Cranleigh School – Thương hiệu giáo dục hàng đầu Anh quốc với hơn 160 năm di sản sẽ chính thức hiện diện tại KĐT Ciputra

Hơn 160 năm bảo chứng cho giáo dục tinh hoa

Thành lập năm 1865, Cranleigh School là một trong những trường độc lập (independent school) danh tiếng của Vương quốc Anh và là thành viên của Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) – mạng lưới tinh hoa kết nối hiệu trưởng của các trường tư thục hàng đầu thế giới. Nhà trường thường xuyên xuất hiện trong Tatler Schools Guide – cẩm nang uy tín dành cho phụ huynh Anh, nhờ sự cân bằng giữa thành tích học thuật xuất sắc, triết lý giáo dục toàn diện và truyền thống nội trú lâu đời.

Khuôn viên hiện tại của trường trải rộng khoảng 280 mẫu Anh (hơn 110ha) giữa vùng đồi Surrey Hills, với những công trình kiến trúc Gothic thời Victoria được gìn giữ qua nhiều thế hệ, một phần không thể tách rời trong di sản giáo dục lâu đời của nước Anh.

Cranleigh School vận hành trên khuôn viên khoảng 280 mẫu Anh (hơn 110ha) giữa vùng đồi Surrey Hills, với kiến trúc Gothic thời Victoria.

Cranleigh được biết đến với thành tích học thuật xuất sắc khi khoảng 80% học sinh bậc trung học phổ thông tiếp tục theo học tại Russell Group – mạng lưới những đại học hàng đầu Vương quốc Anh, bao gồm Oxford và Cambridge. Trong hơn 160 năm phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ cựu học sinh thành danh trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, kinh doanh, nghệ thuật và thể thao.

Môi trường học tập tại Cranleigh School được xây dựng trên nền tảng di sản giáo dục hơn 160 năm, hướng tới phát triển toàn diện năng lực học thuật, tư duy và kỹ năng của học sinh.

Từ di sản giáo dục Anh đến mô hình đào tạo của kỷ nguyên AI

Sau thành công của các cơ sở quốc tế tại Abu Dhabi (2014) và Trung Quốc, Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo trong chiến lược mở rộng toàn cầu của ngôi trường hơn 160 năm tuổi này. Được biết, Cranleigh School theo đuổi chiến lược quốc tế hóa hết sức thận trọng. Theo ông James Dale-Adcock – Giám đốc Phát triển Quốc tế của Cranleigh School, nhà trường đã làm việc với nhiều đối tác tiềm năng trên khắp thế giới trước khi quyết định ký kết với Sunshine Group. Điều Cranleigh tìm kiếm không chỉ là năng lực đầu tư, mà còn là sự đồng điệu về triết lý giáo dục và tầm nhìn phát triển dài hạn.

"Chúng tôi cảm nhận được cam kết mạnh mẽ của Sunshine dành cho giáo dục. Dù khởi nguồn từ lĩnh vực bất động sản, tầm nhìn mà tập đoàn theo đuổi trong giáo dục hoàn toàn phù hợp với những giá trị Cranleigh mong muốn kiến tạo", ông James Dale-Adcock chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Matt Western – Nghị sĩ Quốc hội Anh kiêm Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh tại Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Lào nhận định sự hợp tác này hội tụ những thế mạnh nổi bật của cả hai bên: Bề dày truyền thống cùng danh tiếng toàn cầu về chất lượng giáo dục của Cranleigh School và sự am hiểu sâu sắc của Sunshine Group về thị trường giáo dục Việt Nam năng động, từ đó góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh mang tư duy toàn cầu.

Cranleigh School Hanoi đang được Sunshine Group xây dựng tại KĐT Ciputra và là cơ sở đầu tiên của Cranleigh School tại Việt Nam.

Về phía Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn, khẳng định mục tiêu của sự hợp tác không chỉ là đưa một thương hiệu giáo dục danh tiếng của Vương quốc Anh đến Việt Nam. Trong bối cảnh Sunshine Group đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới – lấy Đổi mới sáng tạo, R&D, Data Center và AI Agent làm trọng tâm, ông kỳ vọng hai bên sẽ tiến xa hơn trong hợp tác nghiên cứu và ứng dụng AI vào giáo dục, góp phần xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.

"Sunshine Group không chỉ hướng tới kiến tạo những không gian sống chất lượng, mà còn mong muốn xây dựng một hệ sinh thái giáo dục tinh hoa, góp phần bồi đắp tri thức, văn hóa và năng lực cho các thế hệ tương lai, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới", ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tâm điểm giáo dục chuẩn Anh quốc tại "tọa độ vàng" Ciputra

Cranleigh School Hanoi hiện được Sunshine Group xây dựng ngay tại tâm điểm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Tây Hồ Tây, nơi quy tụ cộng đồng expat và giới tinh hoa Hà Nội. Với quy mô gần 5ha và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 100.000m², trường được quy hoạch theo mô hình liên cấp từ Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông với hai hệ đào tạo Song ngữ và Quốc tế.

Thừa hưởng thế mạnh về nền tảng công nghệ của Sunshine Group, trường liên cấp sẽ được đầu tư trang bị hệ thống ứng dụng Smart School – Smart Living tân tiến bậc nhất Việt Nam.

Theo thiết kế, Cranleigh School Hanoi sẽ sở hữu trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, không gian tranh biện, phòng Mô phỏng Liên Hợp Quốc (Model United Nations – MUN), các khu sáng tạo nghệ thuật cùng hệ thống cơ sở vật chất được quy hoạch lấy sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh làm trung tâm.

Đáng chú ý, trường được định hướng trở thành một trong những hệ thống liên cấp tiên phong tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và quản trị giáo dục, đồng thời khai thác lợi thế từ hệ sinh thái công nghệ của Sunshine Group để xây dựng môi trường học tập thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm cho từng học sinh.

Theo kế hoạch, trường dự kiến đón những học sinh đầu tiên từ năm học 2027.

Hiện công trình đang được đẩy mạnh thi công tại Khu đô thị Ciputra, trong đó một khối trường liên cấp đã hoàn thành kết cấu đến tầng 3. Dự kiến đón những học sinh đầu tiên vào năm học 2027, Cranleigh School Hanoi mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến chuẩn Anh quốc ngay tại Thủ đô.