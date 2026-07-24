Một resort rộng gần 30 ha ở Việt Nam được vinh danh trong top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất ĐNÁ

Mới đây, Tạp chí nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đã công bố trao giải thưởng thường niên World’s Best Awards 2026.

Đáng chú ý, Alma Resort Cam Ranh, một khu nghỉ dưỡng của Việt Nam, được tạp chí Travel + Leisure vinh danh trong Top 5 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm 2026. Với tổng số điểm đánh giá ấn tượng từ độc giả toàn cầu đạt tới 97.39, Alma Resort cũng là một trong hai đại diện của Việt Nam có tên trong giải thưởng năm nay.

Việc góp mặt trong danh sách những khu nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á một lần nữa cho thấy sức hút từ mô hình nghỉ dưỡng tích hợp quy mô lớn của Alma Resort Cam Ranh. Trước đó, năm 2024, Alma từng xuất sắc đạt số điểm đánh giá gần như tuyệt đối là 99.2, dẫn đầu Đông Nam Á, đứng thứ 2 Châu Á và lọt Top 9 thế giới tại World’s Best Awards.

Thành tích trên cũng cho thấy Cam Ranh ngày càng được công nhận như một điểm đến nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực của du lịch Việt Nam trong việc mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, hấp dẫn với du khách trên toàn thế giới.

Một góc của Alma Resort. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Giải thưởng danh giá giúp kết nối nhiều người trên toàn cầu

World’s Best Awards được xem là một trong hai giải thưởng uy tín nhất của ngành khách sạn và nghỉ dưỡng toàn cầu. Bước sang năm thứ 31 tổ chức, World’s Best Awards 2026 là cầu nối để độc giả của Tạp chí Travel + Leisure bình chọn, cũng như đánh giá những trải nghiệm du lịch yêu thích trên khắp thế giới, bao gồm các danh mục khác nhau như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thành phố, đảo, du thuyền, hàng không…

Được biết, giải thưởng World’s Best Awards 2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 207.000 độc giả tham gia, thu về hơn 661.000 lượt bình chọn cho hơn 10.000 điểm đến và cơ sở lưu trú trên toàn cầu.

Tạp chí Travel + Leisure, đồng thời cũng là ban tổ chức giải thưởng, nhấn mạnh rằng, chất lượng dịch vụ xuất sắc đưa du khách liên tục quay trở lại là một trong những điểm chung nổi bật của các đơn vị giành chiến thắng năm nay.

Toàn cảnh công viên nước Splash Water Park tại Alma Resort Cam Ranh. Ảnh: Alma