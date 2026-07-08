Đông Tây Land đầu tư hạ tầng công nghệ, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Sau nhiều năm tăng trưởng dựa trên nguồn cung và tốc độ mở rộng thị trường, ngành bất động sản Việt Nam đang dịch chuyển mạnh từ lợi thế cạnh tranh được quyết định bởi quỹ đất, năng lực bán hàng, mạng lưới phân phối sang khả năng làm chủ dữ liệu, công nghệ và năng lực quản trị. Các doanh nghiệp phải thay đổi mô hình vận hành để thích ứng với thị trường ngày càng minh bạch, cạnh tranh và lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới xây dựng nền tảng công nghệ như một "hạ tầng chiến lược" cho toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.

Đó cũng là bối cảnh để Công ty Cổ phần Đông Tây Land, Công ty Cổ phần Đông Tây Hospitality và Công ty Cổ phần Công nghệ VARS Việt Nam (VARS Tech) chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển hai nền tảng số Realty HUB và Condo HUB – Hai giải pháp được định hướng trở thành trung tâm kết nối dữ liệu, vận hành và trải nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và lưu trú.

Từ số hóa quy trình đến xây dựng hệ sinh thái

Theo nội dung hợp tác, ba doanh nghiệp sẽ cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai hai nền tảng công nghệ có tính chuyên biệt cao.

Realty HUB – Nền tảng bán hàng thông minh dành cho khối kinh doanh bất động sản, được phát triển giúp tiếp cận thông tin dự án một cách nhanh chóng, chính xác và tập trung. Với vài thao tác, người dùng có thể tra cứu đầy đủ thông tin dự án, bảng giá, chính sách bán hàng, tài liệu marketing, giỏ hàng, hình ảnh, video và các thông tin cập nhật mới nhất. Với giao diện thân thiện và khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, Realty HUB giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả tư vấn khách hàng, tăng tốc độ chốt giao dịch và mang đến trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp hơn.

Trong khi đó, Condo HUB - Giải pháp quản lý và vận hành dành cho khách sạn, căn hộ dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng. Nền tảng này sẽ giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý, từ vận hành, đặt phòng, chăm sóc khách hàng, quản lý doanh thu đến báo cáo minh bạch dành cho chủ sở hữu. Quan trọng hơn, Condo HUB sẽ trở thành cầu nối giữa chủ đầu tư, đơn vị vận hành, chủ sở hữu và khách lưu trú trong cùng một hệ sinh thái.

Đại diện Đông Tây Hospitality và Công ty Cổ phần Công nghệ VARS Việt Nam chính thức đặt nền móng cho việc ứng dụng hệ sinh thái công nghệ chuyên biệt vào hệ thống vận hành và kinh doanh lưu trú.

Công nghệ là "hạ tầng mềm" của doanh nghiệp

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, cho rằng chuyển đổi số là chiến lược phát triển dài hạn:

"Trong giai đoạn mới, năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng kết nối hệ sinh thái sẽ quyết định sức cạnh tranh. Chúng tôi xem Realty HUB và Condo HUB là 'hạ tầng mềm' của doanh nghiệp – nền móng để liên kết ba trụ cột chiến lược gồm phân phối bất động sản, đầu tư phát triển dự án và quản lý – vận hành khách sạn, resort.

Chúng tôi không xây dựng thêm công cụ quản trị, mà hướng đến một nền tảng có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiều năm tới, tạo ra sự kết nối xuyên suốt giữa dữ liệu, con người và quy trình".

Ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land phát biểu về tầm quan trọng và định hướng sử dụng công nghệ trong bất động sản và du lịch.

Đồng hành xây dựng nền tảng mở cho thị trường

Ở góc độ đối tác công nghệ, ông Trần Văn Bình, Chủ tịch HĐQT VARS Tech, nhận định thị trường bất động sản đang cần một hệ sinh thái số kết nối toàn diện để chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, giúp toàn chuỗi giá trị vận hành minh bạch và chính xác hơn. Trong đó, mảng phân phối bất động sản sẽ được số hóa dữ liệu dự án, tối ưu hóa hệ thống CRM và rút ngắn thời gian giao dịch; còn mảng dịch vụ lưu trú sẽ tự động hóa quy trình quản lý nhằm giảm chi phí nhân công và kiểm soát chất lượng.

Ông Trần Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ VARS Việt Nam chia sẻ về giá trị hợp tác và lợi ích của ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, VARS Tech sẽ đồng hành toàn diện cùng Đông Tây Land trong hành trình chuyển đổi số. Đơn vị không chỉ cung cấp công cụ mà còn cùng tối ưu hóa vận hành, chú trọng đào tạo, chuyển giao công nghệ và xây dựng tư duy số cho đội ngũ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp Đông Tây Land tiếp cận khách hàng, chốt giao dịch hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp dịch chuyển đầu tư vào hạ tầng công nghệ, sự hợp tác giữa Đông Tây Land, Đông Tây Hospitality và VARS Tech đã phản ánh tư duy phát triển mới: lấy công nghệ làm nền tảng, dữ liệu làm tài sản và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Về lâu dài, hai nền tảng Realty HUB và Condo HUB được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng kết nối các đối tác, từng bước hình thành một hệ sinh thái số toàn diện cho thị trường bất động sản và dịch vụ lưu trú tại Việt Nam.