Hà Nội sắp có siêu tổ hợp trường đua ngựa gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động

UBND xã Sóc Sơn vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa Sóc Sơn.

Theo quy hoạch, dự án nằm phía tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên và phía nam giáp khu vực chân núi Đôi. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 125 ha, trong đó khu trường đua ngựa chiếm khoảng 75% diện tích.

Dự án sẽ xây dựng khán đài có sức chứa khoảng 30.000 chỗ ngồi, hệ thống đường đua gồm hai đường chạy cát, một đường chạy cỏ rộng 25 m cùng khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Phần diện tích còn lại được bố trí cho các hạng mục dịch vụ và cảnh quan. Trong đó có khu thương mại - dịch vụ rộng khoảng 3 ha, gồm 30 căn biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng và trung tâm thương mại. Ngoài ra, dự án còn bố trí hồ điều hòa, hệ thống cây xanh và đường dạo với tổng diện tích khoảng 28,3 ha.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G, liên doanh giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) và Công ty Global Consultant Network (Hàn Quốc).

Ý tưởng xây dựng trường đua ngựa tại Hà Nội được nghiên cứu từ năm 1999, với địa điểm ban đầu dự kiến tại Đại Kim (Hoàng Mai) và Thanh Liệt (Thanh Trì). Tuy nhiên, do hành lang pháp lý về hoạt động cá cược và đua ngựa khi đó chưa hoàn thiện, đối tác nước ngoài đã rút lui.

Đến năm 2007, Hanoi Tourist và Global Consultant Network tiếp tục đề xuất nghiên cứu dự án. Tháng 9/2019, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Một tháng sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; dự án được điều chỉnh lần thứ 3 vào tháng 3/2020. Trường đua dự kiến hoạt động sau năm 2021 nhưng gặp một số khó khăn nên chưa thể triển khai.

Đầu năm 2024, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tại các xã Tân Minh, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn (nay thuộc xã Sóc Sơn). Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 420 triệu USD (tương đương 9.577 tỷ đồng), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 2.736 tỷ đồng (120 triệu USD).

Theo tính toán của UBND TP. Hà Nội, giai đoạn hình thành dự án sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, khi đi vào hoạt động, mỗi năm dự án sẽ nộp ngân sách Hà Nội 150 - 250 triệu USD.

Trường đua ngựa nằm cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 7 km và trung tâm Hà Nội khoảng 27 km, đồng thời kết nối thuận lợi với các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hà Nội - Bắc Ninh, tạo lợi thế về giao thông và thu hút khách.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài 24 tháng, tập trung xây dựng trường đua ngựa. Giai đoạn hai thực hiện trong 45 tháng, gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và trung tâm hội nghị. Dự án dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Khi hoàn thành, tổ hợp vui chơi giải trí - trường đua ngựa Sóc Sơn được kỳ vọng tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000 lao động, đồng thời thu hút khoảng 25.000 lao động làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh liên quan.