Thành phố đáng sống nhất Việt Nam sắp có trung tâm thương mại Aeon Mall thứ 2, vốn đầu tư gần 4.400 tỷ

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UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cho Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thuê hơn 10ha đất tại phường Hòa Xuân để triển khai dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân. Đây sẽ là trung tâm thương mại AEON Mall thứ hai tại thành phố, chỉ ít ngày sau khi cơ sở đầu tiên tại Thanh Khê chính thức khai trương.

Theo quyết định, doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê khu đất công cộng dịch vụ đô thị thuộc Khu tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại Hòa Xuân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 7/8/2075, với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Theo quy hoạch, AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 126.740m2, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.381 tỷ đồng, tương đương khoảng 192,5 triệu USD.

Vị tri dự án.

Trước đó, ngày 3/7, Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê đã chính thức khai trương tại tổ hợp TTC Plaza Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu bán lẻ Nhật Bản tại thành phố.

Đà Nẵng hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển hạ tầng và dịch vụ bán lẻ nhanh nhất cả nước. Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như AEON được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức bật cho thị trường tiêu dùng, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.