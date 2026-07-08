Ra quân Sky Gemia Hải Dương - Biểu tượng “Integrated Sky City” tại Xứ Đông

Ngày 02/07, tại Hải Dương, hàng trăm chuyên viên kinh doanh tinh nhuệ đến từ các đại lý phân phối uy tín đã hội tụ tại lễ ra quân (Kick-off) dự án Sky Gemia. Sự kiện chính thức diễn ra mang theo bầu không khí bùng nổ, đánh dấu cột mốc bứt phá của một dự án bất động sản mang tính biểu tượng tại tâm điểm giao thương Xứ Đông - Hải Dương.



Bà Phạm Thị Gấm - Đại diện Chủ đầu tư Vạn Xuân Group phát biểu tại Lễ Ra quân Dự án Sky Gemia.

Vị thế độc tôn tại "tâm mạch vàng" trung tâm thành phố

Nằm tại vị trí độc bản sở hữu tới 04 mặt tiền chiến lược, đối diện trực diện Trung tâm Văn hóa Xứ Đông – công trình biểu tượng chính trị, văn hóa lớn của Hải Dương, Dự án Khu Khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (Sky Gemia) đã ghi nhận sức hút kỷ lục ngay từ thời điểm bùng nổ tiếng vang trên thị trường.

Giao lộ vàng tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Sky Gemia được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư tại Hải Dương.

Biểu tượng "Integrated Sky City" nâng tầm chuẩn sống thượng lưu

Với quy mô bao gồm tổ hợp tháp đôi căn hộ cao cấp kết hợp tháp khách sạn sang trọng, Sky Gemia thiết lập một đỉnh cao mới kiến tạo nên đường chân trời kiêu hãnh của thành phố. Điểm khác biệt tối ưu của dự án là việc tiên phong áp dụng mô hình "Integrated Sky City" – Thành phố tích hợp trên cao tại Hải Dương, đáp ứng trọn vẹn triết lý sống "Sống như những vì tinh tú - Live Like The Stars".

Hệ sinh thái "Integrated Sky City" tại Hải Dương.

Tại đây, mọi nhu cầu từ an cư, giải trí đến chăm sóc sức khỏe đều được phục vụ hoàn hảo với hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" bao gồm khối đế thương mại sầm uất, không gian nghỉ dưỡng biệt lập và hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt. Sự bắt tay chiến lược giữa hai ông lớn Vạn Xuân Group và Gosun Group cùng các đơn vị quản lý vận hành quốc tế, đơn vị tài trợ tài chính uy tín chính là bảo chứng vững chắc cho chất lượng xây dựng, tính minh bạch pháp lý và khả năng gia tăng giá trị tài sản bền vững theo thời gian.

Không gian bùng nổ tại sự kiện Kick-off quy tụ hàng trăm "chiến binh"

Trong bức tranh phát triển bứt phá của thị trường bất động sản thời kỳ mới, lễ ra quân Sky Gemia được tổ chức hoành tráng, mang ý nghĩa khởi động tinh thần, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống đại lý tham gia triển khai. Tại sự kiện, các định hướng chiến lược, phương thức tiếp cận thị trường và chính sách ưu đãi đột phá đã được sẻ chia rõ ràng, tạo động lực lớn cho mạng lưới đại lý hướng tới mục tiêu bùng nổ doanh số trong giai đoạn tới.

Không gian bùng nổ tại sự kiện quy tụ hàng trăm chiến binh tinh nhuệ

Không khí chương trình diễn ra vô cùng sôi động với những nghi thức kích hoạt chiến dịch đầy mãn nhãn. Đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ tại sự kiện: "Sky Gemia không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ thương mại, mà hơn thế nữa, đây là lời khẳng định về một biểu tượng sống thượng lưu độc bản. Với lợi thế 4 mặt tiền trung tâm, mô hình thành phố trên cao tích hợp và tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, dự án tự hào mang đến thông điệp 'Live Like The Stars' – nơi thiết lập một chuẩn mực xa xỉ và tinh tế chưa từng xuất hiện tại thị trường Hải Dương."

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, xu hướng tìm kiếm không gian sống đẳng cấp gắn liền với các tiện ích thiết yếu và dịch vụ vui chơi giải trí nội đô đang trở thành lựa chọn tất yếu của giới tinh hoa. Sự kiện kick-off bùng nổ của Sky Gemia không chỉ là bước khởi đầu cho hành trình thương mại, mà còn là lời khẳng định: Dự án xuất hiện đúng thời điểm khi quy hoạch hạ tầng và nhu cầu hưởng thụ thực tế của thị trường đang hội tụ, sẵn sàng trở thành biểu tượng thịnh vượng lâu dài tại trung tâm Xứ Đông.