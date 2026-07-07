Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Phú Mỹ Hưng được chuyển đổi 43,17ha đất rừng làm khu đô thị sinh thái

Một góc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng 43,17ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái số 3 tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Một phần văn bản cho phép công ty thuộc sở hữu của Phú Mỹ Hưng tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ) chuyển mục đích sử dụng 43,17ha rừng. Nguồn: UBND tỉnh Phú Thọ

Theo quyết định, diện tích 43,17ha đề nghị chuyển mục đích sử dụng đều là rừng trồng, đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng và có nguồn gốc quy hoạch là rừng sản xuất.

Khu vực này nằm tại tiểu khu 4900, thuộc xã Thịnh Minh bao gồm 14 lô rừng thuộc 4 khoảnh (9, 11, 12 và 13), với diện tích mỗi lô dao động từ 0,12ha đến 9,37ha.

Công ty TNHH Phát triển Hòa Long được thành lập vào ngày 24/11/2025, địa chỉ trụ sở xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thông tin công bố khi thành lập của công ty Hòa Long. Nguồn: Bộ Tài chính

Công ty có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật công ty là Chou, Shu-Fan, chức vụ Tổng giám đốc. Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, địa chỉ trụ sở số 8 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP. HCM.

Về Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 16/12/2008. Địa chỉ trụ sở tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM.

Công ty có vốn điều lệ 1.010,4 tỷ đồng. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận (tỷ lệ 30%) và Central Trading&Development Corporation (tỷ lệ 70%).

Đến tháng 6/2016, công ty cập nhật ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vồn điều lệ công ty là 954 tỷ đồng, tương đương 6 triệu USD. Trong đó, vốn nước ngoài là 667,8 tỷ đồng và nguồn vốn tư nhân là 286,2 tỷ đồng.

Thành viên góp vốn cụ thể gồm: Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận góp 286,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30%) và Phu My Hung ASIA Holdings Corporation góp 667,8 tỷ đồng (tỷ lệ 70%).

Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 19/8/2025, người đại diện theo pháp luật của công ty là Tseng Fan Chih, chức vụ Tổng giám đốc. Vốn điều lệ của công ty giữ nguyên mức 954 tỷ đồng.