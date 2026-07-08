Vinhomes mời thi tuyển thiết kế nhà hát 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị rộng 20.000 m2 tại siêu dự án ở Quảng Ninh

Theo Báo Xây dựng, Công ty Cổ phần Vinhomes vừa thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động.

Theo thông báo, nhà hát sẽ có quy mô 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị khoảng 20.000 m² và khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa từ 50.000 - 60.000 người.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển hạn chế. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực, chuyên môn phù hợp sẽ được mời tham gia thi tuyển.

Phối cảnh dự án.

Thời gian đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển diễn ra từ ngày 7/7/2026 đến ngày 21/7/2026.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi phương án kiến trúc trước 24 giờ ngày 7/8/2026.

Sau khi hoàn thiện phương án, các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời. Hội đồng sẽ chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, sau đó chuyển kết quả đến đơn vị tổ chức để phê duyệt và trao giải thưởng.

Trước đó, vào ngày 25/4/2026, CTCP Vinhomes đã chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.