanh ở đâu?

Anh Thanh Tùng (nhân viên ngân hàng) cho biết gia đình có 7 thành viên và đang tìm nhà suốt ba tháng nay: "Chúng tôi đã bỏ ý định tìm nhà ngõ hay nhà phố riêng lẻ ngoài quy hoạch dự án mà ưu tiên những khu đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ ngay từ đầu để yên tâm an cư lâu dài". Theo nhân viên này, phương án lý tưởng nhất là nhà phố mới cách trung tâm khoảng 30 phút, có không gian đủ rộng rãi cho cả ba thế hệ, cùng nhiều tiện ích đồng bộ như bệnh viện, trường học, công viên, khu vui chơi…

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại nhiều sàn giao dịch. Anh Mạnh Hùng, đại diện một đơn vị phân phối bất động sản tại Hà Nội cho biết nhu cầu tìm kiếm nhà phố dự án phục vụ nhu cầu ở thực đang gia tăng rõ rệt trong nhiều tháng gần đây.

"Nếu khu vực phía Đông hút nhóm khách làm việc tại Long Biên, Gia Lâm hoặc khu vực quận lõi cũ, thì phía Tây, đặc biệt là các dự án nằm dọc trục Tây Thăng Long - Quốc lộ 32 từ Đan Phượng, Hoài Đức…đang rất "hot" với các gia đình làm việc tại Hồ Tây, Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình vì thời gian di chuyển chưa đến 20 phút. Khu vực này được đánh giá là có địa thế và hạ tầng đẹp bậc nhất phía Tây, quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn cùng nhiều siêu dự án hạ tầng quy mô lớn", anh Hùng nói. Thực tế, nhiều dự án biệt thự/liền kề tại Hoài Đức – Đan Phượng đã ghi nhận lực cầu ở thực tăng đều trong thời gian qua, đặc biệt ở nhóm gia đình đa thế hệ có xu hướng rời nhà ngõ nội đô để tìm kiếm không gian sống rộng rãi, đồng bộ hơn.

Cũng theo anh Hùng, từ năm 2025 đến nay, những dự án có chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ dòng tiền tốt, tiến độ thi công rõ ràng hoặc sắp bàn giao đang dẫn đầu trong việc hút khách mua ở thực, đơn cử như dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group.

Vừa có mặt tại sự kiện giới thiệu nhà mẫu của dự án này cuối tháng 6, chị Hoài Anh - một khách hàng ở Thanh Trì cho biết sau 8 năm phải vượt hơn 13 km để di chuyển từ Thanh Trì đến Mỹ Đình, chị và gia đình quyết định xuống tiền ở đây. "Giải quyết dứt điểm bài toán di chuyển chỉ còn dưới 20 phút thay vì hơn 1 tiếng tắc đường. Đồng thời, nhà xây rất tối ưu, 5 tầng mặt tiền rộng, hai tầng dưới có thể khai thác kinh doanh, ba tầng trên là khách, bếp sang trọng và ba phòng ngủ rộng rãi, thoáng sáng", nữ khách hàng cho hay.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences kết nối gần với 5 tuyến đường huyết mạch bao gồm đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 3,5 và 4, Quốc lộ 32 và có đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài chạy xuyên tâm, cách Hồ Tây chỉ 15 phút

Được biết đây là dự án nhà phố đang được Sunshine Group phát triển tại phía Tây thủ đô với hệ sinh thái "all-in-one" hiếm có: từ công viên cây xanh, sân thể thao, bể bơi, clubhouse, các khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ đến các đại lộ thương mại và tuyến phố mua sắm, dự kiến sẽ tích hợp các công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, Hologram, xe điện, xe buýt tự hành… cùng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí diễn ra quanh năm.

Hệ tiện ích đồng bộ với trường quốc tế, bệnh viện 5 sao và các tuyến phố thương mại sầm uất mang đến cuộc sống tiện nghi

Đáng chú ý, dự án còn phát triển một bệnh viện nghỉ dưỡng theo mô hình "resort trị liệu 5 sao" quy mô 7 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000 m2 và trường học liên cấp quốc tế. Nhờ đó, hầu hết nhu cầu thiết yếu về chăm sóc sức khỏe, học tập đến vui chơi, giải trí đều có thể được đáp ứng trong bán kính vài phút di chuyển. Cách đó không xa là Khu công viên công nghệ số Tây Tựu gần 200ha cùng công viên chuyên đề 90ha sẽ khiến khu vực này ngày càng đông vui, nhộn nhịp, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh và việc làm trong tương lai.

Nhà phố thiết kế thông minh, có thể vừa ở vừa kinh doanh hoặc cho thuê

"Dự án dự kiến bàn giao từ quý III năm nay nên ngay từ bây giờ đã có thể nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện. Sau khi trực tiếp tham quan, chất lượng xây dựng vượt kỳ vọng của gia đình. Nhà Sunshine từ trước đến nay vốn được đánh giá rất cao về vật liệu và thiết kế nên câu chuyện hoàn thiện chúng tôi hoàn toàn yên tâm", anh Anh Tú - một khách hàng khác tại dự án cho hay.

Nhà phố châu Âu Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2026

Dự án đang áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, đưa giá vốn tự có ban đầu xuống chỉ từ 4,2 tỷ đồng, phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình. Đáng chú ý, khách mua nhà trong giai đoạn này có cơ hội bốc thăm Mercedes-Benz GLC 200, chiết khấu tới 11,5% cùng nhiều quà tặng giá trị. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách NobleX Capital với mức lợi ích tài chính 12% sau 12 tháng khi thanh toán trước 75% giá trị BĐS. Sau 12 tháng, khách hàng có thể nhận lại 75% giá trị BĐS cùng khoản lợi ích tài chính theo chính sách hoặc tiếp tục sở hữu BĐS nếu nhận thấy giá trị và tiềm năng tăng trưởng đáp ứng kỳ vọng.