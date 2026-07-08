Địa thế danh giá - điểm đầu QL13 kiến tạo giá trị The Emerald Boulevard

Địa thế danh giá của điểm đầu mặt tiền Quốc lộ 13

The Emerald Boulevard thiết lập vị thế dẫn đầu nhờ sở hữu tọa độ cửa ngõ vô cùng đắt giá. Là dự án cao cấp ngay điểm đầu của Quốc lộ 13 (ngay cầu Vĩnh Bình) với hai mặt tiền giao thương sầm uất (Quốc lộ 13 và Vĩnh Phú 10), dự án thụ hưởng trọn vẹn đặc quyền kết nối hạ tầng hoàn thiện.

Địa thế danh giá này chính là nền tảng hoàn hảo để chủ đầu tư kiến tạo nên tổ hợp trung tâm thương mại quy mô lên đến 4.000m2 ngay tại khối đế. Nhờ lợi thế hai mặt tiền thông thoáng cùng thiết kế mặt sàn rộng lớn, tổ hợp này đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe về diện tích và nhận diện thương hiệu của các nhãn hàng bán lẻ, F&B quốc tế, trực tiếp biến dự án thành tâm điểm mua sắm, giải trí sầm uất bậc nhất khu vực.

Lợi thế vượt trội này càng được nâng tầm khi dự án định hướng phát triển theo mô hình đô thị TOD, bám sát mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Với trạm dừng Vĩnh Phú kề cận và lộ trình tuyến Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM kết nối thẳng vào lõi trung tâm tại ga Tao Đàn, hạ tầng tỷ đô này trao cho cư dân tương lai đặc quyền "lướt" về thành phố chỉ trong 15 phút, tách biệt hoàn toàn khỏi những áp lực giao thông khói bụi.

Hạ tầng bùng nổ khi Quốc lộ 13 mở rộng – Cột mốc mới gia tăng giá trị

Sức hút của dự án ngày càng được củng cố từ những chuyển động mạnh mẽ của hạ tầng thực tế. Quốc lộ 13 đoạn qua nơi dự án tọa lạc hiện đang bứt tốc thi công ngày đêm. Tuyến đường huyết mạch từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu (dài 3km) đang được mở rộng lên 8 làn xe, huy động hàng chục máy móc tập trung đổ đá, lu lèn nhằm nâng cốt nền thêm 0,5 - 1m. Giải pháp kỹ thuật này nhằm triệt tiêu triệt để tình trạng ngập úng khi mưa lớn hay triều cường, đảm bảo trục giao thông luôn thông suốt.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, hạ tầng lưới điện cùng hàng loạt công trình nhà dân dọc tuyến đã lùi sâu, nhường không gian cho việc thi công đại lộ. Cùng với gần 10km đoạn tuyến kế cận (từ ngã tư Cầu Ông Bố đến ngã tư Lê Hồng Phong) đã hoàn thiện mở rộng 8 làn xe, sơn vạch và lát vỉa hè, diện mạo sầm uất của trục đại lộ đang dần hiện thực hóa, tạo lực đẩy gia tăng giá trị trực tiếp cho The Emerald Boulevard.

Đồng nhịp cùng sự bứt phá của hạ tầng, công trường The Emerald Boulevard trong tháng 6 cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương. Dưới sự bảo chứng của những tên tuổi hàng đầu ngành xây dựng như đối tác Tung Feng và Tổng thầu Central, các hạng mục nền móng giai đoạn đầu đang triển khai đúng kế hoạch, cam kết tuyệt đối về chất lượng và thời gian bàn giao.

Quốc lộ 13 đang được thi công khẩn trương.

Anh Minh Tuấn, kỹ sư phần mềm đang làm việc tại TP.HCM quyết định chọn không gian sống tại dự án, chia sẻ về điều trăn trở nhất khi tìm nhà ở là áp lực kẹt xe và nỗi lo ngập nước. Nhưng khi tận mắt thấy trục Quốc lộ 13 đang bứt tốc mở rộng khang trang, đặc biệt là việc nâng cốt nền lên gần 1m ngay khu vực dự án, vợ chồng anh đã bị thuyết phục hoàn toàn. "Vị trí gần Bình Triệu giúp lộ trình đi làm mỗi sáng rút ngắn đáng kể, tương lai lại có thêm tuyến Metro ngay trước nhà. Chọn The Emerald Boulevard, chúng tôi tìm thấy sự an tâm tuyệt đối về môi trường sống thuận tiện, hiện đại và chất lượng dài lâu cho cả gia đình", anh Tuấn bày tỏ.

Sự nhạy bén của những người mua thực tế đã minh chứng cho giá trị vô hình nhưng đầy sức mạnh mà hạ tầng mang lại. Tọa độ giao thương trọng điểm giúp khách hàng tự tin vào khối tài sản có khả năng sinh lời bền vững theo thời gian.

Giá trị kép từ chuẩn sống công nghệ quốc tế và đặc quyền tài chính

Sức vóc của một biểu tượng sống liền kề Bình Triệu tiếp tục được The Emerald Boulevard khẳng định qua hệ sinh thái tiện ích nội khu đỉnh cao.

Dự án có mức giá cực kỳ cạnh tranh trên thị trường cùng "Phương thức thanh toán đàm phán" mang tính tiên phong. Chủ đầu tư trao quyền chủ động tuyệt đối, cho phép khách hàng tự do đề xuất tỷ lệ thanh toán cho các đợt tiếp theo (đảm bảo mức tối thiểu 10% mỗi đợt). Thông qua đó gỡ bỏ mọi áp lực dòng tiền, giúp giới tinh hoa dễ dàng tiếp cận và sở hữu không gian sống đẳng cấp, đầy tiềm năng tăng giá.

Hàng trăm khách hàng đã nắm bắt cơ hội sở hữu The Emerald Boulevard

Hội tụ trọn vẹn những lợi thế từ địa thế danh giá, hạ tầng bứt tốc đến tiến độ thi công vững vàng, The Emerald Boulevard thiết lập sức hút tự thân mạnh mẽ. Sức hút ấy càng được củng cố khi dự án tiên phong ứng dụng hệ sinh thái công nghệ Samsung SmartThings vào căn hộ thế hệ mới, sở hữu tầm nhìn đắt giá trực diện sông Sài Gòn. Mỗi không gian sống được bàn giao hoàn chỉnh nội thất cao cấp, mang đến trải nghiệm sống thông minh chuẩn quốc tế, nơi mọi tiện nghi đẳng cấp được kích hoạt chỉ bằng một điểm chạm tinh tế.