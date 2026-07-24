Lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao đã "ghìm" thanh khoản nhà ở TP.HCM

Chia sẻ về diễn biến thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hồ Chí Minh cho biết, thị trường nhà ở TP.HCM trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận sự điều chỉnh rõ nét trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, tâm lý của người mua cũng như tốc độ ra quyết định của nhà đầu tư, khiến thanh khoản thị trường diễn ra thận trọng hơn.

Bên cạnh yếu tố tài chính, nguồn cung mới vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền, tiếp tục tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu.

Theo bà Hương, đối với các thành phố lớn như TP.HCM, nhu cầu ở thực vẫn tích cực. Hiện nay, dòng tiền tiếp tục tập trung vào các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng và hưởng lợi từ hạ tầng. Trong đó, khu Đông tiếp tục là khu vực dẫn dắt nguồn cung và thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vai trò là trung tâm kết nối với sân bay Long Thành, hệ thống logistics và các cực tăng trưởng mới.

Ở góc độ giá bán, đại diện Savills cho rằng, dù diễn biến lượng bán gặp nhiều thách thức, mặt bằng giá sơ cấp vẫn không suy giảm do chi phí phát triển dự án ở mức cao, cùng với sự tập trung của phân khúc hạng A và B trong cơ cấu nguồn cung.

Đánh giá về triển vọng nửa cuối năm 2026, bà Cao Thị Thanh Hương kỳ vọng nguồn cung mở bán mới trên thị trường sẽ khởi sắc hơn khi các dự án được giới thiệu, trong khi các chủ đầu tư cần tung ra nhiều chính sách bán hàng linh hoạt nhằm hỗ trợ người mua.

Theo bà Hương, khả năng hấp thụ nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hướng chọn lọc và phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của lãi suất cũng như khả năng tiếp cận tín dụng của cả doanh nghiệp và người mua nhà.