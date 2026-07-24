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Tỉnh được "ông lớn" Sun Group, T&T, Phú Mỹ Hưng...đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp đấu thầu 18 khu đất rộng hơn 1.700ha

| | Bất động sản

Dự án có quy mô lớn nhất là khu đô thị mới Ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh – tiểu khu 1 với diện tích hơn 355ha sẽ được thực hiện đấu thầu trong đợt 3.

HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 (đợt 3).

Theo Nghị quyết, HĐND tỉnh Khóa XX, Kỳ họp thứ 6 đã thông qua danh mục 18 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2026 (đợt 3), với tổng diện tích hơn 1.710 ha.

Trong đó, có ﻿9 khu đất phát triển đô thị, du lịch và hạ tầng, tổng diện tích hơn 1.598 ha, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, dự án có quy mô lớn nhất là khu đô thị mới Ngòi Con Tên và liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh – tiểu khu 1, nằm tại xã Tân Chi và Chi Lăng, với diện tích hơn 355ha.﻿

Tiếp đến là 4 tiểu khu của khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại xã Tiên Du và phường Tam Sơn. Trong đó, tiểu khu 112.2 có diện tích 262ha, tiểu khu 112.4 rộng 243ha, tiểu khu 112.5 quy mô 260ha và tiểu khu 112.6 rộng 279ha.

Danh mục cũng bao gồm Khu đô thị hỗn hợp tại khu vực cổng chính Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với diện tích 67ha; Khu đô thị và nhà ở xã hội Vân Trung tại phường Nếnh rộng gần 59ha; Khu đô thị TDP Hà tại phường Tự Lạn hơn 30ha và Khu dân cư thôn Bằng tại xã Tiên Lục gần 43ha.﻿

Bên cạnh đó, 9 khu đất có tổng diện tích 112,05 ha được đưa vào đấu thầu để phát triển các dự án y tế, thương mại, giáo dục, môi trường và thể thao.

Danh mục này gồm: Bệnh viện tư nhân kết hợp khu dưỡng lão, xã Yên Phong; chợ mới Mao Yên, xã Phương Liễu; chợ mới Chi Lăng, xã Chi Lăng và chợ mới Từ Phong, phường Bồng Lai; hai khu xử lý chất thải xây dựng, Trường Mầm non xã Yên Phong và dự án Sân golf Yên Phong.

Nghị quyết bãi bỏ danh mục đấu thầu dự án khu dân cư Tân Phúc tại xã Tiên Lục có diện tích 30,87 ha.

Trước đó, vào cuối tháng 4, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua danh mục 4 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất năm 2026 (đợt 2). Điểm nhấn của đợt này là Khu đô thị hỗn hợp Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình có quy mô lên tới 5.000ha. Còn đợt 1 được phê duyệt từ cuối tháng 1 với 62 khu đất, tổng diện tích gần 2.694ha.﻿

Dương Dương

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