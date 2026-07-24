Người có đất chưa được cấp sổ đỏ cần chuẩn bị 3 loại giấy tờ để cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Đến ngày 19/7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống"; còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/7; khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30/8.

Để chiến dịch hoàn thiện dữ liệu đất đai đạt kết quả cao, UBND phường Khương Đình (Hà Nội) đã thông báo tới người dân về việc chung tay làm sạch dữ liệu đất đai.

UBND phường đã thành lập 37 nhóm công tác tương ứng với 37 tổ dân phố. Các nhóm sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để quét (scan) CCCD, thu thập giấy tờ về quyền sử dụng đất, cập nhật thông tin và định vị thửa đất trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Thời gian thực hiện từ ngày 18/7 đến ngày 10/8/2026.

Đối với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã có giấy xác nhận đăng ký đất đai, hoặc có quyết định giao đất (đối với khu tái định cư, khu đấu giá) nhưng chưa được cấp sổ đỏ, người dân cần chuẩn bị CCCD của người đứng tên, bản gốc các giấy tờ về đất và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho (nếu có).

Đối với các thửa đất trong khu dân cư chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai, người dân cần chuẩn bị CCCD, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, đồng thời kê khai Phiếu thu thập thông tin đất đai theo mẫu của Cục Quản lý đất đai. Sau khi kiểm tra, hồ sơ sẽ được nhóm công tác chuyển để cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia.