Sau hơn 1 năm khởi công, siêu dự án 10 tỷ USD có tòa tháp lấn biển Top 10 thế giới do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây hiện thế nào?

Sáng 19/4/2025, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ thuộc Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Vinhomes Green Paradise tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (nay là xã Cần Giờ, TP.HCM). Dự án có quy mô 2.870 ha, là khu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam.

Theo ghi nhận của VTC News, sau hơn một năm triển khai, diện mạo khu đô thị đã thay đổi rõ rệt. Từ vùng biển cạn và bãi bồi hoang sơ, khu vực này đang từng bước hình thành một đô thị mới với hệ thống hạ tầng, đường giao thông và những công trình đầu tiên. Các khu vực từng là mặt nước đã được xác lập ranh giới, nâng cao cốt nền và triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Một trong những hạng mục hạ tầng nổi bật là Đại lộ Thời Đại dài khoảng 12 km, rộng 120 m, được quy hoạch là trục giao thông xương sống của toàn dự án. Dọc hai bên tuyến, hàng nghìn cây xanh đã được đưa về trồng và chăm sóc, từng bước hình thành cảnh quan cho khu đô thị trong tương lai.

Sau hơn 1 năm triển khai, từ vùng biển cạn hoang sơ ven biển, khu vực lấn biển Cần Giờ đang từng bước hình thành một vùng đất mới với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện (Ảnh: VTC News).

Được biết, trong quá trình thi công, Vinhomes Green Paradise áp dụng công nghệ xử lý nền đất ven biển do các chuyên gia hàng đầu Hà Lan tư vấn nhằm đảm bảo độ ổn định và độ bền lâu dài cho các công trình.

Dự án sử dụng công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp, trong đó phần lớn vật liệu san lấp được lấy từ các khu vực mặt nước nằm trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp nền đất. Giải pháp này giúp hạn chế khai thác vật liệu ngoài khơi, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường trong quá trình thi công.

Ngoài khơi, các tàu chuyên dụng và sà lan cũng được huy động phục vụ công tác san lấp và xây dựng (Ảnh: VTC News).

Khi hoàn thành, điểm nhấn nổi bật của dự án là tòa tháp 108 tầng, dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam, vượt Landmark 81 (cao 461,2 m). Công trình được bố trí tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), nơi được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ và cảng biển của đại đô thị. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu khoảng 20 km đường biển và cách cảng Cái Mép - Thị Vải khoảng 12 km, tạo lợi thế về du lịch và logistics.

Theo kế hoạch của Vingroup, tòa tháp được kỳ vọng lọt Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia sở hữu các công trình siêu cao tầng cùng UAE, Trung Quốc, Malaysia và Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một công trình siêu cao tầng trên nền đất lấn biển. Tòa tháp được thiết kế để chịu được điều kiện môi trường biển như gió bão, độ ẩm cao và hơi muối, đồng thời tích hợp hệ thống kết cấu chống động đất và chống bão theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt ngoài công trình sử dụng kính phản quang hiện đại, tạo hiệu ứng thay đổi theo ánh sáng tự nhiên, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED lập trình nhằm tạo điểm nhấn về đêm.

Tiến độ tại đại công trường này đang được tính bằng ngày, khi hàng nghìn phương tiện, nhân lực hoạt động ngày đêm. Nhiều tuyến đường nội khu hoàn thiện nền, các khu hồ, bãi biển và hạ tầng kỹ thuật của Vinhomes Green Paradise càng hiện rõ hình hài.

Bên cạnh tòa tháp biểu tượng, dự án còn quy tụ hàng loạt công trình quy mô lớn. Nổi bật là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) do Gensler thiết kế, có diện tích khoảng 7 ha với tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á gồm 5.000 chỗ ngồi, khu hội nghị 40 phòng, khu tiệc cưới, không gian triển lãm 45.000 m2, quảng trường sức chứa 50.000 người cùng hệ thống nhà hàng và dịch vụ. Công trình được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí quốc tế.

Dự án cũng bao gồm Paradise Lagoon - biển hồ nhân tạo rộng 443 ha được giới thiệu là lớn nhất thế giới; Landmark Harbour - cảng tàu quốc tế 5 sao có khả năng đón siêu du thuyền; chuỗi khách sạn cao cấp cùng hai sân golf 18 hố do huyền thoại golf Tiger Woods và kiến trúc sư Robert Trent Jones II thiết kế.

Đáng chú ý, tổ hợp giải trí - du lịch rộng 122 ha sẽ tích hợp safari, công viên chủ đề theo mô hình Disneyland và Universal, cùng khu vui chơi băng tuyết Winter Wonderland rộng 30.000 m2, được giới thiệu thuộc Top 5 thế giới với sân băng, khu trượt tuyết và zipline, mang đến trải nghiệm mùa đông giữa vùng nhiệt đới.

Nhiều tuyến đường nội khu đã hoàn thiện, chuỗi khách sạn 5 sao (Grand Hyatt, MGallery, Marriott) cùng Vinpearl Theme Hotel đang triển khai phần móng, chuẩn bị thi công cọc khoan nhồi đại trà.

Song song với các hạng mục hạ tầng và tiện ích, Vinhomes Green Paradise dự kiến tổ chức chuỗi lễ hội văn hóa, nghệ thuật, du lịch, các giải golf, đua thuyền, sự kiện thể thao quốc tế, chương trình nghệ thuật và hoạt động thúc đẩy lối sống xanh xuyên suốt năm nhằm gia tăng trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Theo định hướng phát triển, bên cạnh vai trò là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn, Vinhomes Green Paradise còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới của khu vực, với hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ và không gian đô thị hiện đại.