Chung cư, đất nền, biệt thự đều "hạ nhiệt", một loại hình bất động sản vẫn tiếp tục tăng giá nhờ điều này

Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI mạnh mẽ. Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực chế biến chế tạo chiếm 62% tổng vốn FDI đăng ký mới, tương ứng 10,8 tỷ USD.

Bất chấp những biến động địa chính trị và chính sách thương mại quốc tế, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và logistics quan trọng của khu vực. Điều này tiếp tục củng cố nhu cầu đối với đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và cơ sở logistics hiện đại tại các trung tâm sản xuất trọng điểm.

Nghiên cứu của JLL cho thấy nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến các tài sản tạo dòng tiền ổn định như nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn, phản ánh nhu cầu bền vững đối với những tài sản chất lượng cao.

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường vẫn còn rất lớn

Theo JLL, trong nửa đầu năm 2026, tổng nguồn cung đất công nghiệp tại các thị trường trọng điểm miền Bắc và miền Nam đạt gần 41.000 ha, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn lần lượt đạt khoảng 10,4 triệu m² và 8,6 triệu m², tăng mạnh lần lượt 15% và 10% so với cùng kỳ.

Các dự án mới đáng chú ý bao gồm KTG Industrial An Phước 2 và Kizuna Eco2IP tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng ở miền Nam, cùng KCN Vietnam Phúc Điền và SLP Park Tiên Du tại miền Bắc.

Mức độ hấp thụ vẫn duy trì tích cực với hàng trăm héc-ta đất công nghiệp, khoảng 350.000 m² nhà xưởng xây sẵn và 450.000 m² nhà kho xây sẵn được giao dịch trong nửa đầu năm. Nhu cầu chủ yếu đến từ việc mở rộng hoạt động của các khách thuê hiện hữu.

Về cơ cấu ngành nghề, khách thuê miền Nam tập trung vào sản xuất truyền thống như dệt may, cơ khí, thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, trong khi miền Bắc phục vụ các lĩnh vực công nghệ và điện tử. Các ngành logistics và thương mại điện tử tiếp tục duy trì nhu cầu kho logistics ổn định.

Xu hướng mở rộng địa lý ngày càng rõ nét. Bên cạnh các trung tâm truyền thống như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương và Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại các địa phương mới nổi có lợi thế về quỹ đất, chi phí cạnh tranh và kết nối hạ tầng ngày càng cải thiện. Xu hướng này giúp mở rộng bản đồ công nghiệp Việt Nam và tạo dư địa tăng trưởng cho các thị trường cấp hai.

Ông Will Trần, Giám đốc Kinh doanh Công nghiệp và Văn phòng của JLL Việt Nam, nhận định rằng tiềm năng tăng trưởng của thị trường vẫn còn rất lớn. JLL ước tính chỉ cần tỷ lệ nhỏ các nhà sản xuất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương quyết định mở rộng hoặc dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam cũng đủ để lấp đầy toàn bộ nguồn cung hiện có.

Ông Will Trần, Giám đốc Kinh doanh Công nghiệp và Văn phòng của JLL Việt Nam

“Câu hỏi đặt ra lúc này là Việt Nam cần làm gì, ngoài các lợi thế sẵn có về quỹ đất và vị trí chiến lược, để có thể chọn lọc và thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, các dự án nằm trong nhóm các ngành nghề ưu tiên, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và phù hợp với định hướng phát triển bền vững dài hạn của đất nước," ông Will nhấn mạnh.

﻿Thị trường được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI chất lượng cao

Giá thuê đất công nghiệp tiếp tục tăng do quỹ đất chất lượng cao tại các vị trí chiến lược ngày càng hạn chế. Kết thúc nửa đầu năm 2026, giá chào thuê thuần trung bình đạt 142 USD/m²/kỳ thuê tại miền Bắc và 186 USD/m²/kỳ thuê tại miền Nam. Các khu công nghiệp gần cảng biển quốc tế, sân bay hoặc các tuyến cao tốc trọng điểm tiếp tục ghi nhận mức giá cao hơn nhờ nhu cầu mạnh và tỷ lệ lấp đầy tốt. Ngược lại, các thị trường mới nổi với nguồn cung dồi dào đang mang lại nhiều lựa chọn cho khách thuê, giúp giảm áp lực tăng giá trong ngắn hạn.

Ở phân khúc bất động sản công nghiệp xây sẵn, giá chào thuê tại thị trường trọng điểm phía Bắc đạt 5,3 USD/m²/tháng cho nhà xưởng và 4,5 USD/m²/tháng cho nhà kho. Trong khi đó, thị trường phía Nam ghi nhận mức giá 5,0 USD/m²/tháng cho nhà xưởng và 4,9 USD/m²/tháng cho nhà kho, với dự báo mặt bằng giá sẽ giữ ổn định trong thời gian tới. Tuy nhiên, các tài sản chất lượng cao đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy, đáp ứng tiêu chuẩn ESG, quản lý năng lượng hoặc có chứng nhận công trình xanh vẫn ghi nhận mức giá thuê vượt trội so với mặt bằng chung.

JLL kỳ vọng thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong 12–24 tháng tới, được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI chất lượng cao, dịch chuyển sản xuất trong khu vực và các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai trên cả nước.

Thị trường Việt Nam đến cuối năm 2026 dự kiến chào đón nguồn cung lớn với khoảng 1.900 ha đất công nghiệp, gần 700 nghìn m² nhà kho xây sẵn và 1,0 triệu m² nhà xưởng xây sẵn tại các thị trường trọng điểm miền Bắc và miền Nam. Mặc dù nguồn cung gia tăng, giá thuê dự kiến vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu được duy trì tốt.

Nhu cầu đối với đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và tài sản logistics hiện đại được dự báo tiếp tục duy trì ở mức tốt. Trong dài hạn, các khu công nghiệp xanh, trung tâm dữ liệu, kho vận hiện đại và dự án phục vụ ngành công nghệ cao được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới.