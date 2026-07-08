5 tuyến metro sẽ "vẽ lại" bản đồ bất động sản Hà Nội: Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc và phía Nam bước vào chu kỳ mới

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, mạng lưới metro sẽ là động lực thúc đẩy quá trình phát triển đô thị đa cực, định hình lại xu hướng lựa chọn nơi ở của người dân và mở ra cơ hội gia tăng nguồn cung nhà ở với mức giá hợp lý hơn trong những năm tới.

Theo bà Hằng, việc phát triển đồng thời 5 tuyến metro là yếu tố cốt lõi để định hình cấu trúc đô thị đa cực của Hà Nội.

Không chỉ đóng vai trò là hạ tầng giao thông, mạng lưới này tạo điều kiện tối ưu để phát triển mô hình TOD xung quanh các nhà ga. Theo bà Hằng, các khu vực quanh ga metro trở thành điểm phát triển mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng và dịch vụ, tối ưu hóa sử dụng đất đô thị.

Quan trọng hơn, metro giúp giãn dân cơ học, mở rộng không gian đô thị dọc theo các hành lang giao thông chiến lược và tái phân bổ lại các hoạt động kinh tế vốn đang quá tải tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm hay Ba Đình.... Metro giúp giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời góp phần xây dựng đô thị hiện đại, bền vững.

Xu hướng lựa chọn nơi ở sẽ thay đổi

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, khi khả năng kết nối được cải thiện nhờ mạng lưới metro, người mua nhà sẽ sẵn sàng lựa chọn những khu vực xa trung tâm hơn, đặc biệt là các đại đô thị vùng ven được quy hoạch bài bản và sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ.

Thay vì chỉ ưu tiên khoảng cách địa lý, người dân sẽ ngày càng quan tâm đến khả năng tiếp cận nơi làm việc, trường học, dịch vụ và các tiện ích hằng ngày thông qua mạng lưới giao thông công cộng.

Trong dài hạn, các dự án nằm gần nhà ga metro hoặc được phát triển theo mô hình TOD được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ lợi thế kết nối thuận tiện. Xu hướng này có thể thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư ra khu vực ngoài trung tâm, nơi người dân có cơ hội tiếp cận không gian sống rộng rãi hơn, chất lượng sống tốt hơn và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện hơn, trong khi vẫn duy trì khả năng kết nối với khu vực trung tâm.

Theo đánh giá của chuyên gia Savills, nhóm khách hàng dự kiến dịch chuyển mạnh nhất sẽ là các gia đình trẻ và người mua ở thực - những người ưu tiên môi trường sống hiện đại, đầy đủ tiện ích, không gian sống chất lượng và khả năng kết nối thuận tiện.

Bên cạnh đó là tầng lớp trung lưu khi giá nhà tại khu vực trung tâm ngày càng cao, buộc nhiều người tìm kiếm các lựa chọn nhà ở tại vùng ven với mức giá phù hợp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối nhờ metro.

Ngoài ra, cư dân nội đô thuộc diện giãn dân hoặc tái định cư, người làm việc tại trung tâm nhưng sinh sống ở vùng ven, cùng nhóm lao động có mô hình làm việc linh hoạt kết hợp giữa văn phòng và làm việc từ xa cũng được dự báo sẽ là những đối tượng dịch chuyển sớm.

Nguồn cung nhà ở sẽ đa dạng hơn, căn hộ dưới 50 triệu đồng/m2 được kỳ vọng gia tăng

Để mô hình TOD phát huy hiệu quả như kỳ vọng, bà Đỗ Thị Thu Hằng cho rằng điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt đô thị hoặc BRT với khả năng kết nối thuận tiện giữa các khu vực trong thành phố.

Cùng với đó, khu vực xung quanh các nhà ga cần được quy hoạch theo hướng phát triển mật độ cao và đa chức năng, tích hợp nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ và các tiện ích công cộng trong cùng một không gian.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là khả năng tiếp cận. Hệ thống vỉa hè, đường dành cho xe đạp, các điểm trung chuyển và không gian công cộng cần được đầu tư đồng bộ để người dân có thể dễ dàng tiếp cận nhà ga bằng các phương thức di chuyển bền vững.

Theo bà Hằng, bên cạnh yếu tố hạ tầng, cần có cơ chế quy hoạch, quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo việc triển khai TOD được thực hiện hiệu quả và nhất quán.

Đánh giá về tác động của metro đối với thị trường bất động sản, bà Đỗ Thị Thu Hằng nhận định nguồn cung sẽ trở nên đa dạng hơn trong thời gian tới.

Các đại đô thị quy mô lớn tại Đông Anh, Gia Lâm, khu vực phía Tây và phía Nam Hà Nội nằm dọc hoặc lân cận các tuyến metro sẽ cung cấp lượng lớn sản phẩm nhà ở thuộc nhiều phân khúc, từ căn hộ hạng B, hạng C đến nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội



Đáng chú ý, bà Hằng dự báo khi các tuyến metro lần lượt đi vào hoạt động trong những năm tới, nguồn cung nhà ở có mức giá dưới 50 triệu đồng/m² sẽ dồi dào hơn. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với người dân có nhu cầu ở thực khi có thêm nhiều lựa chọn nhà ở với mức giá hợp lý hơn so với hiện nay.