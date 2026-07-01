Mức kiến nghị xử lý công ty bất động sản cao gấp 18 lần các doanh nghiệp nói chung

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường rà soát, phân loại nợ thuế; thường xuyên đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Đối với các khoản nợ phát sinh từ đất của các dự án bất động sản, cơ quan thuế thường xuyên theo dõi, rà soát để đôn đốc thu nộp theo quy định.

Thông tin trên được nêu trong văn bản mới đây Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo nội dung văn bản, cử tri đã đề nghị Bộ Tài chính và cơ quan thuế các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và thu hồi triệt để các khoản nợ thuế, hành vi trốn thuế kéo dài của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản lớn nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.

Về việc kiểm tra thuế đối với các dự án bất động sản lớn, trong phần trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, ngành Thuế thực hiện quản lý thuế đối với người nộp thuế, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế theo kế hoạch hằng năm trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trong năm 2025, nhằm tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã xây dựng, triển khai chuyên đề kiểm tra đối với 30 doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước theo phân cấp quản lý (chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM).

Đến nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 26 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền kiến nghị xử lý 565,6 tỷ đồng, trung bình 21,7 tỷ đồng mỗi cuộc kiểm tra. Con số này cao gấp khoảng 18 lần mức kiến nghị xử lý bình quân đối với các doanh nghiệp nói chung trong năm 2025 (1,2 tỷ đồng/cuộc).

Năm 2026, bên cạnh việc tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát, phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần kiểm tra.

Theo đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 45 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Trong đó, Thuế TP. Đà Nẵng đã lập kế hoạch kiểm tra đối với 10 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong năm 2026./