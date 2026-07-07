Thêm 9.300 tỷ đồng 'đổ' về Hưng Phát Invest Hà Nội từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội (Hưng Phát Invest Hà Nội), công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 30/6/2026, Hưng Phát Invest Hà Nội đã phát hành 43.000 trái phiếu mã IHP12601 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 4.300 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 60 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2031. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,... không được công bố.

Cũng trong ngày 30/6/2026, Hưng Phát Invest Hà Nội tiếp tục phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu mã IHP32602, kỳ hạn 12 tháng và dự kiến đáo hạn ngày 30/6/2027. Theo HNX, 2 lô IHP12601 và IHP32602 có lãi suất phát hành lần lượt là 10,6%/năm và 10%/năm.

Trước đó, lô trái phiếu IHP12501 được Hưng Phát Invest Hà Nội phát hành và hoàn tất ngày 14/10/2025, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành của lô này là 7.650 tỷ đồng; kỳ hạn 18 tháng.

Theo tài liệu của PV, vào ngày 26/6/2026- trước thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu mã IHP12601 và IHP32602 chỉ vài ngày, Hưng Phát Invest Hà Nội đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng chuyển nhượng số 2306/HĐCNMPDABĐS/ĐTĐH-HPI ký ngày 23/6/2026 giữa doanh nghiệp với Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (phần dự án chuyển nhượng là Khu nhà ở cao tầng số 4 – Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Tương tự, trước thời điểm phát hành lô trái phiếu IHP12501 chỉ 1 ngày (13/10/2025), Hưng Phát Invest Hà Nội đã mang tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp này và Công ty TNHH Capitaland Tower (ký kết ngày 7/10/2025) đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương.

Xa hơn, hồi tháng 2/2019, Hưng Phát Invest Hà Nội cũng mang quyền đòi số tiền nợ gốc, lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại và toàn bộ các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận mà doanh nghiệp ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào,... liên quan đến Dự án Tòa nhà Căn hộ - Văn phòng dịch vụ - Thương mại dịch vụ HH5 Khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son (Hay tòa nhà Căn hộ - Văn phòng dịch vụ - Thương mại dịch vụ HH5-1 Khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son) đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Khối KHDN quy mô vừa.

Hưng Phát Invest Hà Nội cũng chính là chủ đầu tư dự án căn hộ, văn phòng thương mại dịch vụ tại lô đất HH5-1 nằm trong khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (TP.HCM).

Về Hưng Phát Invest Hà Nội, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 12/2016, trụ sở tại L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

Sau nhiều lần điều chỉnh, ngày 20/9/2025, doanh nghiệp có 2 người đại diện theo pháp luật gồm: Ông Đỗ Tuấn Anh (SN 1973)- Chủ tịch HĐTV và bà Nguyễn Trần Thảo Nhi (SN 1994)- Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 3.070 tỷ đồng; trong đó, ông Nguyễn Văn Linh được ủy quyền phần vốn góp 10%, bà Nguyễn Trần Thảo Nhi được ủy quyền phần vốn góp 10% và 80% còn lại do ông Đỗ Tuấn Anh được ủy quyền.

Cũng theo đăng ký thay đổi này, chủ doanh nghiệp là Công ty TNHH Đầu tư Minh Huy Land (Minh Huy Land).

Đến tháng 10/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên gần 3.473 tỷ đồng, tỷ lệ ủy quyền vốn góp cho 3 thể nhân kể trên không thay đổi.

Nói thêm về Minh Huy Land, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1/2016; có trụ sở trùng với Hưng Phát Invest Hà Nội.

Tính đến tháng 9/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức hơn 1.041 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: ông Đỗ Tuấn Anh 98,458% và ông Nguyễn Văn Linh 1,542%.

Ngoài là cổ đông góp vốn, ông Linh (SN 1980) cũng chính là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Minh Huy Land.

Quay trở lại với Hưng Phát Invest Hà Nội, về tình hình kinh doanh, theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo 2025, vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm ở mức hơn 4.684 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 2.955 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Năm 2025, lỗ sau thuế ở mức 93,8 tỷ đồng, tuy nhiên đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 169,3 tỷ đồng năm 2024.

Tổng nợ phải trả của Hưng Phát Invest Hà Nội tại ngày 31/12/2025 tăng mạnh từ 7.104,8 tỷ đồng lên 13.388,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng 88,4%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp phát sinh khoản nợ trái phiếu gần 7.611 tỷ đồng đến từ lô IHP12501 đã nói ở trên.

Đáng chú ý, Hưng Phát Invest Hà Nội đã "sạch" nợ vay ngân hàng trong khi năm trước đó vẫn ghi nhận dư nợ 401,3 tỷ đồng. Nợ phải trả khác giảm 13,8%, từ 6.703,5 tỷ đồng xuống 5.778,1 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh 62%, còn 334,47 tỷ đồng; người mua trả tiền trước giảm 13,7%, xuống 412,31 tỷ đồng; riêng khoản phải trả khác tăng nhẹ 1,7%, lên 5.031,3 tỷ đồng.

Bạch Hiền