Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes mời thi tuyển thiết kế nhà hát 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị rộng 20.000 m2 tại siêu dự án ở Quảng Ninh

| | Bất động sản

Vinhomes đang tìm kiếm phương án kiến trúc cho Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời tại Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh).

Vinhomes mời thi tuyển thiết kế nhà hát 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị rộng 20.000 m2 tại siêu dự án ở Quảng Ninh- Ảnh 1.

Theo Báo Xây dựng, Công ty Cổ phần Vinhomes vừa thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp Nhà hát - Trung tâm Hội nghị - Khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động.

Theo thông báo, nhà hát sẽ có quy mô 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị khoảng 20.000 m² và khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời có sức chứa từ 50.000 - 60.000 người.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển hạn chế. Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực, chuyên môn phù hợp sẽ được mời tham gia thi tuyển.

Vinhomes mời thi tuyển thiết kế nhà hát 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị rộng 20.000 m2 tại siêu dự án ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Phối cảnh dự án.

Thời gian đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển diễn ra từ ngày 7/7/2026 đến ngày 21/7/2026.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi phương án kiến trúc trước 24 giờ ngày 7/8/2026.

Sau khi hoàn thiện phương án, các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời. Hội đồng sẽ chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, sau đó chuyển kết quả đến đơn vị tổ chức để phê duyệt và trao giải thưởng.

Trước đó, vào ngày 25/4/2026, CTCP Vinhomes đã chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh – siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Lễ Lễ

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu vực 600 ngôi nhà là “vùng trũng” bất động sản, cứ triều cường là ngập, sắp được giải tỏa làm công viên, đường lớn ở trung tâm TP.HCM

Khu vực 600 ngôi nhà là “vùng trũng” bất động sản, cứ triều cường là ngập, sắp được giải tỏa làm công viên, đường lớn ở trung tâm TP.HCM Nổi bật

Doanh nghiệp ồ ạt bung hàng, chuyên gia Savills cảnh báo một nghịch lý đáng lo ngại ở thị trường TP.HCM

Doanh nghiệp ồ ạt bung hàng, chuyên gia Savills cảnh báo một nghịch lý đáng lo ngại ở thị trường TP.HCM Nổi bật

Sắp xếp lại 705 xã, phường: Không chỉ đủ chuẩn mà phải nâng chất lượng quản trị

Sắp xếp lại 705 xã, phường: Không chỉ đủ chuẩn mà phải nâng chất lượng quản trị

08:47 , 08/07/2026
TPHCM đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công

TPHCM đề xuất phương án sắp xếp, xử lý 9.819 cơ sở nhà, đất công

08:45 , 08/07/2026
Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tăng tiền đặt cọc đấu giá đất

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tăng tiền đặt cọc đấu giá đất

08:35 , 08/07/2026
Cranleigh School – Thương hiệu giáo dục hàng đầu Anh quốc với hơn 160 năm di sản sẽ chính thức hiện diện tại KĐT Ciputra

Cranleigh School – Thương hiệu giáo dục hàng đầu Anh quốc với hơn 160 năm di sản sẽ chính thức hiện diện tại KĐT Ciputra

08:25 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên